Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Messi nhận vinh dự lớn, không có chuyện bị tước giải

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Lionel Messi chuẩn bị dự tiệc cùng Hoàng gia Tây Ban Nha và nhận giải Công chúa xứ Asturias hạng mục Thể thao 2026, bất chấp những kiến nghị từng yêu cầu rút lại danh hiệu sau World Cup.

- Ảnh 1.

Messi tạo ra nhiều tranh cãi sau World Cup 2026 - Ảnh: REUTERS

Theo báo El Debate của Tây Ban Nha, Lionel Messi dự kiến được tham dự bữa tối chính thức tại khách sạn Reconquista ở Oviedo ngày 22-10, cùng Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia và những người được vinh danh năm nay. 

Đây là hoạt động trong chương trình trao giải, trước buổi lễ tại Nhà hát Campoamor lúc 18h30 ngày 23-10, giờ địa phương. 

Sau đó, Messi sẽ đến Oviedo vào trưa hôm sau. Trong chuyến đi, anh còn gặp gỡ học sinh tại Cung thể thao Oviedo, trước khi dự các hoạt động tiếp đón và lễ trao thưởng. 

Sức hút của ngôi sao 39 tuổi thể hiện qua việc 4.700 suất đăng ký dành cho công chúng tham dự buổi giao lưu hết chỉ trong 13 phút. Theo thông tin từ quỹ tổ chức giải được Heraldo dẫn lại, lúc cao điểm có 16.200 người đồng thời truy cập đăng ký.

Messi được công bố thắng giải ngày 3-6, trước World Cup 2026. Hội đồng xét giải đánh giá cao tài năng, sự nghiệp và những đóng góp bền bỉ của anh trong việc giúp trẻ em khó khăn tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe.

Đến cuối tháng 7, danh hiệu này trở thành tâm điểm tranh luận. Sau trận chung kết World Cup Argentina thua Tây Ban Nha 0-1, một số người mở chiến dịch ký tên yêu cầu Quỹ Công chúa xứ Asturias thu hồi hoặc xem xét lại quyết định.

Europa Press ngày 29-7 ghi nhận khoảng 30 kiến nghị trên Change.org, trong đó một kiến nghị có hàng ngàn chữ ký kêu gọi tước giải của Messi. Những người khởi xướng cho rằng thái độ của Messi trong trận đấu và lễ trao cúp không phù hợp với các giá trị tôn trọng, tinh thần thể thao mà giải thưởng đề cao. 

Một kiến nghị cáo buộc đội trưởng Argentina quay lưng khi đội thắng nhận cúp và tìm cách tác động đến quyết định của trọng tài. Đây là lập luận của nhóm vận động, không phải kết luận của đơn vị trao giải về hành vi của Messi. 

Những lời phản đối đã đặt hình ảnh Messi dưới sức ép, nhưng không đồng nghĩa anh bị tước danh hiệu. Kết quả cho thấy siêu sao người Argentina vẫn rất được Tây Ban Nha trọng vọng.

Messi nhận vinh dự lớn, không có chuyện bị tước giải - Ảnh 3.Loài hoa vừa mang tên Messi đã sắp… tuyệt chủng

Tên Lionel Messi giờ không chỉ xuất hiện trên áo đấu, sân vận động hay những bức tranh tường. Ở dãy Andes của Peru, một loài cây có hoa xanh trắng cũng mang tên siêu sao Argentina, nhưng lại đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: giải thưởng công chúa Tây Ban Nha vua World Cup

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất