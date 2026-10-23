Tốn bao nhiêu tiền để trở thành 'cao thủ' Thiếu Lâm?

Gia nhập Thiếu Lâm Tự không phải là con đường duy nhất học võ Thiếu Lâm - Ảnh: BAIDU

Hàng nhiều thập niên qua, hệ thống các học viện, trung tâm huấn luyện võ thuật có liên kết với Thiếu Lâm Tự ngày càng xuất hiện nhiều, biến vùng Đăng Phong, Hà Nam trở thành "đất võ" nổi tiếng của Trung Quốc.

Tốn tiền tỉ để học võ Thiếu Lâm

Và để có thể được truyền thụ đầy đủ hệ thống võ Thiếu Lâm, cũng như hệ thống giáo dục văn hóa nơi đây, các môn sinh phải chấp nhận chịu chi. Báo The Paper (Bành Phái Tân Văn) và Hồng Tinh Tân Văn từng thực hiện các phóng sự về chủ đề này.

Theo đó, Shaolin Temple Kung Fu Academy (Học viện Kung Fu Thiếu Lâm Tự), một học viện nổi tiếng trong nhóm các trường liên kết Thiếu Lâm tại Đăng Phong, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), học viên quốc tế phải trả tới 96.000 nhân dân tệ, hay 14.400 USD (khoảng 372 triệu đồng) cho chương trình huấn luyện một năm.

Đây là một trong những mức phí cao nhất được ghi nhận trong số các cơ sở đào tạo kung fu quanh Thiếu Lâm Tự có công khai biểu giá.

Chương trình bao gồm hơn 6 giờ huấn luyện mỗi ngày, 5,5 ngày/tuần, cùng phòng ngủ riêng, ba bữa ăn hằng ngày và sử dụng các cơ sở luyện tập. Học viên được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học.

Chi phí sẽ còn tăng đáng kể nếu tính thêm những nhu cầu sinh hoạt khác. Học viện khuyến nghị học viên dài hạn chuẩn bị khoảng 150 USD tiền tiêu vặt mỗi tháng, tương đương 1.800 USD/năm. Ngoài ra, bảo hiểm bắt buộc có giá 150 USD/năm, chưa kể phí đón tại sân bay, đi lại và thị thực.

Như vậy, tổng chi phí một năm có thể lên tới khoảng 16.415 USD (424 triệu đồng), nếu tính cả phí đón tại sân bay 65 USD.

Nếu duy trì mức chi này trong ba năm, hóa đơn có thể vượt 1,27 tỉ đồng. Đây là phép tính tham khảo, bởi học viện có chính sách giảm giá cho người đăng ký dài hạn.

Học viên còn phải thanh toán trước 40% học phí để giữ chỗ. Với chương trình một năm, số tiền đặt trước tương đương gần 149 triệu đồng. Chính sách của học viện cũng quy định không hoàn trả khoản học phí đã thanh toán.

Những khoản tiền khổng lồ không chỉ xuất hiện ở các chương trình dành cho người nước ngoài.

Tại Thiếu Lâm Tháp Câu, một trong những trường võ nổi tiếng nhất Trung Quốc, biểu phí tuyển sinh năm 2026 quy định học viên lớp 1 - 3 phải đóng 23.890 nhân dân tệ (khoảng 92,5 triệu đồng) mỗi năm. Mức thu từ lớp 4 - 9 là 20.890 nhân dân tệ (80,9 triệu đồng).

Nếu theo học liên tục từ lớp 1 - 9, gia đình phải chi tổng cộng 197.010 nhân dân tệ, tương đương khoảng 763 triệu đồng, tính theo biểu phí hiện tại.

Trường Thiếu Lâm Đăng Phong Tháp Câu Trường - Ảnh: THE PAPER

Đó mới là tiền học, ăn ở và sinh hoạt cơ bản. Nếu gia đình dành thêm 300-500 nhân dân tệ tiền tiêu vặt mỗi tháng, trong 10 tháng/năm, tổng chi phí sau 9 năm có thể tăng lên khoảng 867-937 triệu đồng.

Các con số trên chưa tính tiền di chuyển, khám chữa bệnh ngoài gói, tham gia thi đấu hoặc khả năng điều chỉnh học phí trong tương lai.

Một số trường võ khác cũng có biểu phí đáng chú ý. Thiếu Lâm Diên Lỗ công bố mức 29.800 nhân dân tệ/năm (115 triệu đồng) cho lớp thực nghiệm trong tài liệu tuyển sinh 2025. Trường Thiếu Lâm Vĩnh Trí niêm yết gói chăm sóc cao cấp 30.000 nhân dân tệ/năm (116 triệu đồng), với ký túc xá bốn người/phòng và một huấn luyện viên phụ trách 8-15 học viên.

Điều đặc biệt là những trường này không chỉ dạy võ thuật.

Học viên được học văn hóa song song với luyện quyền, binh khí, tán thủ. Trường Diên Lỗ áp dụng mô hình nửa ngày học văn hóa, nửa ngày luyện võ, đồng thời có lộ trình từ tiểu học, THCS đến trung cấp và cao đẳng.

Như vậy, một đứa trẻ bắt đầu học võ từ năm 6 tuổi có thể dành 9-12 năm, thậm chí lâu hơn, trong hệ thống đào tạo văn võ trước khi bước vào đại học.

Vì sao học võ lại đắt hơn học văn hóa?

Chi phí tại những trường võ ở Đăng Phong tạo nên sự tương phản với hệ thống giáo dục phổ thông Trung Quốc.

Theo luật giáo dục nước này, học sinh tại trường công lập được miễn học phí trong 9 năm giáo dục bắt buộc, gồm tiểu học và THCS. Trong khi đó, những trường võ nội trú tư thục thu tiền cho cả việc giảng dạy, huấn luyện thể thao, ăn ở và quản lý học viên.

Tuy nhiên, không phải trường võ nào cũng đắt đỏ như khu vực Thiếu Lâm. Tại Sơn Đông, Trường võ Trung Hoa Lai Châu, một cơ sở đào tạo văn hóa kết hợp võ thuật, công bố học phí 8.800 nhân dân tệ/năm, tiền ký túc xá 1.000-1.200 nhân dân tệ. Tiền ăn khoảng 26 nhân dân tệ/ngày đối với học viên lớn tuổi.

Mỗi học viện liên kết với Thiếu Lâm có hàng chục ngàn học viên - Ảnh: IFENG

Nếu tính 300 ngày ăn ở mỗi năm, tổng ba khoản khoảng 17.800 nhân dân tệ, tương đương 69 triệu đồng. Trường còn có chính sách miễn học phí trung cấp nghề cho những học viên đủ điều kiện.

Ở hệ phái Võ Đang, Bắc Du thư viện tại Hồ Bắc công bố mức thu 22.800-25.800 nhân dân tệ/năm, bao gồm đào tạo, ăn ở và chăm sóc theo độ tuổi.

Sự chênh lệch cho thấy chi phí không chỉ phụ thuộc môn võ, mà còn ở loại hình trường, điều kiện nội trú và dịch vụ dành cho học viên.

Theo phóng sự của báo Thời Đại Tài Kinh tháng 2-2025, nhiều trường võ Đăng Phong khi đó dự định tăng mức thu từ 16.800 lên khoảng 20.000 nhân dân tệ/năm. Đáng chú ý, địa phương này có khoảng 20 trường võ, đào tạo hơn 80.000 học viên, tạo thành một ngành giáo dục đặc thù.

Những khoản phí tổn ngoài sổ sách

Bên cạnh biểu phí chính thức, báo chí Trung Quốc còn phản ánh những khoản chi gây tranh cãi.

Tháng 8-2026, Hồng Tinh tân văn đưa tin một người đàn ông họ Vương ở Thẩm Dương tố cáo đã ba lần chuyển tổng cộng 45.000 nhân dân tệ (174 triệu đồng) cho một huấn luyện viên tại Tháp Câu, với mong muốn em trai 13 tuổi được chăm sóc tốt hơn.

Một hình ảnh ấn tượng cho thấy số lượng học viên đông đảo ở các trường liên kết Thiếu Lâm - Ảnh: IFENG

Gia đình còn khai đã nhiều lần chi tiền tiếp đãi, ăn uống và các hoạt động khác cho huấn luyện viên.

Vụ việc gây chú ý khi người tố cáo cho rằng em trai mình vẫn bị bắt nạt. Nhà trường sau đó thông báo sa thải bốn nhân viên vì những hành vi vi phạm đã được xác minh, song không đồng nghĩa toàn bộ cáo buộc của gia đình đều được kết luận là đúng.

Trước đó, trong phóng sự tháng 2-2025, Thời Đại Tài Kinh cũng đề cập hiện tượng phụ huynh gửi phong bì, quà cáp hoặc đặc sản cho huấn luyện viên để con được quan tâm hơn. Một số học viên phản ánh việc phải đưa tiền mới được sử dụng điện thoại hoặc xin phép ra ngoài.

Tương quan học phí hệ thống trường Thiếu Lâm và trường bình thường - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Một huấn luyện viên được phỏng vấn cho rằng tình trạng này chủ yếu xuất hiện tại các trường nhỏ, trong khi những cơ sở lớn quản lý chặt chẽ hơn. Đây không phải khoản thu hợp lệ hay bắt buộc.

Tháng 8-2026, Tháp Câu còn phải giải trình về chế độ ký quỹ từng áp dụng với những học viên được tuyển chọn vào các đội huấn luyện trọng điểm. Nhà trường khẳng định đã hủy chính sách này từ năm 2024 và mở kênh hoàn trả cho người đủ điều kiện.

Từ học phí đến các khoản phát sinh, giấc mơ trở thành cao thủ Thiếu Lâm rõ ràng có thể tiêu tốn cả một gia tài. Và dù rằng làng kung fu Trung Quốc rộng lớn bao la, thương hiệu Thiếu Lâm vẫn luôn có sức hút mãnh liệt hơn cả.

