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Đại hội bất thường AFC có gì hot?

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Đại hội bất thường Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) năm 2026 tại Nhật Bản đã thông qua các sửa đổi quan trọng về điều lệ lẫn quản trị, nhằm bảo đảm sự ổn định trong hoạt động điều hành.

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Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (thứ hai từ trái sang) và đoàn đại biểu VFF cùng Chủ tịch AFC Shaikh Salman (giữa) - Ảnh: VFF

Ngày 23-10, Đại hội bất thường Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) năm 2026 đã diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản). Đại hội thông qua một loạt sửa đổi quan trọng đối với Điều lệ AFC, nhằm bảo đảm tính liên tục trong công tác quản trị và sự đồng bộ với những thay đổi của lịch thi đấu bóng đá quốc tế.

Tham dự Đại hội, đoàn đại biểu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có các Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ, Nguyễn Trung Kiên và Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự với vai trò Ủy viên Thường vụ AFC.

Các sửa đổi được đưa ra trong bối cảnh lịch thi đấu quốc tế của FIFA có những điều chỉnh, đồng thời hướng tới việc duy trì sự phù hợp giữa chu kỳ bầu cử và lịch tổ chức các giải đấu của AFC. Trong đó, đáng chú ý là các quy định chuyển tiếp về quản trị, bảo đảm sự ổn định trong hoạt động điều hành của Liên đoàn.

Theo lộ trình mới, Asian Cup sẽ chuyển từ chu kỳ tổ chức vào năm lẻ sang năm chẵn, bắt đầu từ năm 2032. Úc đang là ứng viên sáng giá cho chủ nhà của kỳ tranh tài này. 

Những điều chỉnh về điều lệ được thông qua nhằm bảo đảm chu kỳ bầu cử của AFC tiếp tục đồng bộ với giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hàng đầu châu lục, đồng thời duy trì sự giám sát của Ban Chấp hành AFC đối với công tác tổ chức giải đấu tại những thời điểm quan trọng.

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Lãnh đạo VFF tham dự Đại hội bất thường của AFC - Ảnh: VFF

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa nhấn mạnh ý nghĩa của các sửa đổi đối với công tác quản trị và định hướng phát triển bóng đá châu Á.

Ông khẳng định: "Quyết định ngày hôm nay của các bạn củng cố thêm công tác quản trị của chúng ta, bảo đảm các quy định tiếp tục vững chắc, minh bạch và phù hợp với mục tiêu, qua đó duy trì tính liên tục và mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá châu Á".

Chủ tịch AFC đồng thời kêu gọi các thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hướng tới lợi ích chung của bóng đá châu lục, xây dựng một tổ chức minh bạch trong quản trị, thống nhất về mục tiêu và có tầm nhìn bao quát.

Tại Đại hội, ông Shaikh Salman cũng tái khẳng định sự ủng hộ của AFC đối với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino trong chiến dịch tái ứng cử. Theo Chủ tịch AFC, tinh thần đoàn kết, sự tin tưởng và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên là nền tảng quan trọng để bóng đá châu Á tiếp tục phát triển và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Về công tác bầu cử, các vị trí lãnh đạo chủ chốt của AFC sẽ được bầu vào năm 2027 theo kế hoạch. Tuy nhiên, theo quy định chuyển tiếp mới được thông qua, những người trúng cử sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 1-1-2028, kéo dài đến năm 2032.

Các thành viên được bầu cho nhiệm kỳ 2023–2027 tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đến hết năm 2027, bảo đảm sự liên tục trong hoạt động quản trị và điều hành của AFC. Thông tin chi tiết về công tác bầu cử sẽ được AFC công bố trong thời gian tới.

Đại hội bất thường AFC có gì hot? - Ảnh 4.AFC ủng hộ ông Infantino tái cử chủ tịch FIFA

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố ủng hộ ông Gianni Infantino tiếp tục lãnh đạo FIFA, dù từng phản ứng ông gay gắt cách đây hơn hai tháng.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: nguyễn xuân vũ liên đoàn bóng đá việt nam Nhật Bản Liên đoàn bóng đá châu Á Trần Quốc Tuấn

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