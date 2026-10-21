Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia ngày 21-10

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 ngày 21-10 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay là màn so tài giữa hai thế lực bóng chuyền nữ trong nước: Binh chủng Thông tin và LPBank Ninh Bình.

Binh chủng Thông tin là đội bóng giàu truyền thống, đang nắm giữ kỷ lục về số lần vô địch quốc gia (12 lần). Dù vậy trong khoảng 3 năm gần đây, họ có dấu hiệu sa sút khi nhiều trụ cột không đạt phong độ cao, trong khi lứa kế thừa chưa kịp phát triển.

Chính vì vậy mà Binh chủng Thông tin thường phải vất vả trong cuộc đua chen chân vào top 4. Năm nay, điều đó một lần nữa lại xảy ra. Khi mà HCĐG Lào Cai, Hà Nội và VTV Bình Điền Long An đã sớm có vé vào bán kết thì đội bóng "áo lính" vẫn đang loay hoay.

Để đoạt tấm vé cuối cùng, Binh chủng Thông tin buộc phải cạnh tranh trực tiếp với LPBank Ninh Bình vào lúc 17h ngày 21-10. Lợi thế của đội bóng "áo lính" nằm ở chỗ dù có thua trận này, họ vẫn nắm quyền tự quyết. Tuy nhiên, thất bại có thể để lại hậu quả lớn về mặt tinh thần cho đoàn quân của HLV Phạm Văn Long.

Bên cạnh màn đại chiến giữa Binh chủng Thông tin và LPBank Ninh Bình, trận đấu giữa Hà Nội và VTV Bình Điền Long An cũng gây chú ý. Đội bóng thủ đô sau giai đoạn thăng hoa đang bắt đầu đánh rơi phong độ. Kế hoạch dưỡng sức cho các trụ cột của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang khiến CLB Hà Nội thua nhiều hơn.

VTV Bình Điền Long An hoàn toàn có thể vượt lên chiếm lấy vị trí nhì bảng nếu thắng trận này.

Lúc 14h30 là trận đấu giữa Geleximco Hưng Yên gặp XMLS Thanh Hóa. Vào lúc 19h30, HCĐG Lào Cai đối đầu VietinBank.

* Lịch thi đấu có thể được điều chỉnh tùy theo ban tổ chức.

Vòng 2 Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 diễn ra tại Vĩnh Long từ ngày 14 đến 25-10. Tám đội tiếp tục thi đấu vòng tròn 1 lượt. 4 đội đầu bảng thi đấu bán kết để tìm ra nhà vô địch. Bốn đội đứng cuối tiếp tục thi đấu phân hạng từ 5 - 8. Đội đứng hạng 8 sẽ xuống hạng.