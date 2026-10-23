HLV Park Hang Seo bất ngờ được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan khen ngợi

HLV Park Hang Seo đang dẫn dắt CLB Kanchanaburi Power ở Thai League 2 - Ảnh: Kanchanaburi Power FC

Trên trang Facebook chính thức, FAT gây chú ý với bài viết mang tiêu đề “Gangnam Style! Kanchanaburi áp dụng triết lý HLV Park Hang Seo, chuẩn bị tranh tài PMYC”.

Nội dung đề cập cách đội trẻ của CLB vận dụng phương pháp huấn luyện của cựu HLV tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho Giải Prime Minister’s Youth Cup.

Dù trực tiếp dẫn dắt đội một, ông Park còn xây dựng định hướng chung cho các tuyến trẻ. Những lời khen trong bài được đưa ra bởi HLV Thanat Luangchaem, người phụ trách đội U16 và U21 Kanchanaburi.

“HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội một, nhưng cũng đặt ra triết lý cho tất cả các đội để cùng đi theo một hướng”, ông Thanat chia sẻ.

Theo nhà cầm quân này, sự xuất hiện của ông Park giúp cầu thủ trẻ nâng cao cường độ tập luyện, ý thức kỷ luật và thái độ chuẩn bị cho con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Đây là những thay đổi được đội U16 Kanchanaburi chú trọng trước khi bước vào giải.

Đội bóng đặt mục tiêu tiến đến vòng toàn quốc. Tuy nhiên, ông Thanat thừa nhận việc đại diện một CLB chuyên nghiệp cũng khiến các đối thủ có thêm động lực đánh bại họ.

Prime Minister’s Youth Cup mùa 2026-2027 có ba nhóm tuổi U14, U16 và U18, nhận đăng ký từ ngày 1 đến 31-10. Kanchanaburi là một trong những CLB tham gia sân chơi này.

Việc FAT giới thiệu triết lý huấn luyện của ông Park tại Thái Lan cho thấy ảnh hưởng của ông còn lan xuống hệ thống đào tạo trẻ.

Ông Park nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi vào tháng 5-2026 với hợp đồng hai năm, hướng tới mục tiêu đưa đội trở lại Thai League 1. Khi quyết định tái xuất, cựu HLV tuyển Việt Nam cho biết tầm nhìn dài hạn và sự chân thành của CLB là những yếu tố thuyết phục ông nhận thử thách mới.

Tuy nhiên, Kanchanaburi hiện chỉ đang xếp vị trí thứ 6 sau bảy vòng ở Thai League 2 mùa này và đang gặp khó với mục tiêu thăng hạng.

Những phát ngôn gần đây của ông Park Hang Seo tại giải đấu về bóng đá Thái Lan, công tác trọng tài gây nên làn sóng dữ dội trong dư luận người hâm mộ Thái. Đã có ít nhất 1 lần chiến lược gia người Hàn Quốc phải lên tiếng xin lỗi sau khi "vạ miệng".