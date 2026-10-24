Tối 25-10, người hâm mộ có thể không được xem Premier League, vì sao?

Trận đấu của Liverpool ở vòng 8 Premier League có nguy cơ hoãn - Ảnh: REUTERS

Premier League đang đối diện những ngày cuối tuần đầy bất ổn khi bão Austen vừa quét qua, gây thiệt hại tại nhiều địa phương, lại đến bão Boelo tiếp tục tiến vào từ Đại Tây Dương.

Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), bão Boelo mang theo mưa lớn và gió mạnh trên diện rộng từ ngày 24-10, với mức độ nguy hiểm gia tăng vào đêm cùng ngày và Chủ nhật 25-10.

Cơ quan này đã phát cảnh báo màu hổ phách (mức nguy hiểm thứ hai trong thang cảnh báo ba cấp) đối với Scotland, một phần Bắc Ireland và miền bắc nước Anh. Những khu vực khác, bao gồm vùng Merseyside, nơi có sân Anfield của Liverpool, cũng nằm trong diện cảnh báo thời tiết xấu.

Met Office dự báo nhiều nơi có gió giật 96-113km/h, thậm chí lên tới gần 130km/h tại các vùng ven biển hoặc địa hình trống trải chịu ảnh hưởng mạnh nhất.

Chuyên gia dự báo Mark Sidaway của Met Office cảnh báo người dân cần chuẩn bị đối phó với khả năng mất điện, đồ vật bị gió cuốn và gián đoạn giao thông.

Liverpool - Brighton đứng trước nguy cơ bị hoãn

Trong loạt trận Premier League cuối tuần này, cuộc đối đầu Liverpool - Brighton tại Anfield lúc 21h ngày 25-10 (giờ Việt Nam) đang được chú ý nhiều nhất.

Theo Evening Standard và SPORTbible, thời tiết khắc nghiệt có thể khiến trận đấu không thể diễn ra đúng kế hoạch, dù cả hai đội đều đã chuẩn bị cho cuộc đối đầu.

Dự báo gió mạnh kéo dài tại Merseyside trong ngày Chủ nhật làm dấy lên lo ngại về an toàn của hàng chục nghìn khán giả đến sân. Nguy cơ cây đổ, vật thể bị cuốn bay và giao thông gián đoạn là những vấn đề cần được xem xét.

Đáng chú ý, một số sự kiện công cộng tại Liverpool đã bị hủy trước đó, trong đó có hoạt động Halloween tại công viên Sefton Park.

Theo báo chí Anh, quyết định có tổ chức trận Liverpool - Brighton hay không sẽ phụ thuộc vào đánh giá an toàn tại địa phương. Nhóm tư vấn an toàn (Safety Advisory Group), với sự tham gia của đại diện các CLB, cảnh sát Merseyside và chính quyền thành phố Liverpool, có thể đưa ra khuyến nghị hoãn trận nếu điều kiện không bảo đảm.

Ngoài Liverpool - Brighton, các trận Hull City - Brentford, Man United - Bournemouth (cùng 21h ngày 25-10) và Sunderland - Leeds (23h30) cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Sóng lớn đánh vào ngọn hải đăng Newhaven khi bão Austen đổ bộ nước Anh ngày 23-10 - Ảnh: REUTERS

Theo talkSPORT, khu vực Sunderland có thể xuất hiện gió giật khoảng 101km/h, trong khi Hull, Liverpool và Manchester cũng được dự báo chịu ảnh hưởng của gió mạnh.

Riêng tối 24-10, trận Coventry - Fulham (21h) được đề cập trong nhóm có thể gặp khó khăn vì mưa lớn. Những trận Aston Villa - Man City, Arsenal - Everton và Chelsea - Tottenham hiện ít bị đe dọa hơn.

Tuy nhiên đến trưa 24-10 theo giờ Việt Nam, Premier League chưa thông báo hoãn bất kỳ trận đấu nào trong loạt trận cuối tuần.

Đã có trận bóng đá Anh bị hoãn

Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đã xuất hiện tại các giải đấu thấp hơn.

Ngày 23-10, CLB Gateshead xác nhận trận gặp Tamworth tại National League phải hoãn vì mưa lớn khiến mặt sân Gateshead International Stadium không đủ điều kiện thi đấu.

Không chỉ sân cỏ, giao thông cũng bắt đầu chịu tác động. Hệ thống đường sắt National Rail thông báo cắt giảm một số chuyến tàu ngày 24-10, đồng thời cảnh báo khả năng tiếp tục gián đoạn trong hai ngày tiếp theo.

Đặc biệt, tuyến đường sắt Cumbrian Coast phải tạm đóng một đoạn từ tối 24-10 vì gió mạnh. Nhiều tuyến tại miền bắc nước Anh cũng điều chỉnh lịch hoạt động, ảnh hưởng đến việc di chuyển của cổ động viên.

Nếu vẫn thi đấu, thời tiết có thể sẽ rất tồi tệ ở nhiều trận bóng cuối tuần này - Ảnh: REUTERS

Theo quy định Premier League, trọng tài có trách nhiệm đánh giá điều kiện mặt sân và sự an toàn của cầu thủ. Tuy nhiên trận đấu vẫn có thể bị hoãn dù mặt sân đạt yêu cầu, nếu các cơ quan chức năng xác định việc tập trung hoặc di chuyển của khán giả không an toàn.

Điều tương tự từng xảy ra ngày 7-12-2024, khi trận derby Everton - Liverpool tại Goodison Park bị hoãn chỉ vài giờ trước lúc bóng lăn vì bão Darragh.

Khi ấy, chính quyền Liverpool và cảnh sát Merseyside quyết định đặt sự an toàn của người hâm mộ lên hàng đầu, bất chấp việc trận đấu đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Trong bối cảnh bão Boelo được dự báo tiếp tục hoành hành đến hết ngày 25-10, các quyết định về lịch thi đấu có thể chỉ được đưa ra sát giờ bóng lăn. Người hâm mộ Premier League vì thế đang phải chờ đợi những thông báo tiếp theo từ ban tổ chức và các CLB.