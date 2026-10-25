Julian Alvarez hối hận khi quay lưng với Atletico Madrid

Alvarez đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau khi ghi bàn giúp Atletico Madrid thắng - Ảnh: MARCA

Rạng sáng 25-10 (giờ Việt Nam), Julian Alvarez ghi bàn duy nhất giúp Atletico Madrid đánh bại Deportivo La Coruna 1-0 ở vòng 10 La Liga. Sau trận đấu, tiền đạo người Argentina trở thành tâm điểm khi công khai xin lỗi CĐV Atletico Madrid vì những tranh cãi liên quan đến tương lai trong mùa hè vừa qua.

Phút 48, tận dụng đường chuyền của đồng đội, Alvarez dứt điểm chính xác, mang về bàn thắng quyết định cho Atletico. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của anh tại La Liga mùa này, sau khi ghi bàn trong trận hòa Stuttgart 1-1 ở Champions League hồi giữa tuần.

Bàn thắng giúp Alvarez giải tỏa áp lực sau thời gian dài không đạt phong độ như kỳ vọng. Anh nhận được những tràng pháo tay từ một bộ phận khán giả trên sân Metropolitano, cho thấy mối quan hệ với người hâm mộ bắt đầu có dấu hiệu cải thiện.

Sau trận, Alvarez thừa nhận những phát biểu trước đây đã khiến CĐV Atletico tức giận. Tiền đạo 26 tuổi chia sẻ: “Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ vì những lời mình đã nói trong thời gian diễn ra World Cup. Đó là sai lầm, cả về cách nói lẫn thời điểm. Tôi hiểu vì sao mọi người tức giận. Nếu là một cổ động viên, tôi cũng sẽ phản ứng như vậy”.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Alvarez từng bày tỏ mong muốn khoác áo Barca dù vẫn còn hợp đồng với Atletico.

Những phát biểu này khiến nhiều CĐV đội bóng thành Madrid thất vọng, nhất là khi họ luôn dành sự ủng hộ cho tiền đạo người Argentina. Anh sau đó liên tục phải nhận những tiếng la ó trong giai đoạn đầu mùa giải.

Alvarez cho biết bản thân đang dần tìm lại cảm giác thi đấu và gửi lời cảm ơn các đồng đội đã luôn động viên. “Tôi cảm thấy tốt hơn trong những trận gần đây, cả về thể lực lẫn khả năng xử lý bóng. Tôi hy vọng có thể thay đổi tình hình bằng sự chăm chỉ và khiêm tốn”, tiền đạo người Argentina chia sẻ.

HLV Diego Simeone cũng đánh giá cao việc học trò chủ động nhận sai. Nhà cầm quân người Argentina cho biết: “Tôi trân trọng việc một người biết nói lời xin lỗi, bởi điều đó không dễ dàng. Julian là người khiêm tốn, chăm chỉ và luôn quan tâm đến đồng đội. Tôi cảm ơn lời xin lỗi của cậu ấy vì điều đó cho thấy con người thật của Julian”.

Chiến thắng trước Deportivo giúp Atletico có 25 điểm, tạm thu hẹp khoảng cách với Barca xuống còn hai điểm. Với Alvarez, bàn thắng cùng lời xin lỗi công khai là bước đầu để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.