Biểu tượng bóng đá Trung Quốc sụp đổ khó tin

CLB Vũ Hán Tam Trấn (phải) một thời được xem là biểu tượng của bóng đá Trung Quốc - Ảnh: XINHUA

Đằng sau cú sụp đổ của đội bóng từng thống trị 3 cấp độ giải đấu liên tiếp là những biến động tài chính, sự ra đi của hàng loạt ngôi sao và cả án phạt liên quan đến bê bối bóng đá Trung Quốc.

Từ câu chuyện cổ tích đến bi kịch

Tối 24-10, Vũ Hán Tam Trấn (Wuhan Three Towns) tiếp đón Sơn Đông Thái Sơn (Shandong Taishan) ở vòng 29 Giải vô địch Trung Quốc trong tình thế buộc phải thắng để duy trì hy vọng trụ hạng.

Tuy nhiên, đội chủ nhà sớm rơi vào thế bất lợi khi bị dẫn 1-3 ngay trong hiệp 1. Nỗ lực vùng lên sau giờ nghỉ giúp Vũ Hán Tam Trấn gỡ hòa 3-3 ở phút 75, nhờ cú đúp của tiền đạo Jhonder Cadiz.

Nhưng chỉ tám phút sau, Valeri Qazaishvili ghi bàn đưa Sơn Đông Thái Sơn vượt lên 4-3, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 5-3.

Thất bại khiến Vũ Hán Tam Trấn đứng áp chót với 22 điểm, kém vị trí an toàn 6 điểm khi giải chỉ còn một vòng. Đội bóng chính thức xuống hạng, khép lại 4 mùa giải liên tiếp góp mặt tại sân chơi cao nhất Trung Quốc.

Điều khiến sự sa sút của Vũ Hán Tam Trấn gây chú ý là hành trình thăng tiến thần tốc trước đó. Năm 2020, đội vô địch giải hạng ba Trung Quốc. Một năm sau, họ tiếp tục đăng quang giải hạng nhì để giành quyền tham dự Giải vô địch quốc gia.

Đến năm 2022, ngay trong mùa đầu tiên góp mặt ở sân chơi cao nhất, Vũ Hán Tam Trấn gây chấn động khi vượt qua hàng loạt thế lực truyền thống để giành chức vô địch.

Đội kết thúc mùa giải với 78 điểm sau 34 trận, bằng điểm Sơn Đông Thái Sơn nhưng đăng quang nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Như vậy, chỉ trong 3 năm, Vũ Hán Tam Trấn giành 3 chức vô địch ở 3 cấp độ khác nhau, từ hạng ba lên đến đỉnh cao bóng đá Trung Quốc. Thành tích này từng được truyền thông Trung Quốc ví với câu chuyện thần kỳ của Kaiserslautern, đội bóng Đức vô địch Bundesliga năm 1998 ngay sau khi thăng hạng.

Khoảnh khắc vinh quang 4 năm trước của đội - Ảnh: IC

Vũ Hán Tam Trấn còn giành Siêu cúp Trung Quốc năm 2023, hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước. Nhưng cũng từ đây, hành trình đi xuống bắt đầu.

Năm 2023, đội chỉ xếp thứ 7. Một năm sau, vị trí tụt xuống thứ 11. Đến mùa 2025, Vũ Hán Tam Trấn đứng thứ 13, chỉ hơn nhóm xuống hạng 4 điểm.

Và mùa 2026, điều từng tưởng chừng khó xảy ra đã trở thành hiện thực. Theo báo Kinh Báo, Vũ Hán Tam Trấn trở thành nhà cựu vô địch quốc gia thứ 4 phải xuống hạng trong lịch sử Giải vô địch Trung Quốc, sau Thâm Quyến Kiện Lực Bảo, Trường Xuân Á Thái và Quảng Châu Hằng Đại.

Án phạt từ bê bối bóng đá và mùa giải thảm họa

Khi dòng tiền cạn kiệt, các ngôi sao lần lượt ra đi. Theo báo Giải Phóng Nhật Báo của Trung Quốc, bước ngoặt lớn nhất xuất hiện vào năm 2023, khi nhà đầu tư quyết định ngừng rót vốn cho Vũ Hán Tam Trấn.

Trong thời kỳ hoàng kim, đội bóng được đầu tư mạnh để chiêu mộ những cầu thủ chất lượng như Nicolae Stanciu, Davidson và tiền đạo Marcão.

Đặc biệt, Marcão từng là chân sút chủ lực trong chiến dịch vô địch năm 2022.

Tuy nhiên, sau khi nguồn tài chính suy giảm, đội bóng không còn đủ khả năng duy trì lực lượng đắt giá. Những ngôi sao từng làm nên chức vô địch lần lượt rời đi.

Không chỉ các ngoại binh, nhiều tuyển thủ Trung Quốc như Tạ Bằng Phi, Cao Chuẩn Dực và Vi Thế Hào cũng chia tay đội bóng.

Ngân sách bị cắt giảm, chất lượng đội hình suy yếu, trong khi những cầu thủ thay thế không thể duy trì sức cạnh tranh như trước.

Các cầu thủ Vũ Hán Tam Trấn buồn bã - Ảnh: XINHUA

Cuối năm 2024, CLB còn gặp khó khăn liên quan đến việc thanh toán lương và nghĩa vụ tài chính, ảnh hưởng đến quá trình đáp ứng điều kiện tham dự mùa giải tiếp theo.

Sự bất ổn kéo dài khiến Vũ Hán Tam Trấn từ một ứng viên vô địch trở thành đội bóng phải chiến đấu để tồn tại ở giải đấu cao nhất.

Khó khăn của Vũ Hán Tam Trấn càng chồng chất khi bước vào mùa 2026 với số điểm âm. Ngày 29-1, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc công bố án phạt đối với 13 CLB liên quan đến những sai phạm trong hoạt động bóng đá trước đó.

Vũ Hán Tam Trấn bị trừ 5 điểm và phạt 800.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 3 tỉ đồng.

Đây là một phần trong chiến dịch xử lý những vấn đề tiêu cực, giao dịch bất chính của bóng đá Trung Quốc. Tuy nhiên, án phạt dành cho CLB không đồng nghĩa mọi cầu thủ trong đội hình hiện tại đều liên quan đến sai phạm.

Việc bị trừ điểm khiến Vũ Hán Tam Trấn phải chờ đến vòng 7 mới đưa tổng điểm từ âm trở về mức không. Đội sau đó trải qua chuỗi 10 vòng liên tiếp không thắng, từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 7.

Dù liên tục điều chỉnh nhân sự và thay đổi ban huấn luyện, Vũ Hán Tam Trấn vẫn không tìm được sự ổn định. Đến vòng 29, đội chỉ có 5 chiến thắng, 12 trận hòa và 12 thất bại. Nếu không tính án phạt, họ giành được 27 điểm, vẫn không đủ để trụ hạng.

Tờ Hồ Bắc Nhật Báo, trong bài viết đăng tối 24-10, nhìn lại hành trình từ ngày Vũ Hán Tam Trấn giành quyền thăng hạng đến thời điểm đội bóng phải chia tay giải đấu cao nhất, đồng thời đặt câu hỏi bao giờ CLB mới có thể trở lại.

Chỉ 4 năm trước, Vũ Hán Tam Trấn còn đứng trên đỉnh bóng đá Trung Quốc. Giờ đây, họ phải bắt đầu lại ở giải hạng nhì.

Câu chuyện của đội bóng này cũng phản ánh mặt trái của một thời kỳ bóng đá Trung Quốc phát triển dựa nhiều vào những khoản đầu tư khổng lồ: khi dòng tiền rút đi, ngay cả một nhà vô địch cũng có thể nhanh chóng đánh mất vị thế.