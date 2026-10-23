Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết tinh giản biên chế với hiệu trưởng, hiệu phó sau sáp nhập trường

Bộ Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn giải quyết chính sách với nhân sự chịu tác động sáp nhập trường học - Ảnh ghép minh họa: NHẬT PHƯỚC

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn về giải quyết chính sách tinh giản biên chế (theo Nghị định 154) với viên chức ngành giáo dục trong quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết 37/2026 của Chính phủ.

Nghị quyết 37 quy định về cơ cấu, số lượng và một số chính sách với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Bố trí, thuyên chuyển giáo viên phù hợp quy mô, điều kiện của cơ sở giáo dục

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó thực hiện việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải gắn với yêu cầu khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm nguyên tắc "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên".

Nghiên cứu điều chuyển, biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, bảo đảm các điều kiện phục vụ năm học 2026-2027.

Các địa phương rà soát tổng thể phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, thực trạng đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý và giáo viên.

Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, bố trí, điều động, thuyên chuyển, sắp xếp, sử dụng đội ngũ giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục sau sắp xếp trên địa bàn để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo viên tinh giản trước Nghị quyết 37 nhưng nghỉ việc sau thời điểm này, giải quyết ra sao?

Trong quá trình xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế với các trường hợp chịu sự tác động của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, Bộ Nội vụ đề nghị lưu ý một số nội dung.

Cụ thể số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục còn lại sau khi sắp xếp được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154 do các địa phương quyết định trên cơ sở thực hiện các quy định tại Nghị quyết 37.

Cùng với đó triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp về khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, viên chức giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tinh giản biên chế trước thời điểm ban hành Nghị quyết 37 nhưng thời điểm nghỉ việc sau thời điểm Nghị quyết 37 có hiệu lực sẽ giải quyết như sau:

Trường hợp đã được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vào vị trí việc làm mới phù hợp với trình độ đào tạo, năng lực công tác ở cơ sở giáo dục sau sắp xếp thì không đặt vấn đề giải quyết tinh giản biên chế đối với các trường hợp này.

Với trường hợp thuộc đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại điểm h khoản 1 điều 2 Nghị định 154 thì tiếp tục thực hiện theo quy định.

Điểm h quy định trường hợp thuộc đối tượng thực hiện tinh giản biên chế là trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế mà có tổng số ngày nghỉ làm việc do ốm đau bằng hoặc cao hơn 200 ngày, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trường hợp trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Báo cáo kết quả trước ngày 25-10 Để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền về giải quyết chính sách với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục nghỉ việc do sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết 37, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương báo cáo nhanh kết quả giải quyết với các trường hợp trên thuộc phạm vi quản lý. Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính trước ngày 25-10 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.