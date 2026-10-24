Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Đối thủ phản lưới nhưng Ronaldo vẫn được tính bàn thắng 982

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Cristiano Ronaldo được công nhận bàn thắng thứ 982 trong sự nghiệp, dù pha đánh đầu của anh chạm hậu vệ đối phương trước khi đi vào lưới. Quyết định của ban tổ chức Saudi Pro League gây tranh cãi, khi một số trang thống kê lại xác định đây là bàn phản lưới nhà.

- Ảnh 1.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng - Ảnh: REUTERS

Tình huống gây tranh cãi của Ronaldo xảy ra ở phút 49 trận Al Nassr thắng Al Faisaly 3-1 tại vòng 11 Saudi Pro League tối 23-10.

Từ quả đá phạt bên cánh của Joao Felix, Ronaldo bật cao đánh đầu trong vòng cấm. Tuy nhiên bóng sau đó chạm đầu hậu vệ Andrei Girotto của Al Faisaly, đổi hướng bay vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Fernando Pacheco.

Ronaldo lập tức ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Tuy nhiên những hình ảnh quay chậm làm dấy lên tranh cãi về việc liệu siêu sao người Bồ Đào Nha có xứng đáng được ghi nhận là tác giả bàn thắng hay không.

Vấn đề nằm ở hướng đi của quả bóng trước khi chạm Girotto. Theo nguyên tắc thống kê bàn thắng thông thường, nếu cú dứt điểm ban đầu đi trúng khung thành, bàn thắng vẫn thuộc về cầu thủ tấn công dù bóng chạm người đối phương. 

Ngược lại, nếu bóng vốn đi chệch đích nhưng đổi hướng vào lưới sau khi chạm hậu vệ, đó được xem là bàn phản lưới nhà.

Thậm chí cả việc bóng có thực sự trúng đầu Ronaldo hay không cũng gây tranh cãi.

Trong tình huống này, một số trang thống kê cho rằng cú đánh đầu của Ronaldo không đưa bóng đi trúng đích. Sofascore và Flashscore ban đầu ghi nhận Ronaldo lập công, nhưng sau đó điều chỉnh thành bàn phản lưới của Girotto.

Đối thủ phản lưới nhưng Ronaldo vẫn được tính bàn thắng 982 - Ảnh 1.

Khoảnh khắc bàn thắng được ghi - Ảnh: ALLFOOTBALL

Trang Goal.com cũng gây chú ý khi đăng bài với tiêu đề khẳng định Ronaldo chính thức bị tước bàn thắng thứ 982 sau trận đấu. Theo bài viết ban đầu, pha lập công được tính cho Girotto, đồng nghĩa Ronaldo vẫn dừng ở 981 bàn thắng trong sự nghiệp.

Tuy nhiên diễn biến sau đó lại hoàn toàn khác.

Theo nhà báo Saudi Arabia Ali Al-Anzi, trọng tài Abdullah Al-Owaidan đã ghi tên Ronaldo là tác giả bàn thắng thứ hai của Al Nassr trong báo cáo chính thức sau trận.

Đáng chú ý, trang chủ Saudi Pro League cũng xác định Ronaldo ghi bàn bằng đầu ở phút 49, từ đường kiến tạo của Joao Felix. Trung tâm trận đấu còn ghi nhận bàn thắng được xác nhận sau khi VAR kiểm tra.

Không chỉ vậy, ban tổ chức đăng video tổng hợp trận đấu với tiêu đề khẳng định Ronaldo đạt bàn thắng thứ 982. Đây là bằng chứng cho thấy giải đấu vẫn công nhận pha lập công của tiền đạo 41 tuổi, bất chấp cách đánh giá khác biệt từ một số nền tảng thống kê độc lập.

Đối thủ phản lưới nhưng Ronaldo vẫn được tính bàn thắng 982 - Ảnh 2.

Ảnh chụp lại khoảnh khắc - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Ngay cả Goal.com sau đó cũng cập nhật nội dung bài viết, chuyển từ thông tin Ronaldo bị tước bàn sang xác nhận bàn thắng vẫn được tính cho anh.

Như vậy tính đến sáng 24-10, Ronaldo vẫn được Saudi Pro League công nhận có 982 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn đúng 18 pha lập công.

Tranh cãi này cũng cho thấy sự khác biệt giữa dữ liệu của các đơn vị thống kê độc lập và quyết định ghi nhận bàn thắng của ban tổ chức giải đấu.

Ở trận gặp Al Faisaly, Al Nassr mở tỉ số ngay phút thứ 4 nhờ Abdullah Al-Hamdan. Sau bàn thắng gây tranh cãi của Ronaldo, đội chủ nhà rút ngắn cách biệt ở phút 66 do công Théo Bongonda. Đến phút 79, Angelo Gabriel ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Al Nassr.

Ronaldo còn một lần đưa bóng vào lưới ở phút 52, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị trong tình huống trước đó.

Đối thủ phản lưới nhưng Ronaldo vẫn được tính bàn thắng 982 - Ảnh 5.Ronaldo tìm lại niềm vui sau chuỗi ngày sóng gió, tiến gần mốc 1.000 bàn

Tối 23-10 (giờ Việt Nam), siêu sao Cristiano Ronaldo đã tìm lại mạch ghi bàn trong trận thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly ở Saudi Pro League.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: 982 Al Faisaly Al Nassr Saudi Pro League phản lưới

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất