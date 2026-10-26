Malaysia trở thành hiện tượng ở kỳ World Cup đặc biệt của FIFA

Đội Malaysia dự World Cup U15 2026 - Ảnh: FAM

Ở lượt trận thứ ba bảng H diễn ra tối 25-10 tại Azerbaijan, U15 Malaysia đã đánh bại Ethiopia với tỉ số đậm 5-0, qua đó nối dài chuỗi trận toàn thắng.

Các học trò của HLV Maniam sớm áp đảo đối thủ khi Danny Firas Musleyadi mở tỉ số ngay phút thứ 4. Sang hiệp hai, Aqheef Haiqal Koko ghi liên tiếp hai bàn ở phút 21 và 23, trước khi Iman Lutfi Zairol Hisham hoàn tất chiến thắng bằng cú đúp ở phút 29 và 39.

Đây là màn trình diễn ấn tượng tiếp theo của bóng đá trẻ Malaysia tại giải. Trước đó, họ khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 3-1 trước Dominica hôm 24-10.

Đến lượt trận thứ hai, Malaysia tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại Syria, một đại diện đến từ Tây Á, cũng với tỉ số 3-1. Trong trận này, Danny Firas Musleyadi mở tỉ số ở phút 17, còn Iman Lutfi lập cú đúp ở các phút 32 và 35.

Như vậy, sau ba trận đầu tiên, U15 Malaysia giành trọn 9 điểm, ghi đến 11 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 lần. Đáng chú ý, đội bóng này đang sở hữu hàng công hiệu quả, với Iman Lutfi ghi đến 4 bàn chỉ trong hai trận gặp Syria và Ethiopia.

Tuy nhiên, thành tích ấn tượng ấy vẫn chưa đủ giúp Malaysia chiếm ngôi đầu bảng H. Họ hiện đứng thứ hai, sau Mexico dù cùng có 9 điểm, do kém hiệu số bàn thắng bại (+9 so với +13).

Trong ngày 26-10, Malaysia sẽ lần lượt chạm trán Hungary và Mexico ở hai lượt trận cuối. Cuộc đối đầu trực tiếp với Mexico được xem là trận đấu mang tính quyết định trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng.

Sau ba lượt trận, Malaysia là đội duy nhất trong số 11 đại diện Đông Nam Á duy trì thành tích toàn thắng.

U15 Việt Nam cũng có màn trình diễn đáng khích lệ. Sau thất bại 3-6 trước Bosnia và Herzegovina trong ngày ra quân, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn liên tiếp đánh bại Brunei 6-0 và Mauritius 4-1. Việt Nam hiện có 6 điểm, đứng thứ ba bảng R.

Thái Lan và Myanmar cũng giành được 6 điểm sau ba trận. Trong khi đó, Indonesia có 4 điểm, còn Lào mới giành được 1 điểm. Năm đội tuyển Singapore, Philippines, Campuchia, Brunei và Timor-Leste đều chưa có điểm nào.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30-10 tại Baku (Azerbaijan), quy tụ 189 đội tuyển. Đây là lần đầu tiên FIFA tổ chức một kỳ World Cup dành cho lứa tuổi U15, với thể thức bóng đá 8 người, mỗi trận gồm hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút.

Các đội được chia vào 32 bảng, thi đấu vòng tròn để xác định thứ hạng. Sau vòng bảng, những đội đứng đầu sẽ bước vào nhóm A, tranh chức vô địch. Các đội còn lại tiếp tục thi đấu ở những nhóm phân hạng thấp hơn.

Với thành tích hiện tại, Malaysia đang đứng trước cơ hội trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên giành quyền vào nhóm tranh chức vô địch của giải đấu đặc biệt này.