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AFC ủng hộ ông Infantino tái cử Chủ tịch FIFA

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố ủng hộ ông Gianni Infantino tiếp tục lãnh đạo FIFA, dù từng phản ứng ông gay gắt cách đây hơn hai tháng.

AFC ủng hộ ông Infantino tái cử chủ tịch FIFA - Ảnh 1.

Ông Infantino nhận được sự ủng hộ của AFC - Ảnh: FIFA

Ngày 23-10, tại đại hội bất thường AFC ở Tokyo (Nhật Bản), Chủ tịch Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa công khai ủng hộ ông Gianni Infantino tái cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Theo AP, ông Salman khẳng định AFC cam kết hỗ trợ nhà lãnh đạo này giữ chức ở nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, ông thừa nhận quan điểm trên có thể không nhận được sự đồng thuận của toàn bộ thành viên.

AFC có 47 liên đoàn thành viên. Sự hậu thuẫn từ châu Á vì thế mang ý nghĩa quan trọng với ông Infantino trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra tháng 3-2027. Hạn chót nộp hồ sơ ứng cử là ngày 18-11. Hiện chưa có đối thủ nào chính thức nộp hồ sơ.

Đây là bước ngoặt đáng chú ý trong quan hệ giữa hai tổ chức. Hơn 2 ptháng trước, AFC cùng UEFA và CONCACAF từng cáo buộc ông Infantino vi phạm nghiêm trọng lòng tin liên quan kế hoạch thương mại World Cup trị giá 4,2 tỉ USD.

Đề án này hiện đã bị hủy bỏ. Tuần trước, ông Infantino cũng xin lỗi Hội đồng FIFA gồm 37 thành viên tại Zurich (Thụy Sĩ) vì những sai sót trong quá trình xây dựng kế hoạch.

Nhắc lại bất đồng, ông Salman cho biết các cuộc trao đổi tại Zurich đã giúp hai bên hiểu nhau hơn. Chủ tịch AFC nhấn mạnh cần rút kinh nghiệm và cùng hướng về phía trước.

Đáp lại, ông Infantino thừa nhận có những sai lầm, đồng thời nhấn mạnh việc học hỏi, xin lỗi và đoàn kết. Ông cũng nêu mức hỗ trợ tài chính cho mỗi liên đoàn thành viên sẽ tăng lên 25 triệu USD trong chu kỳ 4 năm từ đầu năm 2027, so với 1 triệu USD trước khi ông làm chủ tịch.

Dù vậy, sự ủng hộ của AFC chưa xóa hết sức ép. Theo Reuters, UEFA vẫn yêu cầu FIFA giải đáp 42 câu hỏi thuộc 12 nhóm vấn đề, trong đó có đề án thương mại đã bị hủy. UEFA muốn nhận câu trả lời trước ngày 2-11, tức trước hạn chót đăng ký tranh cử.

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    Chủ đề: chủ tịch FIFA AFC fifa infatino chủ tịch fifa tái cử

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