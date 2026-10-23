Thể Công - Viettel bị tân binh Bắc Ninh cầm hòa

Cầm vàng lại để vàng rơi, Thể Công - Viettel vẫn để thủng lưới thời khắc quan trọng. Phút 90+9, hậu vệ đội bóng áo lính đang theo kèm Brenner thì bỏ, để tiền đạo Bắc Ninh thoải mái đánh đầu cận thành gỡ hòa 2-2 chung cuộc. Đây đã là trận không thắng thứ 4 liên tiếp của Thể Công - Viettel - Ảnh: MINH ĐỖ