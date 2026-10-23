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Thể Công - Viettel đấu Bắc Ninh: HLV Popov chờ xác định tương lai

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Nếu Thể Công - Viettel không thắng Bắc Ninh ở vòng 5 V-League 2026 - 2027, ghế HLV trưởng của ông Velizar Popov sẽ bị lung lay dữ dội.

Thể Công - Viettel đấu Bắc Ninh: HLV Popov chờ xác định tương lai - Ảnh 1.

Thể Công - Viettel (áo đỏ) đang có chuỗi trận thi đấu bế tắc - Ảnh: MINH ĐỖ

19h15 ngày 23-10 trên sân Hàng Đẫy, CLB Thể Công - Viettel thi đấu với Bắc Ninh. Áp lực trên vai HLV Velizar Popov lúc này rất lớn, vì đội bóng áo lính vừa trải qua mạch 3 trận thua liên tiếp.

Đó là trận thua trước các đội Công An Hà Nội, Hà Tĩnh và Công An TP.HCM ở 3 vòng gần nhất tại V-League.

Còn tại AFC Champions League Two, Thể Công - Viettel cũng chưa thắng, khi mới hòa Melbourne Victory và thua Persib Bandung.

Nếu không thắng được Bắc Ninh, khó mà biết ban lãnh đạo Thể Công - Viettel kiên nhẫn với HLV Popov đến khi nào.

Từng khuấy đảo Cúp quốc gia khi còn dẫn dắt CLB Thanh Hóa, thậm chí giành á quân V-League ngay mùa đầu dẫn dắt Thể Công - Viettel, HLV Velizar Popov giờ lại đang trải qua giai đoạn khó khăn với đội bóng áo lính.

Mùa này, ông chưa xây dựng được lối đá như ý dù cầm đội hình chất lượng không tệ (với những sát thủ như Lucao do Break, trung vệ giỏi như Lương Chí Khải, sở hữu tuyển thủ quốc gia như Phan Tuấn Tài).

Qua nhiều trận đấu, các cầu thủ Thể Công - Viettel thi đấu kém đa dạng, chủ yếu phát triển bóng sang hai cánh rồi tạt vào trong, rất ít cơ hội ghi bàn rõ ràng.

Đó là hình ảnh trái ngược với lối đá tấn công nhanh, đơn giản, mạch lạc nhưng hiệu quả của các đội bóng HLV Popov từng dẫn dắt.

Thể Công - Viettel đấu Bắc Ninh: HLV Popov chờ xác định tương lai - Ảnh 2.

Tương lai HLV Popov (giữa) có khi chỉ được tính bằng ngày - Ảnh: MINH ĐỖ

Bản thân HLV Popov cũng thừa nhận (tại các cuộc họp báo từ đầu mùa) rằng Thể Công - Viettel hiện chơi tạt cánh là đúng chủ đích, nhưng thiếu hiệu quả.

"Trong bối cảnh mất nhiều trụ cột vì chấn thương, cách vận hành chiến thuật bị ảnh hưởng đáng kể", HLV Popov nói.

Trong bóng đá, để thua đôi khi không quan trọng bằng cách thua. Ba trận gần nhất, Thể Công - Viettel đều thua dù được đá hơn người. Ba đối thủ gần nhất của đội bóng áo lính đều phải nhận thẻ đỏ, nhưng đoàn quân HLV Popov đều không tận dụng lợi thế hơn người để giành lấy dù chỉ 1 điểm.

Là HLV trưởng, dù tài năng đã được khẳng định, ông Popov vẫn là người chịu trách nhiệm lớn nhất với thành tích của Thể Công - Viettel. Cơ hội sửa sai vẫn còn ở phía trước, điều quan trọng là ông nắm bắt và tận dụng thế nào.

CLB Bắc Ninh là tân binh của V-League, khó so bì với Thể Công - Viettel về đẳng cấp, kinh nghiệm. Khác biệt nhất lúc này chỉ là phong độ giữa hai đội.

TIN LIÊN QUAN

Đừng quên Bắc Ninh đã thắng Công An TP.HCM 1-0 ở vòng 2. Cũng chính họ đã khiến CLB Hà Nội vất vả trong gần 80 phút, chỉ để thua với tỉ số tối thiểu ở vòng 3. Còn tại vòng 4, Bắc Ninh đã cầm hòa TP Đồng Nai 0-0.

Dù là tân binh, Bắc Ninh đã thể hiện bộ mặt đáng gờm, không thể coi thường. Đây là lúc Thể Công - Viettel và HLV Popov phải thể hiện được bản lĩnh vốn có.

Thể Công - Viettel đấu Bắc Ninh: HLV Popov chờ xác định tương lai - Ảnh 4.Tân binh Bắc Ninh gây sốc ở V-League 2026-2027

CLB vừa thăng hạng Bắc Ninh đã gây sốc khi thắng đương kim vô địch Cúp quốc gia Công An TP.HCM 1-0 ở vòng 2 V-League 2026-2027.

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    Chủ đề: Sân Hàng Đẫy Thể Công - Viettel Velizar Popov CLB Bắc Ninh

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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