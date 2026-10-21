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Đá hỏng phạt đền, Ronaldo trải qua 'trận đấu tệ nhất sự nghiệp'

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Sáng 21-10 (giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo liên tiếp bỏ lỡ cơ hội trong trận Al Nassr thắng Neom 1-0 ở vòng 10 Giải vô địch Saudi Arabia (Saudi Pro League). João Felix ghi bàn duy nhất, giúp đội chủ nhà vượt qua một đêm thi đấu đáng quên của đội trưởng.

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Ronaldo vừa trải qua trận đấu cực tệ - Ảnh: REUTERS

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn được bố trí đá chính trên hàng công cùng Sadio Mané và Felix. Tuy nhiên, cơ hội nâng thành tích lên 982 bàn trong sự nghiệp cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày tiền đạo Bồ Đào Nha. 

Đây là trận đấu thuộc vòng 10 Saudi Pro League sau khi vòng 9 của giải đấu bị hoãn lại vì căng thẳng vùng Trung Đông.

Al Nassr gặp khó trước đội hình phòng ngự của Neom, nhưng bước ngoặt xuất hiện ở phút bù giờ thứ 3 hiệp một. Felix bị giẫm chân trong vùng cấm, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền sau sự can thiệp của VAR.

Ronaldo bước lên chấm 11m, tuy nhiên anh sút bóng chệch khung thành của Marcin Bulka. Thủ môn Neom không cần cản phá, còn Al Nassr khép lại hiệp đầu với tỉ số 0-0. 

Cơn ác mộng của Ronaldo tiếp diễn ngay sau giờ nghỉ. Phút 48, Mané đưa bóng đến vị trí thuận lợi để đồng đội dứt điểm trước khung thành bỏ trống. 

Chỉ cách cầu môn vài mét, Ronaldo lại đưa bóng vọt xà. Pha đặt chân thiếu chính xác biến cơ hội tưởng chừng chắc chắn thành bàn thành một tình huống bỏ lỡ khó tin. 

Phải đến phút 61, Felix mới phá được thế bế tắc. Nhận đường chuyền từ cánh phải của Ângelo, anh tung cú sút chân phải đưa bóng vào góc cao. 

Ronaldo cũng góp phần trong pha bóng này: anh phối hợp với Angelo trước khi di chuyển kéo theo hậu vệ, tạo khoảng trống cho đồng hương dứt điểm. 

Đá hỏng phạt đền, Ronaldo trải qua 'trận đấu tệ nhất sự nghiệp' - Ảnh 1.

Ronaldo trong trận gặp Neom - Ảnh: AS

Neom vùng lên và suýt gỡ hòa khi Alexandre Lacazette đánh đầu trúng cột dọc. Trong lúc Al Nassr cần thêm bàn thắng để bảo đảm lợi thế, Ronaldo tiếp tục phung phí cơ hội ở phút 74. Từ đường căng ngang của Abdullah Al Hamdan, anh dứt điểm ra ngoài khi có khoảng trống trong vùng cấm.

Đội khách còn gây sóng gió vào thời gian bù giờ, nhưng Al Nassr giữ được chiến thắng sít sao. Felix mang về ba điểm, còn Ronaldo rời trận đấu với dấu ấn là quả phạt đền hỏng cùng những pha bỏ lỡ liên tiếp.

Theo Sofascore, Ronaldo đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên đến 1,59 bàn ở trận này, với tổng cộng 6 pha dứt điểm nhưng rồi lại không ghi được bàn thắng này. Anh chỉ được chấm 5,3 điểm, tệ nhất đội. 

Không chỉ vậy, Sofascore chỉ ra đây chính là màn trình diễn tệ nhất của Ronaldo kể từ khi đến Al Nassr, và có thể là tệ nhất sự nghiệp đầy ắp vinh quang của anh. Số bàn thắng của Ronaldo vì vậy vẫn nằm im ở con số 981.

Đá hỏng phạt đền, Ronaldo trải qua 'trận đấu tệ nhất sự nghiệp' - Ảnh 4.Ronaldo lại nhận thêm hung tin trong cuộc đua đến 1.000 bàn thắng

Khi mà đại kình địch Lionel Messi ngày càng áp sát trong cuộc đua bàn thắng, Cristiano Ronaldo lại gặp khó khi các trận đấu ở Saudi Pro League liên tiếp bị hoãn.

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    Chủ đề: Saudi Arabia Al Nassr Neom Felix Ronaldo

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