TP.HCM sẽ có trường công lập giáo dục chất lượng cao

Tiết học AI của học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền, phường Bình Thới, TP.HCM. Đây là 1 trong những trường đang thực hiện mô hình trường tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế. Dự kiến, TP.HCM sẽ có thêm mô hình trường giáo dục chất lượng cao - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đang lấy ý kiến về dự thảo các tiêu chí, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và dịch vụ giáo dục đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn TP.

Việc này nhằm thực hiện một phần điểm b khoản 2 Điều 27 của Luật Phát triển đô thị.

Theo dự thảo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cơ sở giáo dục chất lượng cao là cơ sở giáo dục bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng các tiêu chí, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và dịch vụ giáo dục (có bộ tiêu chí cụ thể).

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, hiệu quả quản trị, chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục, sự phát triển toàn diện của người học và chất lượng dịch vụ giáo dục.

Trong đó, cơ sở giáo dục mầm non chất lượng cao sẽ thực hiện đối với các lớp mẫu giáo (trẻ em từ 3 - 6 tuổi) ở cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trở lên; Đảm bảo các tiêu chí cụ thể theo quy định.

Cơ sở giáo dục tiểu học chất lượng cao sẽ thực hiện đối với các cơ sở giáo dục tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên; Đảm bảo các tiêu chí cụ thể theo quy định.

Cơ sở giáo dục trung học chất lượng cao sẽ thực hiện đối với các cơ sở giáo dục trung học được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên; Đảm bảo các tiêu chí theo quy định.

Cũng theo dự thảo trên thì việc theo học tại các cơ sở giáo dục chất lượng cao phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, học sinh phải đạt các yêu cầu tuyển sinh theo từng cấp học, bậc học.

Ngoài ra, dự thảo cũng nêu rõ: chỉ phát triển cơ sở giáo dục chất lượng cao tại những địa bàn bảo đảm thực hiện công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ.

Cơ sở giáo dục chất lượng cao phải được UBND TP.HCM quyết định công nhận, công bố công khai; Việc xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao phải được thực hiện theo giai đoạn chuyển tiếp, bảo đảm tính ổn định của nhà trường, của các đối tượng học sinh đang theo học tại trường.

Được biết, ngoài mô hình trường công lập theo diện đại trà, TP.HCM còn có mô hình trường tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế (hiện có hơn 80 trường từ mầm non đến THPT đang thực hiện mô hình này).

Học phí của trường tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế là 1.725.000 đồng/tháng/học sinh.