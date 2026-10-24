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Các đội bóng Đông Nam Á ra quân ấn tượng ở kỳ World Cup đặc biệt

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Ngày 24-10 đã diễn ra lượt trận đầu tiên của World Cup U15 2026. Các đại diện mạnh của Đông Nam Á hầu hết đều có màn ra quân ấn tượng, từ Thái Lan, Indonesia cho đến Việt Nam.

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U17 Thái Lan (áo trắng) giành chiến thắng ở lượt trận mở màn World Cup U15 - Ảnh: FAT

Ấn tượng nhất trong số các đại diện Đông Nam Á là Indonesia, đội đánh bại Fiji 7-1 ở bảng G, World Cup U15 2026.

Các đội Đông Nam Á khởi đầu tốt tại World Cup U15

Indonesia mở tỉ số ngay sau tiếng còi khai cuộc bằng cú sút từ giữa sân của Muhammad Nazar. Dù Fiji gỡ hòa 1-1 trong hiệp một, các cầu thủ trẻ Indonesia vẫn làm chủ thế trận và ghi liên tiếp 6 bàn trong hiệp hai.

Các trận đấu cho lứa U15 gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút.

Dicky Marani và Hariri Maulana cùng lập cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng đậm của đội bóng xứ vạn đảo. Kết quả này giúp Indonesia tạm dẫn đầu bảng G, xếp trên những đối thủ như Bồ Đào Nha, Xứ Wales, Bangladesh và Burundi.

Trong khi đó, Thái Lan cũng có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Cộng hòa Dominica 3-2 ở bảng M.

Các học trò của HLV Kantaphon Loetlamkunlakan thi đấu lấn lướt và dẫn trước 3-0 nhờ cú đúp của Apiwit Onlamun cùng bàn thắng của Rathanon Anantakun.

Tuy nhiên, Cộng hòa Dominica bất ngờ vùng lên vào những phút cuối, ghi liên tiếp hai bàn ở phút 34 và 36. Thái Lan phải rất vất vả mới bảo toàn được chiến thắng sít sao 3-2.

Một đại diện khác là Malaysia cũng giành trọn 3 điểm trong trận ra quân, đánh bại Dominica 3-1 ở bảng H. Đáng chú ý, Dominica và Cộng hòa Dominica là hai quốc gia khác nhau, cùng thuộc khu vực Caribe.

Ở chiều ngược lại, một số đội Đông Nam Á không giành được chiến thắng nhưng vẫn thể hiện tinh thần thi đấu đáng ghi nhận.

Lào để thua Ấn Độ 2-4 sau cuộc rượt đuổi tỉ số khá hấp dẫn. Bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau 11 phút, Lào không bỏ cuộc, lần lượt rút ngắn cách biệt rồi gỡ hòa 2-2 ở phút 24. Tuy nhiên, các cầu thủ Ấn Độ ghi thêm 2 bàn trong hiệp hai để giành chiến thắng.

Campuchia cũng gây nhiều khó khăn cho Zimbabwe. Đại diện châu Phi mở tỉ số nhưng Campuchia lội ngược dòng dẫn 2-1. Đáng tiếc, các cầu thủ trẻ Campuchia không giữ được lợi thế và thất bại chung cuộc 2-3.

Hai đội Đông Nam Á khác là Philippines và Brunei lần lượt thất bại trước Morocco (0-2) và Mauritius (0-5).

Riêng U15 Việt Nam gặp thử thách lớn ngay trận đầu khi chạm trán Bosnia & Herzegovina, đối thủ đến từ châu Âu có thể hình vượt trội, khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội rất tốt. Cần biết Bosnia là nền bóng đá giành vé dự World Cup 2026.

Dù thua 3-6, việc ghi được 3 bàn vào lưới một đối thủ mạnh như Bosnia & Herzegovina cũng là điểm tích cực của U15 Việt Nam. 

Kỳ World Cup lớn nhất lịch sử FIFA

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30-10 tại thủ đô Baku, Azerbaijan. Đây là lần đầu tiên FIFA tổ chức một giải vô địch thế giới dành cho lứa tuổi U15.

Điều đặc biệt là giải quy tụ đến 189 đội tuyển thuộc 6 liên đoàn châu lục, trở thành giải đấu có quy mô lớn nhất lịch sử FIFA xét về số đội tham dự.

Con số khổng lồ này xuất phát từ chủ trương hoàn toàn mới của FIFA: mở cửa cho tất cả 211 liên đoàn thành viên, không tổ chức vòng loại và không phân biệt trình độ phát triển bóng đá.

Theo FIFA, có đến 78 đội tuyển lần đầu tiên được góp mặt tại một giải World Cup của tổ chức này, tính ở mọi cấp độ nam, nữ. Trong số đó có 5 đại diện Đông Nam Á gồm Brunei, Campuchia, Lào, Singapore và Timor-Leste.

Các đội bóng Đông Nam Á ra quân ấn tượng ở kỳ World Cup đặc biệt - Ảnh 1.

Đội U15 Việt Nam dự giải - Ảnh: VFF

Giải đấu được xây dựng theo thông điệp Give Every Talent a Chance (Trao cơ hội cho mọi tài năng). FIFA muốn tạo điều kiện để cầu thủ trẻ ở cả những quốc gia có nền bóng đá kém phát triển được trải nghiệm môi trường thi đấu quốc tế.

Để tổ chức một giải có gần 190 đội, FIFA áp dụng hàng loạt thay đổi chưa từng có.

Thay vì bóng đá 11 người truyền thống, các đội thi đấu theo thể thức 8 đấu 8, trên sân dài 68m, rộng 47m, nhưng vẫn sử dụng khung thành tiêu chuẩn. Mỗi trận chỉ kéo dài 40 phút, chia thành hai hiệp.

Các đội được thay người không giới hạn. Những tình huống ném biên được thay bằng đá biên, trong khi luật việt vị chỉ áp dụng tại khu vực cách đường biên ngang đối phương 14m.

Mỗi đội đăng ký 14 cầu thủ sinh năm 2011 hoặc 2012, cùng tối đa 6 thành viên ban huấn luyện và nhân viên hỗ trợ.

Ở giai đoạn đầu, các đội được chia thành 32 bảng, thi đấu vòng tròn từ 4 đến 5 trận. Căn cứ thành tích, họ được phân vào 6 cấp độ từ cấp A đến cấp F để tiếp tục tranh tài.

Khác các kỳ World Cup truyền thống, không đội nào bị loại sớm. Mỗi đội được bảo đảm thi đấu ít nhất 9 trận, qua đó tích lũy kinh nghiệm trước nhiều đối thủ khác nhau.

Sáu cấp độ đều có đội vô địch riêng, nhưng chỉ nhà vô địch cấp A được công nhận là đội đăng quang FIFA U15 World Cup & Festival.

Theo kế hoạch, giải có khoảng 950 trận đấu trong 6 ngày thi đấu. FIFA xây dựng tổ hợp sân Hovsan tại Baku, cho phép diễn ra tối đa 20 trận cùng lúc. Các trận chung kết phân hạng được tổ chức tại Baku Crystal Hall.

Ngoài thi đấu, các cầu thủ còn tham gia chương trình giáo dục, giao lưu văn hóa và gặp gỡ những huyền thoại bóng đá.

Sau kỳ World Cup U15 nam đầu tiên này, FIFA dự kiến tổ chức giải dành cho nữ vào năm 2027. Từ năm 2028, hai giải nam và nữ sẽ được tổ chức thường niên.

Các đội bóng Đông Nam Á ra quân ấn tượng ở kỳ World Cup đặc biệt - Ảnh 4.Đội bóng nữ Triều Tiên vô địch châu Á, giành vé đến Mỹ

Từ thất bại 0-4 ở vòng bảng, Naegohyang vùng lên vô địch châu Á và giành quyền dự World Cup các CLB nữ 2028 trên đất Mỹ.

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    Chủ đề: Indonesia Thái Lan Đông Nam Á Việt Nam U15

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