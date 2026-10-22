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Arsenal khiến Bayern Munich chưa thể chen chân vào top 8 Champions League

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Rạng sáng 22-10, Arsenal đã chiến đấu bằng tinh thần mạnh mẽ để rời sân của Bayern Munich với tỉ số hòa 2-2 ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026-2027.

Arsenal khiến Bayern Munich chưa thể chen chân vào tốp 8 Champions League - Ảnh 1.

Niềm vui của Rice sau khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Arsenal trước Bayern Munich - Ảnh: AFP

Trong quá khứ, Arsenal là một trong những đối thủ ưa thích nhất của Bayern Munich ở Champions League. Nhưng mọi thứ giờ đây đã khác, Arsenal của HLV Mikel Arteta đã không còn dễ bị bắt nạt. 

Đội á quân Champions League mùa trước - Arsenal - thậm chí gây bất ngờ cho Bayern Munich khi Eberechi Eze ghi bàn đưa đại diện bóng đá Anh vượt lên ở phút 25. 

Từ phần sân nhà, Martin Odegaard tung đường chuyền dài vượt tuyến cho Eze băng xuống đối mặt với thủ môn Manuel Neuer. Eze sau đó tung cú sút quyết đoán, ghi bàn mở tỉ số trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Bayern Munich. 

Nhưng Bayern Munich nhanh chóng lấy lại sự cân bằng và chỉ mất 10 phút để đưa trận đấu về vạch xuất phát. 

Phút 35, Harry Kane thực hiện đường chọc khe tinh tế cho Alphonso Davies thoát xuống đối mặt với thủ môn David Raya. Chân sút người Canada không bỏ lỡ cơ hội, tung cú đặt lòng đẹp mắt, ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. 

Arsenal khiến Bayern Munich chưa thể chen chân vào tốp 8 Champions League - Ảnh 2.

Arsenal và Bayern Munich chia điểm ở Champions League - Ảnh: AFP

Đầu hiệp 2, hai đội liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về khung thành của nhau nhưng không bên nào tận dụng được. Bước ngoặt của trận đấu đến phút 59 khi Bayern Munich được hưởng quả đá 11m sau khi Jurrien Timber (Arsenal) để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Harry Kane dễ dàng đánh bại Raya, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Bayern Munich. Những phút tiếp theo, Bayern Munich có cơ hội kết liễu đối thủ nhưng tiếc là cú bắt vô lê của Konrad Laimer lại đưa bóng đi ra ngoài trong gang tấc.

Chắc chắn cầu thủ người Áo sẽ phải rất tiếc nuối với cú sút có phần hơi cẩu thả này bởi phút 82 Declan Rice đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 sau cú sút ở góc cực hẹp. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu trên đất Đức.

Với kết quả này, Arsenal có 7 điểm, tiếp tục đứng trong top 8 - nhóm giành vé dự vòng 16 đội Champions League. Trong khi đó, Bayern Munich có 5 điểm, đứng thứ 14 (nhóm phải đá play-off dự vòng 16 đội). 

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    Chủ đề: ARsenal Champions League ĐỨc Bayern Munich Anh

    Dòng sự kiện: Champions League

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