Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Ứng viên vô địch Becamex TP.HCM thất bại trên sân nhà

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Ứng viên vô địch CLB Becamex TP.HCM đã để thua ngược tân binh Thái Nguyên 2-3 ngay trên sân nhà trong vòng 10 phút cuối, ở vòng 4 Giải hạng nhất 2026-2027.

Ứng viên vô địch Becamex TP.HCM thất bại trên sân nhà - Ảnh 1.

Chân sút Daniel Anjos (áo xanh) của CLB Becamex TP.HCM trong trận thua Thái Nguyên - Ảnh: BHCMFC

Tối 23-10, ứng viên vô địch CLB Becamex TP.HCM tiếp đội đầu bảng Thái Nguyên trong trận cầu tâm điểm của vòng 4 Giải hạng nhất 2026-2027 diễn ra trên sân Bình Dương. 

Trong hiệp một, CLB Becamex TP.HCM chơi lấn lướt hơn và có 2 cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 4, Daniel Anjos đánh đầu dội xà ngang trong sự tiếc nuối của các CĐV nhà. Tiếp đó là phút 27, Châu Ngọc Quang đánh đầu vọt xà, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn cho CLB Becamex TP.HCM.

Dù vậy, đội chủ nhà đã có bàn mở tỉ số ngay đầu hiệp hai. Từ đường chuyền của Võ Hoàng Minh Khoa, trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt đánh đầu ghi bàn. Nhưng "người cũ" của CLB Becamex TP.HCM, tiền đạo Victor Mansaray cũng kịp có bàn gỡ hòa 1-1 cho CLB Thái Nguyên ở phút 72.

Kể từ lúc này, trận đấu càng trở nên hấp dẫn. Phút 78, CLB Becamex TP.HCM được hưởng phạt đền sau tình huống phạm lỗi của cầu thủ Thái Nguyên. Trên chấm 11m, Daniel Anjos thực hiện thành công, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. 

Ứng viên vô địch Becamex TP.HCM thất bại trên sân nhà - Ảnh 3.

Hàng thủ Becamex TP.HCM tỏ ra bất lực trước chân sút Victor Mansaray của Thái Nguyên - Ảnh: VPF

Nhưng niềm vui của thầy trò HLV Gerard Albadalejo không kéo dài được lâu. Bởi chỉ 3 phút sau, Victor Mansaray tiếp tục ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho CLB Thái Nguyên. Chưa hết, đội khách còn ngược dòng ngoạn mục với bàn ấn định chiến thắng 3-2 của Đình Thịnh ở phút 85.

Cả 2 bàn thua trong vòng có 6 phút đó, các cầu thủ Becamex TP.HCM đều để Mansaray và Đình Thịnh thoải mái đi bóng như chỗ không người trước khi dứt điểm hạ thủ môn Minh Toàn. Trong đó, trung vệ Khắc Vũ vào sân thay Nguyễn Văn Hạnh đã chơi tệ đến không ngờ.

Chiến thắng ngay trên sân khách giúp CLB Thái Nguyên tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 4 trận toàn thắng. 

Trong khi đó, thất bại đầu tiên ở mùa giải khiến CLB Becamex TP.HCM tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 4 trận, bị chính Thái Nguyên bỏ lại với khoảng cách 5 điểm. 

Đoàn quân của HLV Gerard Albadalejo cho thấy còn nhiều việc phải làm nếu như muốn cạnh tranh 2 vé thăng hạng V-League. 

Ngoài việc phải thay người hợp lý, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cần cải thiện hàng thủ lẫn tấn công. Chân sút Daniel Anjos có rất nhiều cơ hội rõ nét trong trận đấu này nhưng chỉ có thể ghi bàn khi sút phạt đền.

CLB Becamex TP.HCM đâu phải ứng viên vô địch - Ảnh 2.Thử thách cực đại cho CLB Becamex TP.HCM

CLB Becamex TP.HCM sẽ phải chứng tỏ vị thế của một ứng viên vô địch trong trận tiếp Thái Nguyên trên sân nhà ở vòng 4 Giải hạng nhất 2026-2027.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sân Bình Dương Võ Hoàng Minh Khoa Victor Mansaray Gerard Albadalejo CLB Becamex TP. HCM

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất