Những nhân vật tài giỏi ở đời thật bị Kim Dung bôi xấu trong tiểu thuyết

Đại tướng cuối đời Nam Tống Lữ Văn Đức bị Kim Dung biến thành kẻ nhát gan - Ảnh: BAIDU

Gia tài tiểu thuyết võ hiệp khiến tên tuổi Kim Dung được nhớ mãi. Nhưng đồng thời ở đời thật, không ít lần ông vấp phải chỉ trích vì "sáng tạo" quá đà, đến mức bôi xấu thanh danh một số nhân vật lịch sử.

Đại tướng thủ thành qua tay Kim Dung trở thành gánh nặng

Trong Anh hùng xạ điêu, Lữ Văn Đức nghe tin quân Mông Cổ kéo tới liền run rẩy, việc giữ thành hoàn toàn trông cậy vào Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Ngòi bút sáng tạo của Kim Dung biến một viên đại tướng trở thành nhân vật làm nền cho khí khái anh hùng của đôi nhân vật chính.

Lữ Văn Đức ngoài đời lại là một tướng lĩnh quan trọng của Nam Tống, chinh chiến nhiều năm trên các mặt trận Giang Hoài, Kinh Hồ và Tứ Xuyên. Xuất thân bình dân, ông tiến thân bằng quân công, nổi bật ở những lần cứu viện thành trì bị vây.

Tống sử, quyển 45, phần Lý Tông bản kỷ, ghi rõ chiến tích tại An Phong, ông dùng nghi binh để đưa quân vào thành. Trong chiến dịch Thọ Xuân, quân ông vừa vận lương vừa cố ý để rơi vãi khiến đối phương tưởng lực lượng cứu viện đông, lương thực dồi dào (history.ifeng.com).

Năm 1259, Lữ Văn Đức tiếp ứng chiến trường Tứ Xuyên rồi đưa quân cứu Ngạc Châu đang bị quân Hốt Tất Liệt vây đánh. Tống sử cũng ghi nhận triều đình ban thưởng lớn cho ông sau chiến dịch.

Nhưng mặt khác, Lữ Văn Đức cũng từng bị giới sử gia Trung Quốc phê phán về những sai lầm quân sự, cũng như kết bè phái với gian thần Giả Tự Đạo. Có lẽ điều này đã giúp Kim Dung "tự tin" thêm mắm dặm muối vào nhân vật này trong tiểu thuyết.

Doãn Chí Bình: người khiến Kim Dung phải sửa truyện

Trong Thần điêu đại hiệp, Doãn Chí Bình si mê rồi xâm hại Tiểu Long Nữ. Dù sau đó hối hận, nhân vật vẫn mang tiếng xấu khó gột rửa dẫn đến việc tự kết liễu vào cuối truyện.

Đây có lẽ là chi tiết xuyên tạc khiến Kim Dung bị chỉ trích nặng nề nhất, vì trực tiếp ảnh hưởng đến vị đạo sĩ được kính trọng trong lịch sử Toàn Chân giáo.

Theo tác phẩm đạo giáo Thanh Hòa chân nhân Bắc du ngữ lục, Doãn Chí Bình (1169-1251), hiệu Thanh Hòa Tử, là người kế tục Khưu Xứ Cơ, giữ ngôi chưởng giáo đời thứ sáu của Toàn Chân giáo.

Doãn Chí Bình và Tiểu Long Nữ trong phim Hong Kong - Ảnh: BAIDU

Thuở trẻ, ông học đạo với nhiều danh sư, tìm hiểu Kinh Dịch, giới luật và phép tu dưỡng. Ông cũng thuộc đoàn đệ tử theo Khưu Xứ Cơ vượt đường xa đến gặp Thành Cát Tư Hãn.

Theo Hội Đạo giáo Sơn Đông, dưới thời ông, Toàn Chân giáo tiếp tục phát triển mạnh. Doãn Chí Bình vận động nguồn lực phục vụ việc biên soạn Đại Nguyên huyền đô bảo tạng, góp phần bảo tồn kinh sách Đạo giáo.

Bài trên Trung Quốc Tân Văn Xã ngày 19-6-2014 dẫn giáo sư Tả Hồng Đào cho biết ông từng lui về nơi vắng vẻ, không muốn hưởng sự cung phụng; đến tuổi già lại nhường chức cho Lý Chí Thường để chuyên tâm tu hành.

Năm 2003, khi Kim Dung đến Hoa Sơn tham dự một hoạt động mang tên “Hoa Sơn luận kiếm”, một số đạo sĩ thuộc giới Đạo giáo Thiểm Tây đã chặn đường ông để phản đối, liên quan chuyện xuyên tạc nhân vật Doãn Chí Bình.

Sau đó Kim Dung đã phải đổi tên nhân vật thành "Chân Chí Bình" để tránh bị chỉ trích.

Thi Lang, anh hùng hào kiệt hay phản đồ?

Trong Lộc Đỉnh Ký, Thi Lang nhiều lần bị Vi Tiểu Bảo mỉa mai chuyện phản chủ, làm nhục đến mức tức giận mà vẫn phải nhịn.

Mâu thuẫn giữa hai bên đến từ việc Thi Lang đối đầu với Thiên Địa Hội do Trần Cận Nam - sư phụ Vi Tiểu Bảo sáng lập. Dù không bị Thi Lang làm hại, Trần Cận Nam chết do Trịnh Khắc Sảng ám toán sau cuộc chiến với Thi Lang, khiến Vi Tiểu Bảo đâm ra căm hận cả viên tướng họ Thi.

Xuyên suốt Lộc Đỉnh Ký, Thi Lang cũng thường bị mỉa mai là "Hán gian" vì theo nhà Thanh chống lại họ Trịnh ở Đài Loan (Đài Bắc Trung Hoa ngày nay), từng là chủ cũ của ông.

Thi Lang là viên tướng có công với lĩnh vực hàng hải Trung Quốc - Ảnh: BAIDU

Thi Lang (1621-1696) thực tế là một tướng thủy quân lão luyện. Từng phục vụ họ Trịnh rồi chuyển sang nhà Thanh, ông am hiểu vùng biển Phúc Kiến, Đài Loan, tổ chức huấn luyện và chuẩn bị cho chiến dịch vượt biển.

Năm 1683, ông chỉ huy quân Thanh đánh thắng lực lượng của Lưu Quốc Hiên tại Bành Hồ, mở đường khiến chính quyền Trịnh Khắc Sảng đầu hàng. Chiến thắng này cho thấy năng lực điều động thủy quân và lựa chọn thời cơ của ông.

Sau chiến trận, khi triều Thanh còn tranh luận nên giữ hay bỏ Đài Loan, Thi Lang dâng sớ phân tích vị trí chiến lược của hòn đảo, chủ trương đặt quan cai trị và binh lính đồn trú.

Câu chuyện Thi Lang chống lại họ Trịnh cũng có nhiều tranh cãi, khi chính Trịnh Thành Công đối đãi bất công, xử tử cả nhà ông vì một lỗi lầm không quá lớn.

Bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh treo bảng nhận xét về Thi Lang như sau: "Sau trận Bành Hồ, Thi Lang đã vượt qua ân oán cá nhân, không trả tư thù đối với Trịnh Khắc Sảng và Lưu Quốc Hiên, trái lại còn tích cực chiêu phủ và bố trí họ một cách thỏa đáng".

"Thi Lang cũng là một trong số ít người ở thời điểm đó nhận thức được tầm quan trọng của hàng hải", sử gia Vương Nhật Căn, giáo sư sử học Đại học Hạ Môn, chuyên nghiên cứu lịch sử biển, vùng duyên hải Đông Nam Trung Quốc bình luận, xếp Thi Lang vào nhóm nhân vật "có tài kinh lược biển" cùng những danh nhân thời hiện đại.



Môn võ bị Kim Dung mô tả 'mất mặt' nhưng lợi hại ở chiến trường Hạ thấp người, lăn lộn trên đất, tấn công vào vùng hạ bàn của đối thủ..., đó là Địa đường đao pháp, một môn võ công bị đánh giá là "mất thể diện" trong tiểu thuyết Kim Dung, nhưng có thật ngoài đời và đặc biệt hữu dụng trên chiến trường.







