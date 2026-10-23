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Dư luận Thái Lan chạnh lòng khi nhìn Việt Nam 'đi trước' trong cuộc đua World Cup

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Tiếp nối luồng dư luận khen ngợi dành cho nỗ lực xây sân vận động, sửa soạn cho chiến dịch đăng cai World Cup của Việt Nam, truyền thông Thái Lan cũng tỏ ra chạnh lòng khi nhìn lại các dự án trong nước.

Dư luận Thái Lan chạnh lòng khi nhìn Việt Nam 'đi trước' trong cuộc đua World Cup - Ảnh 1.

Thái Lan và Việt Nam được đánh giá là những quốc gia Đông Nam Á giàu tham vọng đăng cai World Cup - Ảnh: ANH KHOA

2 ngày trước, trang báo kinh tế Brand Inside của Thái Lan đăng bài viết với tiêu đề đầy cảm thán: "Thái Lan có thể hành động chậm chạp, nhưng Việt Nam đã bắt đầu bằng việc xây dựng một sân vận động mới với sức chứa 60.000 chỗ ngồi và mái che di động, để phục vụ cho World Cup cũng như Olympic".

Nội dung của bài báo tập trung vào việc khen ngợi sân vận động PVF tại Hưng Yên - công trình do Bộ Công an làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 12-2025, và dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2027.

Dù không nói gì thêm về phía Thái Lan ở nội dung trong bài báo, nhưng cách Brand Inside giật tít đã phần nào cho thấy quan điểm so sánh của họ, tạo nên một làn sóng dư luận ở đất nước xứ chùa vàng.

Báo Matichon cũng gây chú ý với tiêu đề: “Thái Lan lo lắng! Việt Nam xây sân vận động mới 60.000 chỗ, sẵn sàng phục vụ cho việc đăng cai World Cup".

Bài báo giới thiệu quy mô công trình, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu đưa Việt Nam trở thành địa điểm tổ chức các giải thể thao và sự kiện giải trí hàng đầu khu vực. Cũng như Brand Inside, trang báo này phần nào thể hiện sự sốt ruột khi "trông người lại nghĩ đến ta".

Thời gian qua, truyền thông quốc tế - từ khu vực Đông Nam Á đến Đông Á, châu Âu, và cả Nam Mỹ liên tục thể hiện sự trầm trồ với loạt công trình sân vận động của Việt Nam. Lần lượt sân VinFast - Trống Đồng cho đến sân PVF đều được các trang báo lớn như Newsis (Hàn Quốc), Globo Esporte (Brazil), The Sun (Anh)... đánh giá rất cao.

Đi cùng với luồng thông tin này là cảm giác "chạnh lòng" của dư luận Thái Lan. Cây bút B. Bangpakong của Thairath mới đây đăng bài bình luận về triển vọng xây dựng tổ hợp thể thao Bang Ping trị giá khoảng 30 tỉ baht tại Thái Lan.

Tác giả điểm qua những dự án thể thao quy mô lớn ở Indonesia, Malaysia và Việt Nam, trong đó nhấn mạnh sân VinFast - Trống Đồng 135.000 chỗ đang được xây dựng tại Hà Nội.

Cuối bài, ông cảm thán: “Nhìn các quốc gia ASEAN đều có những tổ hợp thể thao của riêng mình, chẳng lẽ Thái Lan chúng ta lại chịu thua kém các nước khác?”.

Dư luận Thái Lan chạnh lòng khi nhìn Việt Nam 'đi trước' trong cuộc đua World Cup - Ảnh 2.

Báo Thái Lan đăng phối cảnh sân PVF lồng với nền quốc kỳ Việt Nam - Ảnh: BRANDINSE - PVF

Sự sốt ruột này có cơ sở khi một số công trình thể thao Thái Lan liên tục chậm tiến độ. Theo Bangkok Post, sân vận động 20.000 chỗ tại Chon Buri khởi công năm 2008 nhưng đến nay mới chỉ xong khoảng 50%.

Các trang Sanook, Nation TV cũng tỏ thái độ sốt ruột tương tự. Hầu hết giới truyền thông Thái Lan chọn cách so sánh như Brand Inside, dùng hình ảnh công trình sân vận động của Việt Nam đã "nhắc nhở" nước nhà.

Trên diễn đàn bóng đá SoccerSuck ngày 20-10, chủ đề Việt Nam xây sân lớn nhất thế giới, hướng tới World Cup 2042 cũng thu hút nhiều bình luận của người Thái Lan.

Một thành viên nhận xét: “Có sân rồi thì mới có thể nghĩ đến chuyện đăng cai một mình hay đồng đăng cai. Còn chúng ta đã lâu không đầu tư vào sân vận động, nhiều công trình ở các tỉnh vẫn xây chưa xong”.

Sự sốt ruột của dư luận Thái Lan là điều dễ hiểu, khi đất nước xứ chùa vàng từ lâu cũng đã ôm mộng đăng cai World Cup. Nhưng gần đây, chuyên gia bóng đá Witthaya Laohakul giội gáo nước lạnh vào kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà bằng tuyên bố: "Việt Nam đi trước Thái Lan trong cuộc đua đăng cai World Cup".

Dư luận Thái Lan chạnh lòng khi nhìn Việt Nam 'đi trước' trong cuộc đua World Cup - Ảnh 4.Báo Thái Lan khen Việt Nam 'đã sẵn sàng đăng cai World Cup'

Không chỉ có dư luận Indonesia, Malaysia hay các nước phương Tây, truyền thông Thái Lan mới đây cũng đã đăng tải bài viết ca ngợi các công trình sân vận động của Việt Nam, và thậm chí cho rằng Việt Nam đã sẵn sàng cho chiến dịch đăng cai World Cup.

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    Chủ đề: Trống Đồng Thái Lan World Cup sân vận động Vinfast

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