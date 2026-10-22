Cầu thủ ghi bàn thiếu fair-play vào lưới Việt Nam gặp cú sốc sự nghiệp

Sự nghiệp của Supachok tụt dốc sau bàn thắng đầy tranh cãi vào lưới Việt Nam - Ảnh: THAIRATH

Chưa đầy 2 năm kể từ khoảnh khắc ghi bàn thắng thiếu fair-play vào lưới tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2024, sự nghiệp của Supachok đã tụt dốc không phanh.

Ngày 21-10, Consadole Sapporo đánh bại Montedio Yamagata 2-0 tại Giải hạng nhì Nhật Bản (J-League 2). Tuy nhiên Supachok chỉ được tung vào sân từ phút 86, đánh dấu thêm một trận đấu có thời gian thi đấu ít ỏi của ngôi sao Thái Lan.

Trước đó bốn ngày, anh phải ngồi dự bị suốt 90 phút trong chiến thắng 1-0 của Sapporo trước Blaublitz Akita. Ở trận gặp Jubilo Iwata ngày 10-10, Supachok cũng chỉ được thi đấu khoảng 10 phút.

Tình cảnh này khiến truyền thông Thái Lan không khỏi lo lắng, bởi Supachok từng được xem là một trong những cầu thủ xuất ngoại thành công nhất của bóng đá nước này.

Báo Siamsport đăng bài với tiêu đề đặt câu hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra ở Sapporo?", đề cập tình trạng mất suất thi đấu của Supachok và đồng hương Teeraphat Prueathong.

Siamsport dẫn thống kê cho thấy Supachok chỉ được thi đấu tổng cộng 11 phút trong 6 trận gần nhất tính đến ngày 17-10.

Điều khiến dư luận Thái Lan băn khoăn là Sapporo đang dần cải thiện thành tích, nhưng hai cầu thủ nước này vẫn không được trọng dụng.

Trong một bài báo khác, Siamsport đăng bài với dòng tít "Người hâm mộ lo lắng!", nhấn mạnh Supachok gần như bị bỏ quên tại Sapporo. Sau 7 vòng đầu mùa, anh mới thi đấu 3 trận, tổng cộng 129 phút.

Còn cây viết Worapat bình luận: "Một cú sốc thực sự của bóng đá Thái Lan cũng như với Supachok. Anh ấy đánh mất sự nghiệp cả trong màu áo đội tuyển quốc gia lẫn CLB".

Không chỉ gặp khó khăn tại Nhật Bản, Supachok còn đánh mất vị thế trong đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Anthony Hudson. Tại FIFA ASEAN Cup 2026 vừa qua, tiền vệ này chỉ được thi đấu tổng cộng 110 phút trong 4 trận.

Supachok trong màu áo CLB Sapporo - Ảnh: JP

Anh vào sân từ phút 54 ở trận thắng Pakistan 4-0, ngồi dự bị suốt trận thắng Việt Nam 2-0 ngày 29-9, sau đó đá 74 phút trước Philippines. Đến trận chung kết gặp Indonesia, Supachok tiếp tục không được sử dụng.

Cần biết rằng có thời gian dài Supachok được đánh giá là người kế thừa xứng đáng vị trí "số 10" của lão tướng Chanathip Songkrasin. Nhưng rồi tại FIFA ASEAN Cup mới đây, Chanathip phải "cày cuốc" mọi trận đấu, còn Supachok thậm chí không có nổi vai trò dự bị chiến lược.

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Supachok được nhớ đến nhiều nhất qua bàn thắng gây tranh cãi ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, diễn ra ngày 5-1-2025 trên sân Rajamangala.

Phút 64, khi tỉ số đang là 1-1, Supachok tung cú sút xa đẹp mắt đưa Thái Lan vượt lên dẫn 2-1.

Tuy nhiên trước đó thủ môn Nguyễn Đình Triệu đã chủ động đưa bóng ra ngoài để nhân viên y tế chăm sóc Hoàng Đức bị đau. Các cầu thủ Việt Nam chờ đối phương trả bóng theo tinh thần fair-play, nhưng đội chủ nhà lại tổ chức tấn công và ghi bàn.

Pha lập công hợp lệ về luật nhưng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Supachok sau đó giải thích anh không nhận thức được tình huống Việt Nam đưa bóng ra ngoài vì có cầu thủ chấn thương, và không cố ý thi đấu thiếu thể thao.

Cuối cùng, Việt Nam thắng ngược 3-2, qua đó giành chức vô địch với tổng tỉ số 5-3. Còn sự nghiệp của Supachok thì bước dần vào giai đoạn tăm tối.