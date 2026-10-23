Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026: Kém hấp dẫn vì quá… toan tính?

Số lần xuất hiện của nhà vô địch thế giới Brankica Mihajlovic trong màu áo Hà Nội khá hạn chế - Ảnh: ĐỨC PHONG

Nhiều bất ngờ nhưng thiếu chiều sâu

Giai đoạn 2 của Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 đang diễn ra tại Vĩnh Long vừa kết thúc giai đoạn vòng bảng. Trong đó, cả 4 đội đứng đầu bảng đều xác định được vé đi tiếp từ sớm.

Chẳng hạn như HCĐG Lào Cai và Hà Nội chắc suất vào bán kết sớm 4 vòng. VTV Bình Điền Long An biết được số phận trước 2 vòng và Binh chủng Thông tin là 1 vòng.

Cũng từ đây, nhiều đội bắt đầu đánh rơi phong độ. Hà Nội sau chuỗi 8 trận liên tiếp bất bại từ đầu mùa, lại để thua tới 5 trên 6 trận còn lại. Trong đó có những thất bại khó tin trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều như XMLS Thanh Hóa, Geleximco Hưng Yên.

Geleximco Hưng Yên thua toàn bộ 12 trận trước đó, nhưng cũng có thể đánh bại Hà Nội tới 3-1 ở lượt trận cuối. Chiến thắng này giúp họ thoát khỏi cảnh toàn thua 100% tại vòng bảng. Còn Hà Nội từ chỗ đứng đầu lại rơi xuống vị trí thứ 4.

Geleximco Hưng Yên gây "sốc" khi thắng Hà Nội ở lượt đấu cuối - Ảnh: ĐỨC PHONG

HCĐG Lào Cai duy trì được sự ổn định suốt mùa giải, qua đó có được vị trí đầu bảng. Nhưng họ cũng có một cú "sẩy chân" đầy bất ngờ trước Binh chủng Thông tin.

VTV Bình Điền Long An sau khi giành vé vào bán kết cũng không sử dụng đội hình mạnh nhất ở các trận còn lại. Còn Binh chủng Thông tin thì luôn thi đấu quyết tâm, nhưng vì họ rơi vào thế phải đua top 4 tới tận vòng áp chót.

Những vòng đấu cuối của giai đoạn vòng bảng chứng kiến nhiều bất ngờ khi các đội bóng yếu hơn liên tục tạo ra chiến thắng. Nhưng điều này không khiến giải đấu hấp dẫn hơn, mà còn tạo ra sự ngán ngẩm cho người hâm mộ khi chất lượng chuyên môn của các trận đấu lại không cao.

Toan tính hay do thể thức?

Bảng xếp hạng giai đoạn vòng bảng - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Giai đoạn vòng bảng của Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay chứng kiến sự thay đổi lớn ở cả nội dung nam và nữ. Những năm trước, 8 đội của mỗi nội dung chỉ thi đấu vòng tròn 1 lượt, nên chỉ có tổng cộng 7 vòng đấu.

Năm nay, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam thay đổi thể thức với việc đấu vòng tròn 2 lượt, tạo ra tới 14 vòng đấu. Việc duy trì thể lực, phong độ với lịch thi đấu dày hơn là bài toán không đơn giản với tất cả các đội.

Vì vậy đội nào đã sớm có vé đi tiếp đều bắt đầu tính chuyện cất giữ trụ cột cho lượt trận bán kết. Hà Nội là ví dụ điển hình nhất khi trong những trận đấu cuối, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt liên tục xoay tua đội hình. Người hâm mộ chờ đợi được thấy nhà vô địch thế giới Brankica Mihajlovic (Serbia) ra sân và thể hiện. Nhưng thực tế cô gần như chỉ tỏa sáng ở trận gặp Binh chủng Thông tin rồi sau đó mất hút.

HCĐG Lào Cai hay VTV Bình Điền Long An cũng có nhiều thời điểm xoay tua đội hình. Nhưng ngoài yếu tố bảo toàn, giữ sức cho lực lượng, thì chuyện lựa chọn đối thủ cũng có thể là nguyên nhân tiếp theo.

Theo điều lệ thì tại bán kết, đội nhất bảng sẽ gặp đội hạng tư, trong khi đội hạng hai gặp đội hạng ba. Với những đội đã sớm giành vé, họ hoàn toàn có khả năng "chọn" đối thủ của mình.

Dù chỉ là giả thuyết nhưng trên một diễn đàn có tới hơn 40.000 thành viên, rất nhiều CĐV lại tin vào điều này. Rõ ràng người hâm mộ sự nghi ngờ về kết quả gây bất ngờ của một số đội vừa qua.

Dù thật sự là toan tính hay không thì giai đoạn vòng bảng cũng đã khép lại. Sắp tới sẽ là các trận bán kết và chung kết, các đội không còn lý do gì để dưỡng sức. Họ buộc phải chiến đấu hết mình, hứa hẹn tạo ra những trận cầu kịch tính, hấp dẫn hơn.