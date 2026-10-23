Đội bóng nữ Triều Tiên vô địch châu Á, giành vé đến Mỹ

Đội bóng nữ của Triều Tiên (áo trắng) sẽ góp mặt ở sân chơi danh giá - Ảnh: AFC

Ngày 23-10, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố Mỹ sẽ đăng cai kỳ World Cup các CLB nữ đầu tiên trong lịch sử, diễn ra từ ngày 5 đến 30-1-2028. Và Triều Tiên sẽ góp mặt một đại diện.

Phần thưởng xứng đáng cho bóng đá nữ Triều Tiên

Giải đấu quy tụ 19 CLB thuộc sáu liên đoàn châu lục. Trong số bảy đội đầu tiên giành vé có những tên tuổi nổi tiếng như Barcelona (Tây Ban Nha), Arsenal (Anh), Corinthians (Brazil), Gotham FC (Mỹ) và đặc biệt là Naegohyang Women's FC đến từ Triều Tiên.

Sự góp mặt của đại diện Triều Tiên tạo nên một tình huống đáng chú ý trong bối cảnh quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington vẫn còn nhiều căng thẳng.

Tuy nhiên, suất tham dự của Naegohyang hoàn toàn đến từ thành tích chuyên môn, sau khi đội bóng này vô địch AFC Women's Champions League mùa 2025-2026.

Naegohyang được thành lập năm 2012, có trụ sở tại Bình Nhưỡng. Tên gọi của CLB mang ý nghĩa "Quê hương tôi".

Dù mới lần đầu tham dự AFC Women's Champions League, đội bóng Triều Tiên đã tạo nên hành trình đáng nhớ.

Tại vòng bảng tháng 11-2025, Naegohyang khởi đầu bằng thất bại nặng nề 0-4 trước Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản). Tuy nhiên, họ nhanh chóng đứng dậy, lần lượt đánh bại Suwon FC (Hàn Quốc) và ISPE (Myanmar) cùng tỉ số 3-0 để giành vé vào tứ kết.

Đối thủ tiếp theo của Naegohyang chính là CLB nữ TP.HCM của Việt Nam. Trong trận đấu diễn ra ngày 28-3-2026 tại Lào, đại diện Triều Tiên thể hiện sức mạnh vượt trội, giành chiến thắng 3-0 nhờ các bàn thắng của Kim Hye-yong, Jong Kum và Kim Kyong-yong.

Đến bán kết, Naegohyang tiếp tục gây tiếng vang khi đánh bại Suwon FC 2-1 ngay trên đất Hàn Quốc ngày 20-5.

Naegohyang của Triều Tiên (áo trắng) khi thắng đại diện Hàn Quốc Suwon FC - Ảnh: AFC

Đây là lần đầu tiên hai CLB bóng đá nữ của hai miền Triều Tiên gặp nhau trong một trận đấu tổ chức tại Hàn Quốc.

Sau khi bị dẫn trước, Naegohyang ngược dòng nhờ hai bàn thắng trong hiệp hai. Đáng chú ý, cựu ngôi sao Chelsea Ji So-yun đá hỏng quả phạt đền có thể giúp Suwon FC gỡ hòa.

Ba ngày sau, Naegohyang gặp lại Tokyo Verdy Beleza trong trận chung kết tại Suwon. Bàn thắng duy nhất của đội trưởng Kim Kyong-yong ở phút 44 giúp đại diện Triều Tiên thắng 1-0, qua đó lần đầu đăng quang ở đấu trường châu Á.

Kim Kyong-yong còn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Trong khi đó, HLV Ri Yu-il xúc động khi chứng kiến đội bóng được thành lập chỉ 14 năm trước bước lên đỉnh cao châu lục.

Theo Yonhap, chiến thắng này mang về cho Naegohyang khoản thưởng 1 triệu USD.

Hành trình đặc biệt đến nước Mỹ

Với chức vô địch châu Á, Naegohyang trở thành một trong hai đại diện đầu tiên của châu lục chắc chắn góp mặt tại World Cup các CLB nữ 2028, bên cạnh Wuhan Jiangda (Trung Quốc).

Theo thể thức được FIFA công bố, châu Á có tổng cộng ba suất tham dự. Châu Âu được phân bổ sáu suất, trong khi châu Phi, Nam Mỹ và khu vực Bắc Trung Mỹ - Caribe mỗi nơi có ba suất. Châu Đại Dương có một đại diện.

CLB nữ của Triều Tiên ăn mừng chức vô địch châu Á - Ảnh: AFC

Các đội sẽ thi đấu vòng sơ loại để xác định 16 CLB vào vòng bảng. Sau đó, tám đội giành quyền đi tiếp sẽ tranh chức vô địch theo thể thức loại trực tiếp.

Trước khi dự World Cup các CLB 2028, Naegohyang còn có cơ hội đến Mỹ sớm hơn. Ngày 25-10 tới, đội sẽ gặp Auckland United (New Zealand) tại Hàng Châu, Trung Quốc, ở vòng đầu tiên FIFA Women's Champions Cup 2027.

Nếu vượt qua đại diện châu Đại Dương, rồi tiếp tục đánh bại nhà vô địch châu Phi, Naegohyang sẽ giành quyền dự vòng chung kết tổ chức tại Miami (Mỹ) vào tháng 1-2027.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, một CLB nữ ít được biết đến bên ngoài Triều Tiên đã vươn lên thành nhà vô địch châu Á, đồng thời đứng trước cơ hội tranh tài với những tên tuổi lớn nhất của bóng đá nữ thế giới ngay trên đất Mỹ.

Về tiền thưởng, FIFA chưa công bố tổng quỹ thưởng, tiền thưởng vô địch hoặc khoản dành cho từng đội tham dự. Để tham khảo, giải FIFA Women's Champions Cup 2026 đã trao 2,3 triệu USD cho đội vô địch, 1 triệu USD cho đội á quân và tổng cộng gần 4 triệu USD cho sáu đội tham dự. Đây là giải đấu khác, có quy mô nhỏ hơn World Cup các CLB nữ 2028. Vì vậy, các cầu thủ nữ Triều Tiên hứa hẹn đứng trước cơn mưa tiền thưởng trong hành trình 2 năm tới.