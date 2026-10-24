Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Lần thứ 2 sút hỏng phạt đền kiểu 'ông già đi bộ', cầu thủ trở thành trò hề trên mạng

tác giả
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

8 ngày sau khi thực hiện quả phạt đền chậm nhất lịch sử theo kiểu "ông già đi bộ", Trayvon Reid lại quyết định thử vận may theo cách đó một lần nữa, và lần này anh lại tự làm mình xấu hổ.

Tiền đạo Trayvon Reid lần thứ hai sút hỏng phạt đền theo kiểu "ông già đi bộ" - Nguồn: Sports

Ở trận bán kết lượt đi Caribbean Club Championship giữa Sando Club với Mount Pleasant diễn ra cách đây 8 ngày, Trayvon Reid đã gây sốt khi thực hiện cú sút phạt đền được báo chí thế giới gọi là "chậm nhất lịch sử" theo kiểu "ông già đi bộ". Khi ấy Trayvon Reid cố gắng tung cú sút về phía bên phải thủ môn và cú sút này đã bị thủ thành Ragoo (Sando Club) cản phá. 

Giờ đây trong trận bán kết lượt về giữa hai đội, Mount Pleasant lại được hưởng quả phạt đền ở phút 36, và tiền đạo Trayvon Reid một lần nữa được giao trọng trách. 

Cầu thủ này lại quyết định thử vận may theo cách tương tự, khi cố gắng chạy đà vô cùng chậm chạp đúng kiểu "ông già đi bộ". Lần này anh sút vào sát cột dọc phía bên trái thủ môn Ragoo, nhưng cú sút vẫn bị cản phá. 

Mặc dù chung cuộc Mount Pleasant đã giành chiến thắng 2-0 ở lượt về để đoạt vé vào chung kết, nhưng Trayvon Reid vẫn trở thành trò cười trên mạng xã hội. Cầu thủ này cũng làm nên một kỷ lục kỳ lạ, khi sút hỏng liên tiếp 2 quả phạt đền theo kiểu "chậm nhất lịch sử" chỉ trong vòng có 8 ngày. Rất nhiều ý kiến đã lên tiếng chỉ trích cách phạt đền "làm màu" nhưng lại thiếu hiệu quả của Trayvon Reid. 

- Ảnh 1.Lamine Yamal ‘chơi lớn’ trước thềm lễ trao Quả bóng vàng

Lamine Yamal của Barca gây chú ý khi thuê chuyên cơ đưa gia đình và bạn bè thân thiết sang Anh dự lễ trao giải Quả bóng vàng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: phạt đền Sando Club Caribbean Club Championship

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất