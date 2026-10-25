Cả giải Saudi Arabia họp khẩn để xác minh bàn thắng thứ 982 của Ronaldo

Ronaldo ăn mừng bàn thắng thứ 982 gây tranh cãi - Ảnh: REUTERS

Nabd cho biết tiểu ban kỹ thuật thuộc bộ phận trọng tài Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia dự kiến sẽ họp vào chiều ngày 25-10 (giờ Việt Nam) để xem xét tình huống. Nội dung cần làm rõ là Ronaldo có được ghi nhận bàn thắng hay đây là pha phản lưới nhà của hậu vệ đối phương.

Tranh cãi bắt nguồn từ phút 49 trận Al Nassr thắng Al Faisaly với tỉ số 3-1 ngày 23-10. Đón quả đá phạt của Joao Felix, Ronaldo bật cao đánh đầu trong vòng cấm.

Bóng chạm hậu vệ Andrei Girotto, đổi hướng vào lưới, giúp đội khách dẫn 2-0.

Ronaldo lập tức ăn mừng, nhưng hình ảnh quay chậm khiến nhiều người đặt câu hỏi về tác giả bàn thắng. Một số nền tảng thống kê ghi nhận Girotto phản lưới, trong khi Saudi Pro League vẫn tính bàn cho tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Tình huống ghi bàn gây tranh cãi của Cristiano Ronaldo - Nguồn: X

Theo Goal dẫn báo Arriyadiyah, ban tổ chức giải căn cứ vào báo cáo trọng tài Abdullah Al-Owaidan, trong đó Ronaldo được xác định là người ghi bàn. Đây cũng là cách ghi nhận trên trang chính thức của Saudi Pro League.

Điểm mấu chốt nằm ở đường đi của bóng trước khi chạm Girotto. Nếu cú dứt điểm ban đầu hướng vào khung thành, cầu thủ tấn công thường vẫn được tính bàn.

Ngược lại, nếu bóng hướng ra ngoài mà chạm hậu vệ vào lưới, tình huống được ghi nhận là phản lưới nhà.

Vụ việc đặc biệt được chú ý bởi Ronaldo đang tiến gần cột mốc 1.000 bàn. Theo cách ghi nhận hiện tại, anh có 982 bàn, còn thiếu 18 pha lập công. Nếu bàn thắng bị điều chỉnh, thành tích của Ronaldo sẽ trở về 981.