HLV Popov: 'Thể Công - Viettel đang gặp vấn đề nghiêm trọng'

HLV Popov của Thể Công - Viettel - Ảnh: NGỌC LÊ

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Velizar Popov không giấu sự thất vọng khi được hỏi về chuỗi sáu trận liên tiếp không thắng của Thể Công - Viettel.

"Đây rõ ràng là thời điểm khó khăn. Những thời điểm khó khăn cần đến những người đàn ông mạnh mẽ", nhà cầm quân người Bulgaria mở đầu.

Ông tiếp tục: "Chúng tôi đang gặp những vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thể giải quyết được. Chúng tôi cần kiên nhẫn, làm việc chăm chỉ. Sớm hay muộn, những kết quả tốt cũng sẽ trở lại".

Khi được hỏi về nguyên nhân khiến Thể Công - Viettel đánh mất quyền kiểm soát trận đấu sau khi ghi bàn dẫn trước, HLV Popov trả lời ngắn gọn: "Trên sân còn có đối thủ nữa, đúng không? Họ cũng muốn ghi bàn và giành chiến thắng. Vì vậy, chuyện đó là bình thường".

Đáng chú ý, trước câu hỏi đội bóng cần cải thiện điều gì để có kết quả tốt hơn, ông đáp: "Mọi thứ. Nhưng quan trọng nhất là may mắn".

HLV Popov sau đó lý giải cụ thể những khó khăn về lực lượng đang khiến Thể Công - Viettel sa sút.

"Thật không may, chúng tôi đang trải qua giai đoạn rất tồi tệ, với vận may rất kém. Một nửa đội hình bị chấn thương, nửa còn lại bị ốm", ông cho biết.

Theo chiến lược gia 50 tuổi, Thể Công - Viettel đã chuẩn bị cho lịch thi đấu dày đặc với lực lượng khoảng 30 cầu thủ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đội chỉ còn khoảng 18 người có thể sử dụng.

"Chúng tôi thiếu rất nhiều cầu thủ quan trọng. Khi họ trở lại, sớm hay muộn đội bóng sẽ thi đấu tốt hơn. Nhưng cho đến lúc đó, chúng tôi chỉ có thể cố gắng vượt qua giai đoạn này", ông nói.

Dù nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt nhân sự, HLV Popov khẳng định không lấy đó làm lý do bào chữa cho thành tích kém cỏi.

"Nhưng tôi không tìm kiếm lời bào chữa, bởi cuối cùng, trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi cần thích nghi với những cầu thủ hiện có trong tay và cố gắng khai thác tốt nhất khả năng của từng người. Tôi đang cố gắng hết sức", ông thừa nhận.

Về tình hình của tiền đạo Rimario, HLV Popov cho biết Thể Công - Viettel vẫn đang chờ hoàn tất các thủ tục cần thiết để đăng ký cầu thủ này thi đấu.

"Chúng tôi đang chờ hoàn tất giấy tờ. Khi hồ sơ sẵn sàng, chúng tôi có thể sử dụng cậu ấy. Đó là kế hoạch của chúng tôi", ông giải thích, đồng thời nhấn mạnh quá trình này nằm ngoài khả năng kiểm soát của ban huấn luyện.

Trước câu hỏi liệu Thể Công - Viettel có cần điều chỉnh sự ưu tiên giữa các đấu trường do lịch thi đấu dày đặc, ông Popov khẳng định toàn đội vẫn nỗ lực ở mọi trận đấu.

"Trận đấu tiếp theo luôn là trận quan trọng nhất. Vấn đề không nằm ở lịch thi đấu, bởi chúng tôi đã biết trước lịch trình và chuẩn bị cho nó", ông nói.

Khép lại cuộc họp báo, HLV Popov ghi nhận sự cố gắng của các học trò. Theo ông, ngay cả 1 điểm giành được trước Bắc Ninh cũng là thành quả của quá trình làm việc chăm chỉ, khi tất cả cầu thủ đều cống hiến những gì tốt nhất trong hoàn cảnh khó khăn.

Tại cuộc họp báo sau trận, trợ lý HLV Phạm Hùng Vương của Bắc Ninh bày tỏ sự phấn khích khi đội nhà giành lại 1 điểm ở những giây cuối cùng. "Tôi thật sự rất vui mừng về kết quả mà đội đã đạt được, với tỉ số rất kịch tính 2-2 trên sân khách của Thể Công - Viettel. Kết quả này, theo tôi đánh giá, như là một chiến thắng của đội", ông Vương chia sẻ. Theo ông, tinh thần thi đấu và khả năng truyền lửa của HLV trưởng đóng vai trò quan trọng giúp các cầu thủ Bắc Ninh không bỏ cuộc khi bị dẫn bàn. Ông cũng cho biết đội bóng đã dành nhiều thời gian tập luyện các tình huống tấn công, dứt điểm sau trận hòa Đồng Nai ở vòng trước. Những nỗ lực đó đã mang lại hiệu quả trong cuộc đối đầu Thể Công - Viettel.