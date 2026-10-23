Bảng xếp hạng vòng bảng Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026

Bảng xếp hạng giai đoạn vòng bảng Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Tối 22-10, vòng bảng của Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 chính thức khép lại. Thứ tự cuối cùng của các đội cũng được xác định.

Ở vị trí đầu bảng là CLB HCĐG Lào Cai, đội duy nhất giữ vững phong độ ổn định suốt từ đầu. Họ hoàn thành giai đoạn vòng bảng với thành tích 12 trận thắng, giành được 33 điểm. Thậm chí HCĐG Lào Cai biết được mình đứng nhất giai đoạn vòng bảng sớm tới 2 vòng đấu.

Vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về Binh chủng Thông tin và VTV Bình Điền Long An. Thành tích của họ là ngang nhau với 9 trận thắng và cùng 30 điểm. Đội bóng áo lính xếp trên nhờ hơn về tỉ lệ set thắng/set thua (2,125 so với 1,833).

Gây thất vọng nhất chính là Hà Nội. Với sự đầu tư mạnh mẽ, họ tạo ra chuỗi bất bại suốt 8 vòng đầu tiên. Nhưng ở giai đoạn sau, họ để thua tới 5 trong 6 trận cuối mùa. Kết quả này đẩy Hà Nội xuống vị trí hạng 4 với thành tích 9 trận thắng và 24 điểm.

4 đội dẫn đầu sau vòng bảng chính là những đội sẽ tiến vào vòng bán kết tranh chức vô địch. Trong đó, HCĐG Lào Cai đối đầu với Hà Nội, còn Binh chủng Thông tin chạm trán VTV Bình Điền Long An.

4 đội còn lại là những đội phải đua trụ hạng. Ở vị trí thứ 5 là LPBank Ninh Bình (7 thắng, 22 điểm). Tiếp theo lần lượt là XMLS Thanh Hóa (5 thắng, 15 điểm), VietinBank (4 thắng, 10 điểm) và cuối cùng là Geleximco Hưng Yên (1 thắng, 3 điểm).

Ở vòng tranh trụ hạng, LPBank Ninh Bình đối đầu Geleximco Hưng Yên, còn XMLS Thanh Hóa chạm trán VietinBank. Đội thắng sẽ thi đấu phân hạng 4-5 chung cuộc.

Trong khi đó, đội thua phải đấu trận "chung kết ngược". Đội nào tiếp tục thua trận này sẽ chính thức rớt hạng.

Ai sẽ là đội cuối cùng giành vé vào bán kết Giải bóng chuyền nữ quốc gia? 3 trên 4 đội đã có vé vào bán kết Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026. Điều này khiến cho cuộc đua giành tấm vé còn lại trở nên căng thẳng, kịch tính.



