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Dư luận Thái Lan bất mãn trước thềm cuộc tái đấu Việt Nam

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Truyền thông Thái Lan bày tỏ lo ngại về lịch thi đấu dày đặc của đội U23 nước này tại Giải giao hữu quốc tế Gia Lai - VTV Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán U23 Việt Nam ngay trận mở màn.

Dư luận Thái Lan bất mãn trước thềm cuộc tái đấu Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Thái Lan hứa hẹn sẽ mang lực lượng mạnh nhất đến giải - Ảnh: FAT

Ngày 24-10, chương trình bình luận bóng đá Kleer Rim Sen của Thairath Sport (Thái Lan) dành thời lượng bàn luận về những khó khăn mà đội U23 nước này có thể gặp phải khi sang Việt Nam dự Giải Gia Lai - VTV Cup 2026 vào tháng 11.

Trong phần giới thiệu chương trình, Thairath sử dụng cách diễn đạt mang nghĩa "U23 Thái Lan thật đáng thương, phải chấp nhận thực tế khi sang đá giải giao hữu".

Nguyên nhân khiến truyền thông Thái Lan lo ngại nằm ở lịch thi đấu khá dày đặc. Giải diễn ra từ ngày 10 đến 14-11, với sự tham dự của bốn đội U23 Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, đồng nghĩa mỗi đội phải chơi ba trận chỉ trong vòng năm ngày. Theo lịch được công bố, U23 Thái Lan lần lượt gặp chủ nhà Việt Nam lúc 19h ngày 10-11, Qatar lúc 15h ngày 12-11 và Singapore lúc 15h ngày 14-11. Cả ba trận đều diễn ra tại sân Pleiku.

Như vậy, sau mỗi trận đấu, các cầu thủ Thái Lan chỉ có một ngày nghỉ trước khi bước vào cuộc đối đầu tiếp theo.

Thairath đặc biệt nhấn mạnh tình trạng thi đấu cách ngày khiến đội bóng gần như không có thời gian tập luyện. Chương trình đồng thời đặt câu hỏi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan và ban huấn luyện sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào.

Nỗi lo của truyền thông Thái Lan không phải không có cơ sở. Với lịch trình trên, ban huấn luyện phải cân đối giữa việc hồi phục thể lực, chuẩn bị chiến thuật và trao cơ hội thi đấu cho các cầu thủ. Đặc biệt, quỹ thời gian để sửa chữa những hạn chế sau mỗi trận đấu sẽ rất ít.

Tuy nhiên lịch thi đấu này được áp dụng cho cả bốn đội, trong đó có chủ nhà Việt Nam.

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở trận khai mạc được chờ đợi bởi sự cạnh tranh lâu năm giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ hai nước kiểm tra năng lực trước những nhiệm vụ quốc tế trong tương lai.

Theo Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, việc cử đội U23 sang Việt Nam nhằm duy trì quá trình chuẩn bị cho vòng loại Giải U23 châu Á 2028, dự kiến diễn ra tháng 6-2027, và SEA Games 34 tại Malaysia vào tháng 9-2027.

Thairath TV cũng xác nhận sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ các trận đấu của U23 Thái Lan tại giải. Điều này cho thấy sự quan tâm của truyền thông nước này đối với chuyến thi đấu tại Việt Nam.

Về phía ban tổ chức, Gia Lai - VTV Cup 2026 có mức thưởng khá lớn đối với một giải giao hữu trẻ. Đội vô địch nhận 100.000 USD, tương đương khoảng 2,6 tỉ đồng; đội á quân nhận 40.000 USD và đội hạng ba nhận 20.000 USD.

Trước đó, truyền thông Thái Lan tỏ ra ngạc nhiên với mức thưởng rất cao ở một giải giao hữu cấp độ U23. Những lời than vãn vì vậy chủ yếu chỉ đến từ báo Thairath.

Dư luận Thái Lan bất mãn trước thềm cuộc tái đấu Việt Nam - Ảnh 3.Cầu thủ ghi bàn thiếu fair-play vào lưới Việt Nam gặp cú sốc sự nghiệp

Các trang báo Thái Lan đồng loạt dành thái độ thảng thốt khi nhìn nhận trường hợp sa sút khó hiểu của ngôi sao Supachok Sarachat, người bị nhớ đến với pha ghi bàn thiếu fair-play vào lưới tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2024.

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    Chủ đề: bóng đá Gia Lai giải U23 Việt Nam

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