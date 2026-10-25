Bé gái 11 tuổi vượt cột mốc của hàng loạt huyền thoại cờ vua

Bodhana Sivanandan làm nên lịch sử ở làng cờ vua đỉnh cao, khi mới 11 tuổi - Ảnh: REUTERS

Ngày 24-10, làng cờ vua thế giới chứng kiến cột mốc đặc biệt tại Giải cờ vua các câu lạc bộ châu Âu (European Club Cup) ở Budva, Montenegro.

Phá kỷ lục của huyền thoại cờ vua Judit Polgar

Trong ván đấu cuối cùng, Bodhana Sivanandan cầm quân đen đánh bại nữ kiện tướng quốc tế Viktoria Johansson của Thụy Điển, người có hệ số elo 2.034.

Chiến thắng giúp cô bé giành 5,5 điểm sau bảy ván, đạt hiệu suất thi đấu tương đương elo 2.465 và hoàn tất chuẩn IM thứ ba, điều kiện cuối cùng còn thiếu để được công nhận danh hiệu kiện tướng quốc tế.

Ở tuổi 11 năm 7 tháng 16 ngày, Sivanandan trở thành nữ kỳ thủ trẻ nhất lịch sử đạt cột mốc này, vượt qua kỷ lục của Judit Polgar. Huyền thoại người Hungary từng đạt danh hiệu IM năm 1988 khi mới 12 tuổi.

Kỷ lục ấy đứng vững suốt 38 năm, trước khi bị một nữ sinh lớp 6 đến từ Harrow, ngoại ô London, chinh phục.

Đáng chú ý, Sivanandan không chỉ lập kỷ lục trong giới nữ. Theo thống kê của Chess.com, cô còn đứng thứ bảy trong danh sách những kỳ thủ trẻ nhất lịch sử hoàn tất điều kiện đạt danh hiệu IM, tính cả nam lẫn nữ.

Thành tích này giúp cô vượt qua cả nhà vô địch thế giới người Ấn Độ D. Gukesh về độ tuổi đạt danh hiệu IM. Hành trình phá kỷ lục của Sivanandan diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc.

Tháng 7-2026, cô giành chuẩn IM đầu tiên tại Giải Dole Open ở Pháp. Ngay ván mở màn, kỳ thủ nhí đánh bại đại kiện tướng Marc'Andria Maurizzi, nhà vô địch trẻ thế giới 2023 và đương kim vô địch Pháp, khi đối thủ sở hữu elo 2.628.

Chiến thắng này cũng giúp Sivanandan trở thành nữ kỳ thủ trẻ nhất lịch sử đánh bại một đại kiện tướng có elo trên 2.600 trong một ván cờ tiêu chuẩn, vượt qua một kỷ lục khác của Judit Polgar.

Đến tháng 9, cô tiếp tục gây ấn tượng tại Olympiad cờ vua ở Samarkand, Uzbekistan. Thi đấu ở bàn số 1 của đội tuyển nữ Anh, Sivanandan giành tám điểm sau 11 ván và hoàn thành chuẩn IM thứ hai.

Huyền thoại Judit Polgar - Ảnh: REUTERS

Tại giải đấu này, cô đồng thời hoàn tất chuẩn cuối cùng để đủ điều kiện nhận danh hiệu nữ đại kiện tướng (WGM).

Chỉ một tháng sau, tại European Club Cup, cô tiếp tục vượt qua nhiều đối thủ giàu kinh nghiệm.

Sau thất bại trước đại kiện tướng Aleksandra Goryachkina ở vòng đầu, Sivanandan thắng hai ván liên tiếp. Cô còn cầm hòa đại kiện tướng Nino Batsiashvili, người từng năm lần vô địch nữ Georgia.

Bước vào vòng cuối, cô cần thêm một chiến thắng để hoàn thành chuẩn IM thứ ba. Trước Johansson, Sivanandan phòng thủ thành công khi đối thủ tấn công vua, sau đó giành ưu thế vật chất và chuyển hóa thành chiến thắng.

Tham vọng tiến xa

Sinh năm 2015 tại Anh trong một gia đình gốc Ấn Độ, Bodhana Sivanandan bắt đầu làm quen cờ vua khi mới 5 tuổi.

Trong thời gian đại dịch COVID-19, một người bạn của gia đình chuẩn bị trở về Ấn Độ đã để lại một bộ cờ trong số những món đồ gửi cho cha cô bé.

Tò mò trước những quân cờ, Sivanandan bắt đầu tìm hiểu luật chơi qua video và nhanh chóng bộc lộ năng khiếu đặc biệt.

Năm 2023, khi mới 8 tuổi, cô trở thành kỳ thủ Anh đầu tiên sau 25 năm giành chức vô địch cờ vua trẻ thế giới. Đặc biệt, cô vô địch cả ba nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp dành cho nữ dưới 8 tuổi, toàn thắng cả 33 ván.

Sivanandan được kỳ vọng sẽ trở thành một đại kiện tướng hùng mạnh - Ảnh: REUTERS

Tháng 8-2026, Sivanandan tiếp tục trở thành nhà vô địch cờ vua nữ Anh trẻ nhất lịch sử.

Theo đại kiện tướng Mert Erdogdu, người huấn luyện cô từ đầu năm 2026, Sivanandan có niềm đam mê đặc biệt với cờ vua và tập luyện rất chăm chỉ. Cô làm việc với ông bốn buổi mỗi tuần, đồng thời được đại kiện tướng John Emms hướng dẫn.

Malcolm Pein, Giám đốc quan hệ quốc tế của Liên đoàn Cờ vua Anh, đánh giá cô là một tài năng xuất hiện rất hiếm trong một thế hệ. Theo ông, điểm mạnh nổi bật của Sivanandan là lối chơi chắc chắn, khả năng xử lý cờ tàn và trực giác vị trí.

Sau khi phá kỷ lục 38 năm của Judit Polgar, cô bé không giấu tham vọng tiến xa hơn.

Khi được hỏi về mục tiêu tiếp theo, Sivanandan cho biết cô hy vọng sớm trở thành đại kiện tướng (GM).

Đó là danh hiệu cao nhất trong hệ thống phong cấp của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), cũng là cột mốc tiếp theo mà thần đồng 11 tuổi đang hướng đến. Và trên con đường hướng đến cột mốc đó, cô bé Ấn Độ đã chinh phục cột mốc quan trọng (IM) mà tất cả các huyền thoại đều phải trải qua.