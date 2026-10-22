Cờ vua Việt Nam rực sáng ở đấu trường thế giới

Vũ Nguyễn Bảo Linh thi đấu ấn tượng để giành tấm huy chương bạc U15 - Ảnh: LĐCVN

Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới lứa tuổi U7-U17 (hay còn được biết với tên gọi FIDE World Championships) đã chính thức khép lại sau hơn một tuần tranh tài quyết liệt.

Đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam để lại dấu ấn với 1 tấm huy chương bạc và 1 huy chương đồng, đi kèm những bước nhảy vọt ấn tượng về hệ số Elo trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE).

Giải đấu năm nay áp dụng thể thức cờ tiêu chuẩn nhanh (thời gian 45 phút cộng 30 giây cho mỗi nước đi), với cường độ thi đấu 2 ván mỗi ngày.

Thử thách này đòi hỏi các tài năng trẻ không chỉ có tư duy chiến thuật nhạy bén mà còn phải duy trì thể lực và sự tập trung cao độ xuyên suốt 11 vòng đấu căng thẳng.

Đáng chú ý, tại bảng U15 nữ, kỳ thủ trẻ Vũ Nguyễn Bảo Linh xuất sắc giành 7,5 điểm sau 11 ván (gồm 7 chiến thắng và 1 trận hòa), qua đó giành tấm huy chương bạc tại giải trẻ thế giới.

Màn trình diễn này giúp em đạt hiệu suất thi đấu 2113, đồng thời tích lũy thêm khoảng 198 điểm Elo trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE).

Kỳ thủ Nguyễn Mạnh Đức kết thúc giải đấu với tấm huy chương đồng - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Ở bảng Open (nam), kỳ thủ trẻ Nguyễn Mạnh Đức giành 8 điểm với thành tích 7 ván thắng và 2 ván hòa, cán đích ở vị trí thứ ba để nhận tấm huy chương đồng.

Thành tích này đem lại cho Mạnh Đức hiệu suất thi đấu thuyết phục 2381 cùng khoảng 110 điểm Elo FIDE cộng thêm.

Đây không phải lần đầu tiên cờ vua Việt Nam gây ấn tượng ở cấp độ trẻ. Tại Giải vô địch trẻ châu Á 2026, cờ vua Việt Nam từng gặt hái nhiều thành tích đến mức Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) đã đăng bài khen ngợi.

Ở cấp độ đỉnh cao, cờ vua Việt Nam sở hữu một loạt ngôi sao đang tuổi học sinh như Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Phạm Trần Gia Phúc... đều đang tiệm cận danh hiệu Đại kiện tướng.