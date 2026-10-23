Siêu máy tính dự đoán Quả bóng vàng 2026: Kane bỏ xa Yamal

Harry Kane sáng cửa giành Quả bóng vàng 2026 - Ảnh: REUTERS

Siêu máy tính của Canadian Sports Betting đánh giá Kane vượt trội trong cuộc đua Quả bóng vàng năm nay. Kane bỏ xa Yamal với cơ hội chiến thắng cao gấp hơn 3 lần đối thủ.

Thị trường cá cược cũng nghiêng về chân sút Bayern Munich. Ngày 22-10, talkSPORT ghi nhận tỉ lệ cược Kane giành giải giảm từ 15/8 xuống 2/5, cho thấy anh ngày càng được đánh giá cao.

Cơ sở cho cơ hội lớn dành cho Kane là mùa giải "nổ súng" ấn tượng. Anh ghi 61 bàn trong 51 trận mùa 2025-2026, giúp Bayern giành cú đúp Bundesliga và Cúp quốc gia Đức. Riêng tại Bundesliga, tiền đạo người Anh có 36 bàn để đoạt Chiếc giày vàng châu Âu.

Yamal không được các nhà cái hay siêu máy tính đánh giá cao - Ảnh: REUTERS

Tại World Cup, tiền đạo này ghi 6 bàn, cùng tuyển Anh vào bán kết. Điểm còn thiếu của Kane là chức vô địch Champions League hoặc World Cup - những danh hiệu có thể tạo khác biệt trong cuộc bình chọn.

Yamal sở hữu lợi thế ở thành công cùng đội tuyển. Ngôi sao 19 tuổi lên ngôi vô địch thế giới với Tây Ban Nha và được đề cử đồng thời ở hạng mục Quả bóng vàng nam cùng giải tài năng trẻ. Bởi vậy, dù bị giá thấp hơn đáng kể, anh vẫn có cơ sở cạnh tranh với Kane.

Cuộc đua còn có Kylian Mbappe, Vua phá lưới World Cup 2026 với 10 bàn. Trong khi đó, Rodri có danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu làm điểm tựa.

Chủ nhân Quả bóng vàng nam được quyết định bởi hội đồng 100 nhà báo, đại diện các quốc gia thuộc top 100 bảng xếp hạng FIFA. Kết quả sẽ được công bố vào rạng sáng 27-10 (giờ Việt Nam).