Messi nhận vinh dự lớn, không có chuyện bị tước giải

Messi tạo ra nhiều tranh cãi sau World Cup 2026 - Ảnh: REUTERS

Theo báo El Debate của Tây Ban Nha, Lionel Messi dự kiến được tham dự bữa tối chính thức tại khách sạn Reconquista ở Oviedo ngày 22-10, cùng Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia và những người được vinh danh năm nay.

Đây là hoạt động trong chương trình trao giải, trước buổi lễ tại Nhà hát Campoamor lúc 18h30 ngày 23-10, giờ địa phương.

Sau đó, Messi sẽ đến Oviedo vào trưa hôm sau. Trong chuyến đi, anh còn gặp gỡ học sinh tại Cung thể thao Oviedo, trước khi dự các hoạt động tiếp đón và lễ trao thưởng.

Sức hút của ngôi sao 39 tuổi thể hiện qua việc 4.700 suất đăng ký dành cho công chúng tham dự buổi giao lưu hết chỉ trong 13 phút. Theo thông tin từ quỹ tổ chức giải được Heraldo dẫn lại, lúc cao điểm có 16.200 người đồng thời truy cập đăng ký.

Messi được công bố thắng giải ngày 3-6, trước World Cup 2026. Hội đồng xét giải đánh giá cao tài năng, sự nghiệp và những đóng góp bền bỉ của anh trong việc giúp trẻ em khó khăn tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe.

Đến cuối tháng 7, danh hiệu này trở thành tâm điểm tranh luận. Sau trận chung kết World Cup Argentina thua Tây Ban Nha 0-1, một số người mở chiến dịch ký tên yêu cầu Quỹ Công chúa xứ Asturias thu hồi hoặc xem xét lại quyết định.

Europa Press ngày 29-7 ghi nhận khoảng 30 kiến nghị trên Change.org, trong đó một kiến nghị có hàng ngàn chữ ký kêu gọi tước giải của Messi. Những người khởi xướng cho rằng thái độ của Messi trong trận đấu và lễ trao cúp không phù hợp với các giá trị tôn trọng, tinh thần thể thao mà giải thưởng đề cao.

Một kiến nghị cáo buộc đội trưởng Argentina quay lưng khi đội thắng nhận cúp và tìm cách tác động đến quyết định của trọng tài. Đây là lập luận của nhóm vận động, không phải kết luận của đơn vị trao giải về hành vi của Messi.

Những lời phản đối đã đặt hình ảnh Messi dưới sức ép, nhưng không đồng nghĩa anh bị tước danh hiệu. Kết quả cho thấy siêu sao người Argentina vẫn rất được Tây Ban Nha trọng vọng.