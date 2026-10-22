Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Xác định hai cặp bán kết Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Với những kết quả thi đấu trong ngày 22-10, Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 đã tìm ra hai cặp bán kết tranh chức vô địch.

Xác định các cặp bán kết Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026 - Ảnh 1.

Nhánh đấu bán kết Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Trước đó, Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 đã tìm ra được 4 đội bước vào vòng bán kết. Lượt trận cuối ngày 22-10 mang ý nghĩa xác định thứ hạng chung cuộc của các đội tại giai đoạn vòng bảng, qua đó giúp họ tìm ra đối thủ tại bán kết.

CLB Hà Nội tiếp tục để lại dấu hỏi về mặt phong độ. Chỉ phải chạm trán đội yếu nhất giải là Geleximco Hưng Yên, đội bóng thủ đô vẫn thi đấu bạc nhược, thiếu quyết tâm. Geleximco Hưng Yên giành chiến thắng bất ngờ 3-1 ở màn so tài này. Đây chính là trận thắng duy nhất của họ tại giai đoạn vòng bảng.

Ở trận đấu sau đó, Binh chủng Thông tin đánh bại VTV Bình Điền Long An với tỉ số 3-0. Những kết quả này giúp xác định được thứ hạng của các đội top 4, cũng như đối thủ của họ ở vòng tiếp theo.

Xác định các cặp bán kết Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026 - Ảnh 2.

Hà Nội thể hiện phong độ yếu kém trong các trận vừa qua - Ảnh: ĐỨC PHONG

Chuỗi trận thua liên tục vừa qua khiến Hà Nội rơi tự do từ vị trí đầu bảng xuống hạng 4. Vì vậy, họ sẽ phải gặp đội bóng rất mạnh, đứng đầu bảng là HCĐG Lào Cai ở bán kết. Đây sẽ là cặp đấu rất khó đoán.

HCĐG Lào Cai thể hiện phong độ ấn tượng suốt giai đoạn vòng bảng. Trong khi đó, Hà Nội từng có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp rồi mới bắt đầu để thua liên tục sau khi đã chắc suất top 4. 

Không loại trừ khả năng đội bóng thủ đô "giấu bài", và chỉ thật sự đạt phong độ cao nhất khi bước vào bán kết.

Cặp đấu còn lại cũng đáng xem không kém, khi Binh chủng Thông tin (hạng 2) gặp VTV Bình Điền Long An (hạng 3). Đây là hai trong số những đội bóng chuyền nữ giàu truyền thống nhất của Việt Nam.

Vì vậy, họ tạo ra cặp kỳ phùng địch thủ nhiều duyên nợ. Người hâm mộ Việt Nam còn gọi vui đây là trận "đại chiến X-Y", với X là biệt danh của Binh chủng Thông tin và Y là VTV Bình Điền Long An.

Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 sẽ tạm nghỉ vào ngày mai (23-10). Các trận vòng bán kết và phân hạng sẽ bắt đầu thi đấu vào ngày 24-10.

Xác định các cặp bán kết Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026 - Ảnh 3.Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia ngày 22-10

Ngày 22-10, vòng bảng Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 sẽ khép lại với những trận đấu ở lượt cuối.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An Binh chủng Thông tin bóng chuyền

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất