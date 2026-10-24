Việt Nam là chủ nhà Giải U23 Đông Nam Á 2027

U23 Việt Nam là đương kim vô địch U23 Đông Nam Á 2025 với lứa Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn - Ảnh: VFF

Tại cuộc họp Ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) diễn ra ngày 23-10 ở Tokyo (Nhật Bản), Việt Nam đã được tín nhiệm giao quyền đăng cai tổ chức Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027.

Giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7-2027, sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2028 được tổ chức vào tháng 6-2027.

Việc đăng cai giải đấu giúp tạo điều kiện để U23 Việt Nam duy trì cơ hội thi đấu quốc tế, rà soát lực lượng và nâng cao chất lượng chuyên môn, chuẩn bị cho SEA Games 34 diễn ra vào tháng 9-2027 ở Malaysia.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải đấu này sau nhiều năm tham dự, thể hiện sự ghi nhận của AFF đối với uy tín, kinh nghiệm và năng lực tổ chức các giải đấu quốc tế của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Giải U23 Đông Nam Á được tổ chức từ năm 2005, nhưng tới năm 2019 mới khởi tranh trở lại và tổ chức linh hoạt từ đó đến nay. U23 Việt Nam tham dự các giải năm 2019, 2022, 2023 và 2025, giành 3 chức vô địch gần nhất trên sân khách.

Thành tích này cho thấy sự trưởng thành, bản lĩnh và sự ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng để đội tuyển hướng tới những mục tiêu cao hơn ở đấu trường châu lục.