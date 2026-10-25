Đội bóng từng thua Thể Công - Viettel vô địch Hàn Quốc

HLV Hàn Quốc Kim Gi Dong được tung hô sau chiến tích của đội - Ảnh: YONHAP

Ngày 24-10, FC Seoul chính thức đăng quang Giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K League 1) sau trận hòa Gangwon FC 1-1 trên sân Seoul World Cup.

Dù không thể giành chiến thắng, FC Seoul vẫn lên ngôi vô địch khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp Ulsan HD cũng bị Pohang Steelers cầm hòa 2-2.

Sau 33 vòng đấu, thầy trò HLV Kim Gi Dong có 67 điểm, với 20 trận thắng, 7 trận hòa và 6 trận thua. Họ hơn Ulsan HD 16 điểm, khoảng cách không thể san lấp khi mùa giải chỉ còn 5 vòng.

Đây là chức vô địch quốc gia thứ bảy trong lịch sử FC Seoul, sau các năm 1985, 1990, 2000, 2010, 2012 và 2016. Chức vô địch đánh dấu cuộc trở lại ấn tượng của một trong những CLB giàu truyền thống nhất Hàn Quốc.

Sau lần đăng quang năm 2016, FC Seoul trải qua giai đoạn sa sút kéo dài. Năm 2018, họ đứng thứ 11 và phải đá play-off để tránh xuống hạng.

HLV Kim Gi Dong tiếp quản đội bóng năm 2024, giúp FC Seoul lần lượt đứng thứ tư và thứ sáu trong hai mùa giải đầu tiên.

Đến mùa 2026, đội bóng thủ đô thực sự lột xác. Sau 33 trận, họ sở hữu hàng công mạnh nhất K League 1 với 61 bàn thắng, đồng thời có hàng thủ chắc chắn nhất khi chỉ thủng lưới 29 lần.

Tiền đạo người Ba Lan Patryk Klimala là chân sút chủ lực với 16 bàn thắng. Trong khi đó, Jeong Seung Won đóng góp 8 bàn cùng 7 pha kiến tạo.

Đáng chú ý, FC Seoul là đội duy nhất tại K League 1 mùa này chưa từng thua hai trận liên tiếp. Chức vô địch cũng giúp HLV Kim Gi Dong thực hiện lời hứa đưa đội bóng trở lại đỉnh cao trong vòng 3 năm, kể từ khi ông nhậm chức.

Với người hâm mộ Việt Nam, FC Seoul không phải cái tên xa lạ. Tháng 1-2025, đội bóng Hàn Quốc chọn Hà Nội làm địa điểm tập huấn trước mùa giải. Khi ấy, đội hình FC Seoul có cựu tiền vệ Man United là Jesse Lingard, người được trao băng đội trưởng.

FC Seoul trong trận đấu quyết định ngôi vương - Ảnh: OSEN

Ngày 23-1-2025, FC Seoul gặp Thể Công - Viettel trong trận giao hữu tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Hai đội thi đấu theo thể thức đặc biệt gồm bốn hiệp, mỗi hiệp 35 phút, với tổng thời gian 140 phút. Dù sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, FC Seoul bất ngờ để thua 2-3, còn Lingard thì thể hiện nhạt nhòa.

Trước đó, FC Seoul từng có cuộc đối đầu chính thức với một đại diện Việt Nam tại AFC Champions League 2015. Ngày 17-2-2015, đội bóng Hàn Quốc tiếp đón Hà Nội T&T, tiền thân của Hà Nội FC, ở vòng play-off tranh vé vào vòng bảng.

Khác với trận giao hữu gặp Thể Công - Viettel, FC Seoul khi ấy ở đỉnh cao sức mạnh - thể hiện sự vượt trội bằng chiến thắng 7 bàn không gỡ.

Hơn một thập niên sau cuộc đối đầu đó, FC Seoul giờ đây đã trở lại với vị thế vốn có của mình. Và điều thú vị là vào giữa tuần tới, họ sẽ tái ngộ Thể Công - Viettel ở AFC Champions League Two.