Xác định hai cặp bán kết Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026

Nhánh đấu bán kết Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Trước đó, Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 đã tìm ra được 4 đội bước vào vòng bán kết. Lượt trận cuối ngày 22-10 mang ý nghĩa xác định thứ hạng chung cuộc của các đội tại giai đoạn vòng bảng, qua đó giúp họ tìm ra đối thủ tại bán kết.

CLB Hà Nội tiếp tục để lại dấu hỏi về mặt phong độ. Chỉ phải chạm trán đội yếu nhất giải là Geleximco Hưng Yên, đội bóng thủ đô vẫn thi đấu bạc nhược, thiếu quyết tâm. Geleximco Hưng Yên giành chiến thắng bất ngờ 3-1 ở màn so tài này. Đây chính là trận thắng duy nhất của họ tại giai đoạn vòng bảng.

Ở trận đấu sau đó, Binh chủng Thông tin đánh bại VTV Bình Điền Long An với tỉ số 3-0. Những kết quả này giúp xác định được thứ hạng của các đội top 4, cũng như đối thủ của họ ở vòng tiếp theo.

Hà Nội thể hiện phong độ yếu kém trong các trận vừa qua - Ảnh: ĐỨC PHONG

Chuỗi trận thua liên tục vừa qua khiến Hà Nội rơi tự do từ vị trí đầu bảng xuống hạng 4. Vì vậy, họ sẽ phải gặp đội bóng rất mạnh, đứng đầu bảng là HCĐG Lào Cai ở bán kết. Đây sẽ là cặp đấu rất khó đoán.

HCĐG Lào Cai thể hiện phong độ ấn tượng suốt giai đoạn vòng bảng. Trong khi đó, Hà Nội từng có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp rồi mới bắt đầu để thua liên tục sau khi đã chắc suất top 4.

Không loại trừ khả năng đội bóng thủ đô "giấu bài", và chỉ thật sự đạt phong độ cao nhất khi bước vào bán kết.

Cặp đấu còn lại cũng đáng xem không kém, khi Binh chủng Thông tin (hạng 2) gặp VTV Bình Điền Long An (hạng 3). Đây là hai trong số những đội bóng chuyền nữ giàu truyền thống nhất của Việt Nam.

Vì vậy, họ tạo ra cặp kỳ phùng địch thủ nhiều duyên nợ. Người hâm mộ Việt Nam còn gọi vui đây là trận "đại chiến X-Y", với X là biệt danh của Binh chủng Thông tin và Y là VTV Bình Điền Long An.

Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 sẽ tạm nghỉ vào ngày mai (23-10). Các trận vòng bán kết và phân hạng sẽ bắt đầu thi đấu vào ngày 24-10.