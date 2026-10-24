Lần thứ 2 sút hỏng phạt đền kiểu 'ông già đi bộ', cầu thủ trở thành trò hề trên mạng

Tiền đạo Trayvon Reid lần thứ hai sút hỏng phạt đền theo kiểu "ông già đi bộ" - Nguồn: Sports

Ở trận bán kết lượt đi Caribbean Club Championship giữa Sando Club với Mount Pleasant diễn ra cách đây 8 ngày, Trayvon Reid đã gây sốt khi thực hiện cú sút phạt đền được báo chí thế giới gọi là "chậm nhất lịch sử" theo kiểu "ông già đi bộ". Khi ấy Trayvon Reid cố gắng tung cú sút về phía bên phải thủ môn và cú sút này đã bị thủ thành Ragoo (Sando Club) cản phá.

Giờ đây trong trận bán kết lượt về giữa hai đội, Mount Pleasant lại được hưởng quả phạt đền ở phút 36, và tiền đạo Trayvon Reid một lần nữa được giao trọng trách.

Cầu thủ này lại quyết định thử vận may theo cách tương tự, khi cố gắng chạy đà vô cùng chậm chạp đúng kiểu "ông già đi bộ". Lần này anh sút vào sát cột dọc phía bên trái thủ môn Ragoo, nhưng cú sút vẫn bị cản phá.

Mặc dù chung cuộc Mount Pleasant đã giành chiến thắng 2-0 ở lượt về để đoạt vé vào chung kết, nhưng Trayvon Reid vẫn trở thành trò cười trên mạng xã hội. Cầu thủ này cũng làm nên một kỷ lục kỳ lạ, khi sút hỏng liên tiếp 2 quả phạt đền theo kiểu "chậm nhất lịch sử" chỉ trong vòng có 8 ngày. Rất nhiều ý kiến đã lên tiếng chỉ trích cách phạt đền "làm màu" nhưng lại thiếu hiệu quả của Trayvon Reid.