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Vụ 2 hiệu trưởng xuống làm giáo viên: Đề nghị bố trí làm phó hiệu trưởng

tác giả
TẤN LỰC
TẤN LỰC
TẤN LỰC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai kết luận 5 hiệu trưởng tại các trường ở phường Quy Nhơn Nam bị đưa xuống làm giáo viên sau sáp nhập là trái hướng dẫn của tỉnh. Đề nghị phường bố trí 3 người làm phó hiệu trưởng.

Vụ 2 hiệu trưởng xuống làm giáo viên: Đưa 5 hiệu trưởng làm giáo viên sai quy định, đề nghị bố trí phó hiệu trưởng - Ảnh 1.

Trường tiểu học Kim Đồng (mới) sau sáp nhập với Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 25-10, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, đã ký thông báo gửi UBND phường Quy Nhơn Nam về vụ việc lùm xùm dư luận liên quan bố trí hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán các trường học tại phường sau sắp xếp.

Tỉnh định hướng sắp xếp hiệu trưởng làm hiệu phó, phường đưa xuống làm giáo viên

Theo thông báo của Sở, sau khi kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh, kiến nghị, đã xác định việc UBND phường bố trí hiệu trưởng 5 trường học trước sắp xếp xuống làm giáo viên là sai so với công văn định hướng của UBND tỉnh.

Cụ thể, khi sáp nhập Trường tiểu học Kim Đồng với Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, 2 hiệu trưởng cũ là bà H.T.H.T. và bà M.H.T.Q. được bố trí làm giáo viên. 

Lý do là bà H.T. còn 5 tháng đến tuổi nghỉ hưu, còn bà T.Q. chỉ hoàn thành nhiệm vụ trong năm học 2025-2026.

Sở kết luận UBND phường áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý theo quy định tại điều 29, Nghị định 259, để không bố trí 2 người này giữ chức vụ phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng (mới) là chưa đúng định hướng của UBND tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, Công văn 10275 của tỉnh hướng dẫn: 

"Đối với trường hợp hiệu trưởng không được bố trí bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng ở trường mới, có thể được xem xét để giới thiệu bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng ở trường học khác hoặc bổ nhiệm các chức vụ tương đương ở các cơ quan, đơn vị khác nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc bố trí phó hiệu trưởng của cơ sở giáo dục mới".

Từ đó, việc bố trí 2 hiệu phó tại trường mới cũng không đúng định hướng của UBND tỉnh bởi tỉnh định hướng sau khi bố trí các hiệu trưởng trường cũ làm hiệu phó trường mới thì mới tiếp tục việc lựa chọn phó hiệu trưởng.

Tương tự, tại Trường THCS Quang Trung mới (sáp nhập với Trường THCS Ghềnh Ráng), bà C.T.H.N. - hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cũ, còn 1 năm 10 tháng công tác. 

Bà H.N. không đủ điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng vì tiêu chí thời gian còn công tác không đủ. Nhưng việc UBND phường áp dụng quy định tại điều 29 như trên để không bố trí bà H.N. làm phó hiệu trưởng trường mới là sai định hướng của tỉnh.

Cũng như trên, tại Trường THCS Ngô Mây mới (sáp nhập với Trường THCS Nguyễn Huệ), 2 hiệu trưởng cũ là ông N.A.V. và bà N.T.T.H. không còn đủ tuổi bổ nhiệm hiệu trưởng mới. Nhưng việc phường căn cứ để không bổ nhiệm cả hai làm hiệu phó của trường mới là sai định hướng của tỉnh. Từ đó, dẫn tới việc bố trí 2 hiệu phó tại trường mới cũng sai định hướng.

Bố trí mỗi trường 2 nhân viên kế toán sai quy định

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng kết luận việc UBND phường Quy Nhơn Nam bố trí 2 nhân viên kế toán tại Trường tiểu học Kim Đồng và Trường tiểu học Ngô Mây là sai quy định tại khoản 1, điều 5, Nghị quyết 37/2026/NQ-CP: "Mỗi cơ sở giáo dục mới được bố trí 1 nhân viên kế toán".

Đến ngày 24-10, UBND phường đã ra quyết định điều chỉnh bố trí 1 nhân viên kế toán tại 2 trường học trên. 

Đồng thời, sau khi có phản ánh từ dư luận, báo chí, phường đã làm việc với các hiệu trưởng cũ.

Qua làm việc 2 trong số 5 hiệu trưởng cũ là bà H.T.H.T. và ông N.A.V. có nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại trường mới, bố trí làm giáo viên.

Từ kết quả trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam rà soát điều chỉnh phương án nhân sự và bố trí 3 hiệu trưởng các trường trước sắp xếp giữ chức vụ phó hiệu trưởng sau sắp xếp. Bao gồm bà: M.H.T.Q., bà C.T.H.N., bà N.T.T.H..

Ngoài ra, tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan vụ việc để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với cá nhân vi phạm. Sở cũng yêu cầu phường thông tin phản hồi kết quả giải quyết về UBND tỉnh trước ngày 31-10.

Vụ 2 hiệu trưởng xuống làm giáo viên: đề nghị bố trí làm phó hiệu trưởng - Ảnh 4.Chủ tịch phường Quy Nhơn Nam: 2 hiệu trưởng làm giáo viên vì không đáp ứng tiêu chí bố trí lãnh đạo

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm tra, xác minh vụ hai hiệu trưởng xuống làm giáo viên sau sắp xếp trường, trong khi phường chưa có kết luận cụ thể.


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TẤN LỰC
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    Chủ đề: sáp nhập trường Gia Lai Sáp nhập trường học bố trí hiệu trưởng sáp nhập trường lớp giáo viên

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