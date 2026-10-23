Ronaldo tìm lại niềm vui sau chuỗi ngày sóng gió, tiến gần mốc 1.000 bàn

Ronaldo áp sát cột mốc 1.000 bàn thắng - Ảnh: REUTERS

Hai tuần qua là những ngày vô cùng khó khăn với cá nhân Ronaldo, khi anh rơi vào tâm điểm của tranh cãi, chỉ trích, những yếu tố không may khách quan và cả phong độ tồi tệ.

Ronaldo chịu sức ép lớn từ dư luận sau cuộc xung đột với HLV Jorge Jesus ở tuyển Bồ Đào Nha. Những động thái tố cáo, giận dỗi và cả yêu sách từ phía Ronaldo chỉ càng khiến anh nhận thêm nhiều chỉ trích.

Tại Saudi Pro League, Ronaldo còn gặp khó khăn khách quan vì căng thẳng của vùng Trung Đông. Giải đấu liên tiếp phải hoãn lại nhiều trận đấu, khiến Ronaldo mất cơ hội tăng số bàn thắng.

Ở trận gặp Neom 3 ngày trước, Ronaldo đứng trước cơ hội lập công nhưng rồi anh sút hỏng phạt đền và tịt ngòi cả trận trong chiến thắng tối thiểu của Al Nassr.

Nhưng sau cùng thì Ronaldo cũng đã lấy lại niềm vui, trong trận Al Nassr thắng Al Faisaly 3-1 tối nay.

Làm khách trên sân Al Faisaly, Al Nassr nhanh chóng chiếm ưu thế và chỉ mất 4 phút để mở tỉ số. Từ đường kiến tạo của Sadio Mané, tiền đạo Abdullah Al-Hamdan dứt điểm bằng chân phải, đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, Al Faisaly nỗ lực chống trả nhưng Al Nassr vẫn tạo ra những cơ hội nguy hiểm hơn. Đáng chú ý, ở phút 32, Cristiano Ronaldo tung cú sút chân trái đưa bóng dội cột dọc, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.

Dù vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha không phải tiếc nuối quá lâu.

Phút 49, từ đường kiến tạo của João Félix, Ronaldo bật cao đánh đầu tung lưới Al Faisaly, nâng tỉ số lên 2-0. Pha lập công này đánh dấu bàn thắng thứ 982 trong sự nghiệp của Ronaldo, giúp anh chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng đúng 18 bàn.

Chỉ 3 phút sau, Ronaldo tiếp tục đưa bóng vào lưới đối phương. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Đến phút 76, tiền đạo 41 tuổi lại có cơ hội ghi bàn bằng đầu nhưng không thắng được thủ môn Al Faisaly.

Trong khi đó, đội chủ nhà bất ngờ thắp lại hy vọng ở phút 66. Từ đường chuyền của Mohammed Al-Shanqiti, Theo Bongonda đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Al Nassr không để đối phương tạo nên cuộc lội ngược dòng. Phút 79, Angelo, cầu thủ được tung vào sân trước đó 12 phút, dứt điểm chân trái ghi bàn từ đường kiến tạo của Al-Hamdan, ấn định chiến thắng 3-1.

Với kết quả này, Al Nassr nâng tổng điểm lên 25 sau 10 trận, tiếp tục bám đuổi các đối thủ trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League. Trước vòng đấu, đội bóng của Ronaldo đứng thứ ba với 22 điểm, kém đội dẫn đầu Al Qadsiah 3 điểm và Al Hilal 2 điểm.