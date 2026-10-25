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Ông Infantino đáp trả sức ép từ chức, khẳng định được đa số ủng hộ

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THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi, bất chấp những lời kêu gọi từ chức sau kế hoạch thương mại gây tranh cãi.

Ông Infantino đáp trả sức ép từ chức, khẳng định được đa số ủng hộ - Ảnh 1.

Ông Infantino sáng cửa tái cử Chủ tịch FIFA - Ảnh: REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn với BBC mới đây, ông Infantino bật cười khi được hỏi liệu từng cân nhắc rời ghế Chủ tịch FIFA hay chưa. Nhà lãnh đạo bóng đá thế giới tiếp tục thể hiện quyết tâm tranh cử.

Ông nhắc lại việc mình được các liên đoàn thành viên bầu chọn, đồng thời cho rằng sự tồn tại của những ý kiến khác nhau trong FIFA là bình thường. 

Để chứng minh vị thế, ông dẫn lại sự hậu thuẫn vừa nhận được tại châu Á và châu Phi. Infantino cho biết AFC đã hoàn toàn ủng hộ ông tại Tokyo, còn các liên đoàn châu Phi cũng thể hiện sự đồng thuận trong chuyến thăm Cape Verde.

Phát biểu này xuất hiện sau những tranh cãi về FIFA Forward Enterprise (FFE), đề xuất thu hút vốn tư nhân vào các giải đấu lớn của FIFA. Kế hoạch sau đó đa bị hủy bỏ sau làn sóng phản đối.

Trước đó, AFC từng cùng UEFA và CONCACAF chỉ trích đề xuất. Tuy nhiên, ngày 23-10, Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa công khai ủng hộ ông Infantino tái cử. 

Sự thay đổi lập trường của bóng đá châu Á giúp ông củng cố vị thế trước cuộc bầu cử.

Dù vậy, những bất đồng chưa khép lại. Infantino đã xin lỗi Hội đồng FIFA về sai sót trong kế hoạch đầu tư, nhưng các đại diện châu Âu vẫn bày tỏ thất vọng vì cho rằng nhiều vấn đề chưa được giải thích rõ ràng.

Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra tháng 3-2027, với hạn nộp hồ sơ ứng cử ngày 18-11. Tuyên bố được đa số ủng hộ của ông Infantino vì thế vẫn phải được kiểm chứng bằng lá phiếu của các liên đoàn thành viên.

Ông Infantino đáp trả sức ép từ chức, khẳng định được đa số ủng hộ - Ảnh 3.AFC ủng hộ ông Infantino tái cử Chủ tịch FIFA

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố ủng hộ ông Gianni Infantino tiếp tục lãnh đạo FIFA, dù từng phản ứng ông gay gắt cách đây hơn hai tháng.

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THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: chủ tịch FIFA Infantino chủ tịch infantino fifa

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