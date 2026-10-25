Indonesia bất ngờ lập kỷ lục ghi bàn nhanh nhất lịch sử World Cup

Các cầu thủ Indonesia ăn mừng trong trận thắng đầu tiên ở World Cup U15 2026 - Ảnh: TIMNAS

Ngày 24-10, U15 Indonesia đánh bại Fiji 7-1 trong trận ra quân tại World Cup U15 2026 đang diễn ra ở Azerbaijan. Tuy nhiên, điều khiến trận đấu thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế là bàn mở tỉ số khó tin của Muhammad Nazar Alfiansyah.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cầu thủ Indonesia thực hiện đường chuyền ngắn từ chấm giữa sân cho Nazar. Không cần dẫn bóng, cầu thủ này lập tức tung cú sút thẳng về phía khung thành Fiji.

Bóng bay qua đầu thủ môn, chạm cột dọc rồi đi vào lưới. Toàn bộ tình huống diễn ra chỉ trong khoảng 2 giây, khi nhiều cầu thủ hai đội còn chưa kịp rời khỏi vị trí xuất phát.

Theo CNN Indonesia, pha lập công này nhanh đến mức gợi nhớ những tình huống phi thực tế trong bộ phim Đội bóng Thiếu Lâm. Trong khi đó, báo BioBioChile của Chile cũng đưa tin về bàn thắng hy hữu ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Nếu tính chung các giải đấu mang tên World Cup của FIFA, bàn thắng của Nazar nhanh hơn rất nhiều so với kỷ lục 10,8 giây do Hakan Şukur thiết lập trong trận Thổ Nhĩ Kỳ thắng Hàn Quốc 3-2 tại World Cup 2002.

Tuy nhiên, cần phân biệt đây là hai hệ thống thi đấu khác nhau. World Cup U15 2026 được tổ chức theo thể thức bóng đá tám người trên sân nhỏ, mỗi trận gồm hai hiệp 20 phút. Trong khi đó, kỷ lục của Şukur thuộc World Cup bóng đá 11 người truyền thống.

Bàn thắng nhanh kỷ lục của U15 Indonesia - Nguồn: SEASIA GOAL

Vì vậy, Nazar có thể được xem là người ghi bàn nhanh nhất nếu so sánh thời gian lập công giữa các giải World Cup, nhưng FIFA chưa xác nhận đây là một kỷ lục chính thức chung cho mọi cấp độ.

World Cup U15 2026 là giải đấu đầu tiên thuộc mô hình mới của FIFA, quy tụ 189 đội tuyển tại Azerbaijan. Giải diễn ra từ ngày 24 đến 30-10, với gần 1.000 trận đấu.

Chiến thắng 7-1 trước Fiji giúp Indonesia có khởi đầu tưng bừng, đồng thời tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của kỳ World Cup đặc biệt này.