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Thể Công - Viettel bị tân binh Bắc Ninh cầm hòa

tác giả
NGỌC LÊ
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NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
MINH ĐỖ
MINH ĐỖ

CLB Thể Công - Viettel và Bắc Ninh hòa nhau sau trận đấu căng thẳng ở vòng 5 LPBank V-League 2026 - 2027.

Thể Công - Viettel bị tân binh Bắc Ninh cầm hòa - Ảnh 1.

Tối 23-10, CLB Thể Công - Viettel tiếp đón Bắc Ninh trên sân Hàng Đẫy thuộc vòng 5 V-League. Đoàn quân HLV Velizar Popov quyết tâm chơi tấn công để ngắt mạch 3 trận thua liên tiếp - Ảnh: MINH ĐỖ

Thể Công - Viettel bị tân binh Bắc Ninh cầm hòa - Ảnh 2.

Đội bóng áo lính có bàn mở tỉ số ghi vào phút 50 bởi tiền đạo Lucas Ribamar sau pha bứt tốc đón đường chuyền vượt tuyến của Triệu Việt Hưng - Ảnh: MINH ĐỖ

Thể Công - Viettel bị tân binh Bắc Ninh cầm hòa - Ảnh 3.

CLB Bắc Ninh cho thấy họ không phải dạng vừa. Tân binh V-League mùa này đã ép sân ngược Thể Công - Viettel sau bàn thua - Ảnh: MINH ĐỖ

Thể Công - Viettel bị tân binh Bắc Ninh cầm hòa - Ảnh 4.

Không giữ được thế trận, Thể Công - Viettel bị Bắc Ninh chọc thủng lưới như điều tất yếu. Phút 74, Ngân Văn Đại nhận bóng rồi sút thoải mái ngay trước vòng cấm Thể Công - Viettel, gỡ hòa 1-1 cho Bắc Ninh - Ảnh: MINH ĐỖ

Thể Công - Viettel bị tân binh Bắc Ninh cầm hòa - Ảnh 5.

Phút 89, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn xem VAR rồi cho Thể Công - Viettel hưởng phạt đền, phạt thẻ đỏ cho Mai Xuân Quyết (áo vàng) vì phạm lỗi với Ribamar trong vòng cấm - Ảnh: MINH ĐỖ

Thể Công - Viettel bị tân binh Bắc Ninh cầm hòa - Ảnh 6.

Phút 90+3, Hernandes Rodrigues sút phạt đền thành công, đưa Thể Công - Viettel vươn lên dẫn 2-1 - Ảnh: MINH ĐỖ

Thể Công - Viettel bị tân binh Bắc Ninh cầm hòa - Ảnh 7.

Cầm vàng lại để vàng rơi, Thể Công - Viettel vẫn để thủng lưới thời khắc quan trọng. Phút 90+9, hậu vệ đội bóng áo lính đang theo kèm Brenner thì bỏ, để tiền đạo Bắc Ninh thoải mái đánh đầu cận thành gỡ hòa 2-2 chung cuộc. Đây đã là trận không thắng thứ 4 liên tiếp của Thể Công - Viettel - Ảnh: MINH ĐỖ

Thể Công - Viettel bị tân binh Bắc Ninh cầm hòa - Ảnh 8.

Sự căng thẳng chưa dừng lại. Sau nhiều lần lời qua tiếng lại với trọng tài từ lúc CLB Bắc Ninh chịu phạt đền, HLV trưởng Paulo Foiani phản ứng quá khích lúc học trò gỡ 2-2, nên nhận thẻ đỏ - Ảnh: MINH ĐỖ

Thể Công - Viettel bị tân binh Bắc Ninh cầm hòa - Ảnh 8.HLV Popov: Thể Công - Viettel đang rất khó khăn

HLV trưởng Velizar Popov lo ngại khi Thể Công - Viettel mất gần nửa đội hình vì "bão" chấn thương trước thềm đá trận ra quân tại cúp C2 châu Á.

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    Chủ đề: Velizar Popov CLB Bắc Ninh Thể Công - Viettel

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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