Ba cầu thủ Indonesia 'mất tích' sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Tiền đạo Ole Romeny là 1 trong 3 cầu thủ Indonesia "mất tích" sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh: CNN

Cụ thể, ba cầu thủ gồm Maarten Paes, Elkan Baggott và Ole Romeny vẫn chưa ra sân phút nào tại CLB kể từ khi cùng Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Thủ môn Maarten Paes đang vất vả tìm suất bắt chính trong khung thành Ajax tại Giải vô địch Hà Lan.

Quá khó khăn cho người gác đền của tuyển Indonesia, khi anh phải cạnh tranh vị trí với cựu thủ môn Barca Marc Andre Ter Stegen.

Tương tự Maarten Paes là trung vệ Elkan Baggott - người hùng của tuyển Indonesia ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Kể từ sau loạt trận FIFA Days tháng 9-10, Millwall (Giải hạng nhất Anh) đã thi đấu 3 trận nhưng Elkan Baggott không được sử dụng phút nào.

Tiền đạo Ole Romeny cũng hoàn toàn "mất tích" tại CLB Fortuna Sittard (Hà Lan). Kể từ khi trở lại Fortuna Sittard sau đợt tập trung tuyển quốc gia, Romeny không ra sân hai trận gần nhất cho đội bóng này.

Báo CNN Indonesia bày tỏ sự lo ngại cho tương lai của 3 cầu thủ kể trên, khi cho rằng họ dường như không nằm trong kế hoạch của CLB chủ quản.