Đối thủ phản lưới nhưng Ronaldo vẫn được tính bàn thắng 982

Ronaldo ăn mừng bàn thắng - Ảnh: REUTERS

Tình huống gây tranh cãi của Ronaldo xảy ra ở phút 49 trận Al Nassr thắng Al Faisaly 3-1 tại vòng 11 Saudi Pro League tối 23-10.

Từ quả đá phạt bên cánh của Joao Felix, Ronaldo bật cao đánh đầu trong vòng cấm. Tuy nhiên bóng sau đó chạm đầu hậu vệ Andrei Girotto của Al Faisaly, đổi hướng bay vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Fernando Pacheco.

Ronaldo lập tức ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Tuy nhiên những hình ảnh quay chậm làm dấy lên tranh cãi về việc liệu siêu sao người Bồ Đào Nha có xứng đáng được ghi nhận là tác giả bàn thắng hay không.

Vấn đề nằm ở hướng đi của quả bóng trước khi chạm Girotto. Theo nguyên tắc thống kê bàn thắng thông thường, nếu cú dứt điểm ban đầu đi trúng khung thành, bàn thắng vẫn thuộc về cầu thủ tấn công dù bóng chạm người đối phương.

Ngược lại, nếu bóng vốn đi chệch đích nhưng đổi hướng vào lưới sau khi chạm hậu vệ, đó được xem là bàn phản lưới nhà.

Thậm chí cả việc bóng có thực sự trúng đầu Ronaldo hay không cũng gây tranh cãi.

Trong tình huống này, một số trang thống kê cho rằng cú đánh đầu của Ronaldo không đưa bóng đi trúng đích. Sofascore và Flashscore ban đầu ghi nhận Ronaldo lập công, nhưng sau đó điều chỉnh thành bàn phản lưới của Girotto.

Khoảnh khắc bàn thắng được ghi - Ảnh: ALLFOOTBALL

Trang Goal.com cũng gây chú ý khi đăng bài với tiêu đề khẳng định Ronaldo chính thức bị tước bàn thắng thứ 982 sau trận đấu. Theo bài viết ban đầu, pha lập công được tính cho Girotto, đồng nghĩa Ronaldo vẫn dừng ở 981 bàn thắng trong sự nghiệp.

Tuy nhiên diễn biến sau đó lại hoàn toàn khác.

Theo nhà báo Saudi Arabia Ali Al-Anzi, trọng tài Abdullah Al-Owaidan đã ghi tên Ronaldo là tác giả bàn thắng thứ hai của Al Nassr trong báo cáo chính thức sau trận.

Đáng chú ý, trang chủ Saudi Pro League cũng xác định Ronaldo ghi bàn bằng đầu ở phút 49, từ đường kiến tạo của Joao Felix. Trung tâm trận đấu còn ghi nhận bàn thắng được xác nhận sau khi VAR kiểm tra.

Không chỉ vậy, ban tổ chức đăng video tổng hợp trận đấu với tiêu đề khẳng định Ronaldo đạt bàn thắng thứ 982. Đây là bằng chứng cho thấy giải đấu vẫn công nhận pha lập công của tiền đạo 41 tuổi, bất chấp cách đánh giá khác biệt từ một số nền tảng thống kê độc lập.

Ảnh chụp lại khoảnh khắc - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Ngay cả Goal.com sau đó cũng cập nhật nội dung bài viết, chuyển từ thông tin Ronaldo bị tước bàn sang xác nhận bàn thắng vẫn được tính cho anh.

Như vậy tính đến sáng 24-10, Ronaldo vẫn được Saudi Pro League công nhận có 982 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn đúng 18 pha lập công.

Tranh cãi này cũng cho thấy sự khác biệt giữa dữ liệu của các đơn vị thống kê độc lập và quyết định ghi nhận bàn thắng của ban tổ chức giải đấu.

Ở trận gặp Al Faisaly, Al Nassr mở tỉ số ngay phút thứ 4 nhờ Abdullah Al-Hamdan. Sau bàn thắng gây tranh cãi của Ronaldo, đội chủ nhà rút ngắn cách biệt ở phút 66 do công Théo Bongonda. Đến phút 79, Angelo Gabriel ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Al Nassr.

Ronaldo còn một lần đưa bóng vào lưới ở phút 52, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị trong tình huống trước đó.