Ứng viên vô địch Becamex TP.HCM thất bại trên sân nhà

Chân sút Daniel Anjos (áo xanh) của CLB Becamex TP.HCM trong trận thua Thái Nguyên - Ảnh: BHCMFC

Tối 23-10, ứng viên vô địch CLB Becamex TP.HCM tiếp đội đầu bảng Thái Nguyên trong trận cầu tâm điểm của vòng 4 Giải hạng nhất 2026-2027 diễn ra trên sân Bình Dương.

Trong hiệp một, CLB Becamex TP.HCM chơi lấn lướt hơn và có 2 cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 4, Daniel Anjos đánh đầu dội xà ngang trong sự tiếc nuối của các CĐV nhà. Tiếp đó là phút 27, Châu Ngọc Quang đánh đầu vọt xà, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn cho CLB Becamex TP.HCM.

Dù vậy, đội chủ nhà đã có bàn mở tỉ số ngay đầu hiệp hai. Từ đường chuyền của Võ Hoàng Minh Khoa, trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt đánh đầu ghi bàn. Nhưng "người cũ" của CLB Becamex TP.HCM, tiền đạo Victor Mansaray cũng kịp có bàn gỡ hòa 1-1 cho CLB Thái Nguyên ở phút 72.

Kể từ lúc này, trận đấu càng trở nên hấp dẫn. Phút 78, CLB Becamex TP.HCM được hưởng phạt đền sau tình huống phạm lỗi của cầu thủ Thái Nguyên. Trên chấm 11m, Daniel Anjos thực hiện thành công, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Hàng thủ Becamex TP.HCM tỏ ra bất lực trước chân sút Victor Mansaray của Thái Nguyên - Ảnh: VPF

Nhưng niềm vui của thầy trò HLV Gerard Albadalejo không kéo dài được lâu. Bởi chỉ 3 phút sau, Victor Mansaray tiếp tục ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho CLB Thái Nguyên. Chưa hết, đội khách còn ngược dòng ngoạn mục với bàn ấn định chiến thắng 3-2 của Đình Thịnh ở phút 85.

Cả 2 bàn thua trong vòng có 6 phút đó, các cầu thủ Becamex TP.HCM đều để Mansaray và Đình Thịnh thoải mái đi bóng như chỗ không người trước khi dứt điểm hạ thủ môn Minh Toàn. Trong đó, trung vệ Khắc Vũ vào sân thay Nguyễn Văn Hạnh đã chơi tệ đến không ngờ.

Chiến thắng ngay trên sân khách giúp CLB Thái Nguyên tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 4 trận toàn thắng.

Trong khi đó, thất bại đầu tiên ở mùa giải khiến CLB Becamex TP.HCM tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 4 trận, bị chính Thái Nguyên bỏ lại với khoảng cách 5 điểm.

Đoàn quân của HLV Gerard Albadalejo cho thấy còn nhiều việc phải làm nếu như muốn cạnh tranh 2 vé thăng hạng V-League.

Ngoài việc phải thay người hợp lý, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cần cải thiện hàng thủ lẫn tấn công. Chân sút Daniel Anjos có rất nhiều cơ hội rõ nét trong trận đấu này nhưng chỉ có thể ghi bàn khi sút phạt đền.

Thử thách cực đại cho CLB Becamex TP.HCM CLB Becamex TP.HCM sẽ phải chứng tỏ vị thế của một ứng viên vô địch trong trận tiếp Thái Nguyên trên sân nhà ở vòng 4 Giải hạng nhất 2026-2027.



