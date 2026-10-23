Game thủ Hàn Quốc gian lận khi đấu cờ vua trực tuyến

Kang Dong Shin là game thủ cũng như kỳ thủ nổi tiếng của Hàn Quốc - Ảnh: OSEN

Theo báo OSEN (Hàn Quốc) đăng ngày 23-10, vụ việc bắt đầu từ đầu tuần này, khi cộng đồng cờ vua phát hiện những biểu hiện bất thường trong các trận đấu được game thủ Kang Dong Shin phát trực tiếp trên nền tảng CHZZK của Naver.

Giỏi game nhưng... ăn gian khi chơi cờ

Kang nổi tiếng trong làng game Hàn Quốc với việc giành HCB ở Asiad 2026, đồng thời còn là một kỳ thủ cờ vua có thành tích đấu trực tuyến khá tốt.

Kang Dong Shin sử dụng tài khoản RED231, có elo khoảng 600. Tuy nhiên, anh liên tục đánh bại những đối thủ có trình độ vượt trội, trong đó có người sở hữu elo lên đến khoảng 2.200.

Khoảng cách trình độ quá lớn khiến cộng đồng nghi ngờ Kang sử dụng phần mềm hỗ trợ tìm nước đi tối ưu. Một công cụ phân tích các ván đấu cũng chỉ ra nhiều chỉ số bất thường, với mức nghi vấn gian lận lên đến 100 điểm.

Trước những cáo buộc, game thủ 25 tuổi tổ chức buổi phát sóng để giải thích. Tuy nhiên, những lập luận thiếu nhất quán cùng một số sai sót cơ bản của anh càng khiến cộng đồng nghi ngờ.

Sau đó, tài khoản cờ vua của Kang trên Chess.com bị khóa vì vi phạm chính sách thi đấu công bằng. Sau cùng, Kang Dong Shin đăng thư xin lỗi trên diễn đàn cờ vua của cộng đồng DC Inside, chính thức thừa nhận hành vi gian lận.

"Tôi đã gian lận. Tôi xin lỗi. Khi chơi cờ vua, tôi đã gian lận, thậm chí còn phủ nhận điều đó trong lúc phát sóng, qua đó lừa dối những người chơi cờ", Kang viết.

Anh thừa nhận bản thân đã vi phạm nguyên tắc thi đấu công bằng và càng không thể biện minh khi đang mang tư cách tuyển thủ quốc gia.

Game thủ Hàn Quốc khẳng định sẽ chịu trách nhiệm, không xóa những đoạn video liên quan và chấp nhận mọi chỉ trích. Tuy nhiên, anh không công bố cụ thể phương thức gian lận.

Tại Asiad 2026, Kang Dong Shin là đại diện Hàn Quốc ở môn thể thao điện tử Puyo Puyo Champions, trò chơi giải đố đối kháng có nguyên lý tương tự Tetris.

Kang từng thắng hai trong ba đợt tuyển chọn quốc gia năm 2026 để giành suất dự Asian Games tại Nhật Bản. Anh thậm chí nghỉ công việc bốc xếp hàng hóa, dành nhiều thời gian tập luyện để chuẩn bị cho đại hội.

Tại Asian Games hồi tháng 9, Kang thi đấu ấn tượng khi thắng bốn trong năm trận vòng bảng, vượt qua đại diện Ấn Độ 5-0 ở tứ kết và đánh bại đối thủ Đài Loan 10-3 tại bán kết.

Trong trận chung kết ngày 26-9, anh thua thần đồng Nhật Bản Kurihara Yuki, mới 11 tuổi, với tỉ số 2-10, qua đó giành huy chương bạc.

Thành tích này từng được truyền thông Hàn Quốc ca ngợi. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, Kang lại vướng bê bối làm tổn hại hình ảnh cá nhân, qua đó hủy hoại ít nhiều chiến tích của anh ở Asiad.

Nhiều người đặt câu hỏi - phải chăng Kang cố gặt hái thành tích cờ vua là để thu hút thêm sự chú ý, qua đó nhận thêm các hợp đồng tài trợ?

Liên tiếp những vụ gian lận của game thủ Hàn Quốc

Trước Kang Dong Shin, nhiều tuyển thủ thể thao điện tử Hàn Quốc từng bị xử lý vì những hành vi vi phạm nguyên tắc thi đấu công bằng.

Tháng 10-2025, Park Woo Tae (Summit), cựu tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại của Cloud9 và Team Liquid, bị Riot Games loại khỏi Giải LTA North Promotion. Trong lúc trận đấu tạm dừng vì sự cố kỹ thuật, Summit đã xem lại video trận đấu đang diễn ra, qua đó tiếp cận những thông tin không được phép sử dụng.

Game thủ Park Won Tae - Ảnh: LIQUID

Đến tháng 12-2025, tuyển thủ Valorant Oh Seung Min (ban) nhận án cấm thi đấu 12 tháng vì tham gia trao đổi về việc dàn xếp kết quả trận Global Esports gặp Team Secret. Riot Games không tìm được đủ bằng chứng kết luận anh thực sự cố tình thi đấu dưới sức để thao túng kết quả.

Gần đây nhất, đầu tháng 10-2026, hai game thủ Hàn Quốc Yumin và Sana2 bị phát hiện sử dụng thông tin từ các luồng phát sóng bên ngoài trong trận chung kết Delta Force Open Series Season 3 tại Nhật Bản.

Cả hai bị cấm thi đấu 6 tháng, còn đội tuyển Hàn Quốc bị thu hồi toàn bộ tiền thưởng từ vòng loại đến chung kết.

Những vụ việc liên tiếp cho thấy vấn đề bảo đảm tính công bằng vẫn là thách thức đối với thể thao điện tử Hàn Quốc, một trong những nền eSports phát triển hàng đầu thế giới.