Ronaldo vượt Messi để trở thành Quả bóng vàng xuất sắc nhất mọi thời đại?

Ronaldo áp đảo Messi trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng xuất sắc nhất mọi thời đại - Ảnh: IMAGO

Năm nay, tạp chí France Football đã tạo ra một cuộc đua kỳ thú, bên cạnh danh hiệu Quả bóng vàng danh giá. Đó là họ để cho người hâm mộ trực tiếp tham gia vào cuộc chơi bằng việc tạo ra danh hiệu "Quả bóng vàng xuất sắc nhất mọi thời đại" (B.O.A.T).

France Football cho phép CĐV tự bình chọn cá nhân xuất sắc nhất giành giải thưởng này. Điều đặc biệt là cuộc đua này không vinh danh thành tích tổng thể của các huyền thoại, mà lại dựa vào màn trình diễn đã giúp họ giành được giải thưởng Quả bóng vàng.

France Football đã chọn ra 10 cái tên được xem là xuất sắc nhất lịch sử, bao gồm: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario (Rô béo), Marco Van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Alfredo Di Stefano.

Sau đó, họ cung cấp thông tin về thời điểm mà những huyền thoại này giành Quả bóng vàng. Chẳng hạn như với Messi là các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023.

Còn với Cristiano Ronaldo là các năm 2008, 2023, 2014, 2016, 2017. Nhiệm vụ của người hâm mộ là bình chọn ra phiên bản tốt nhất của những cá nhân này.

Phiên bản năm 2008 của Ronaldo nhận về hơn 70% lượt bình chọn - Ảnh: FRANCE FOOTBALL

Cho đến hiện tại, Ronaldo đang hoàn toàn áp đảo. Cụ thể thì phiên bản năm 2008 của ngôi sao người Bồ Đào Nha đang nhận được tới 75% lượng phiếu bầu. Đó là năm đầu tiên mà Ronaldo giành được Quả bóng vàng, sau khi cùng Man United giành cú đúp danh hiệu là Premier League và Champions League. Bản thân Ronaldo cũng ghi tới 42 bàn ở mùa giải năm đó.

Messi năm 2012 cũng để lại ấn tượng, nhất là khi anh tạo ra kỷ lục ghi 91 bàn trong một năm dương lịch. Thành tích đó vẫn chưa ai phá được. Nhưng trong cuộc bình chọn "Quả bóng vàng xuất sắc nhất mọi thời đại", thì phiên bản này của Messi chỉ giành được có 9% phiếu bầu, hiện đứng nhì.

Trong top 5 thì cũng vẫn chỉ là 2 cái tên này. Cụ thể đứng hạng ba hiện tại là Messi năm 2023, hạng tư là Ronaldo năm 2017 và hạng năm là Ronaldo năm 2016.

Kết quả cuộc bầu chọn sẽ được công bố vào ngày 28-10. Nhưng với sự áp đảo hiện tại, thì gần như Ronaldo của năm 2008 sẽ vượt mặt Messi để giành chiến thắng.

Với thể thức để cho người hâm mộ tự bầu chọn, giải thưởng "Quả bóng vàng xuất sắc nhất mọi thời đại" tạo ra không ít tranh cãi. Nhiều người cho rằng Messi từng 8 lần chạm tay vào danh hiệu này, nên phiếu bầu của anh dễ bị phân tán.

Còn với Ronaldo, các CĐV dồn toàn lực cho năm 2008, qua đó giúp anh có được sự áp đảo dù thực tế thì có nhiều năm anh đạt thành tích ấn tượng hơn. Chẳng hạn như ở năm 2016, Ronaldo vừa vô địch Champions League lại vừa vô địch Euro, nhưng lại bị người hâm mộ "ngó lơ".

Cuộc bầu chọn này được đánh giá là cũng đem đến sự bất công cho các huyền thoại còn lại, khi có nhiều người giành được Quả bóng vàng vào thời Internet còn chưa xuất hiện.