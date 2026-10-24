Ronaldinho trở lại thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 46

Ronaldinho khi thông báo sẽ trở lại chơi bóng chuyên nghiệp - Ảnh: REUTERS

Ngày 23-10, CLB Ravenna (Ý) chính thức thông báo Ronaldinho sẽ ra sân trong trận derby với Forlì, thuộc vòng 14 Serie C (Giải hạng ba Ý), diễn ra ngày 15-11.

Trận đấu được tổ chức trên sân Bruno Benelli lúc 17h30 (giờ địa phương). Đây sẽ là lần đầu tiên cựu danh thủ người Brazil thi đấu một trận bóng đá chuyên nghiệp kể từ tháng 9-2015, thời điểm anh khoác áo Fluminense tại quê nhà.

Đáng chú ý, Ronaldinho đã 46 tuổi và chính thức tuyên bố giải nghệ từ năm 2018.

Trong thông báo, Ravenna khẳng định: "Phép màu chưa bao giờ biến mất, giờ là lúc đưa nó trở lại sân cỏ". CLB cũng nhấn mạnh đây là màn tái xuất thực sự, chứ không phải trận đấu biểu diễn.

Chủ tịch Ravenna, ông Ignazio Cipriani, hào hứng cho biết nhiều người từng nghĩ kế hoạch này không thể thành hiện thực. Tuy nhiên đội bóng đã biến ý tưởng tưởng chừng bất khả thi thành sự kiện được cả thế giới chờ đợi.

Vì sao Ronaldinho trở lại?

Thực tế, kế hoạch đưa Ronaldinho tái xuất đã được Ravenna chuẩn bị từ nhiều tháng trước.

Tháng 6-2026, đội bóng hạng ba Ý gây bất ngờ khi công bố chiêu mộ huyền thoại Brazil tại một sự kiện ở Miami (Mỹ). Sau đó Ronaldinho còn mua cổ phần Ravenna, trở thành một trong những cổ đông của CLB.

Người đứng sau thương vụ này chính là Ignazio Cipriani, chủ sở hữu Ravenna và cũng là bạn thân của Ronaldinho.

Theo Sky Sport Italia, đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác thương mại, trong đó Ronaldinho dự kiến thi đấu ít nhất một trận sân nhà cho Ravenna.

Mục đích chủ yếu không nằm ở việc tăng cường chuyên môn, mà nhằm tạo sức hút cho đội bóng đang nuôi tham vọng thăng hạng.

Ông Cipriani từng giải thích rằng việc đưa Ronaldinho đến Ravenna nhằm kéo người dân thành phố xích lại gần CLB, xây dựng cộng đồng cổ động viên đông đảo hơn và tạo bầu không khí hào hứng cho mùa giải mới.

Với danh tiếng của một cựu chủ nhân Quả bóng vàng, Ronaldinho được kỳ vọng giúp Ravenna thu hút sự chú ý vượt xa phạm vi bóng đá hạng ba Ý.

Về phần mình, Ronaldinho khẳng định tình bạn với Cipriani là lý do quan trọng khiến anh nhận lời.

"Tôi đến đây vì tình bạn giữa chúng tôi. Tôi hy vọng đội bóng sẽ thi đấu tốt. Tôi có mặt để giúp đỡ", Ronaldinho chia sẻ trong buổi ra mắt hồi tháng 8.

Cựu danh thủ cũng để ngỏ khả năng ghi bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp. Khi được hỏi về viễn cảnh này, anh mỉm cười nói rằng nếu điều đó xảy ra thì càng tuyệt vời.

Chờ đợi phép màu cuối cùng

Huyền thoại Ronaldinho vẫn rất thu hút sự chú ý - Ảnh: FIFA

Ravenna hiện đứng thứ hai bảng B Serie C với 20 điểm sau 10 trận, kém đội dẫn đầu Spezia tám điểm. CLB đang hướng đến mục tiêu trở lại Serie B, trước khi thực hiện tham vọng lần đầu góp mặt ở Serie A.

Dù Ronaldinho đã được đăng ký thi đấu, đội bóng chưa tiết lộ anh sẽ ra sân bao nhiêu phút trong trận gặp Forlì. Huyền thoại Brazil cũng chưa tham gia tập luyện thường xuyên cùng các đồng đội.

Sinh năm 1980, Ronaldinho từng giành World Cup 2002 cùng tuyển Brazil, hai chức vô địch La Liga và Champions League 2006 với Barcelona. Anh đoạt Quả bóng vàng năm 2005 và hai lần được FIFA vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Bởi vậy dù chỉ thi đấu một trận, màn tái xuất của Ronaldinho vẫn được kỳ vọng trở thành sự kiện đặc biệt, không chỉ với Ravenna mà còn với những người yêu mến anh trên khắp thế giới.