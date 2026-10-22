Ứng viên chức danh Chủ tịch VFF đặt mục tiêu kiếm 600 đến 1.000 tỉ/năm cho VFF

Ông Nguyễn Đức Thụy (giữa) cùng 2 ứng viên Trần Quốc Tuấn (trái) và Nguyễn Xuân Vũ (phải) - Đồ họa: AN BÌNH

Sáng 22-10, ông Nguyễn Đức Thụy - một trong 3 ứng viên được đề cử cho chức danh Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa X, nhiệm kỳ 2027-2031 đã quyết định tham gia tranh cử. Ông đã có những chia sẻ đầu tiên cũng như công bố chương trình hành động của mình.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tối 21-10 đã công bố danh sách đề cử các chức danh Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra VFF khóa X được các tổ chức thành viên gửi lên.

Ở đề cử cho chức danh Chủ tịch, có ba ứng cử viên là ông Nguyễn Đức Thụy (sinh năm 1976) - Phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank); ông Trần Quốc Tuấn (1971) - Chủ tịch VFF khóa IX; ông Nguyễn Xuân Vũ (1981) - Phó chủ tịch VFF khóa IX, Phó chủ tịch HĐQT Sacombank.

Ông Thụy chia sẻ: "Khi quyết định tham gia tranh cử, tôi có trách nhiệm chuẩn bị chương trình khả thi, tập hợp những người đủ năng lực cùng thực hiện và chịu sự giám sát của các thành viên.

Chương trình hành động của tôi luôn bám sát chủ trương, định hướng phát triển thể thao của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên cơ sở đó, tôi mong cùng tập thể VFF cụ thể hóa thành những mục tiêu, giải pháp khả thi, huy động nguồn lực và tạo sự đồng thuận để phát triển bóng đá Việt Nam".

Ông Nguyễn Đức Thụy (thứ 2 từ phải sang) trao thưởng cho HLV Kim Sang Sik cùng 2 cầu thủ Hoàng Đức (phải) và Đinh Thanh Bình (trái) sau ASEAN Cup 2024 - Ảnh: NINH BÌNH FC

Mục tiêu huy động 600 - 1.000 tỉ đồng/năm cho VFF

Ông Thụy cho biết nhận được sự ủng hộ từ tỉ phú Phạm Nhật Vượng (Vingroup), Đỗ Quang Hiển (T&T), Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai) và nhiều doanh nhân tâm huyết khác để có thể đóng góp tốt cho bóng đá Việt Nam.

Ông Thụy khẳng định: "Từ năm 2027, chương trình đặt mục tiêu huy động nguồn lực xã hội hóa và phát triển nguồn thu từ tài trợ, hợp tác doanh nghiệp, thương quyền, nội dung số và dịch vụ bóng đá, đạt 600 - 1.000 tỉ đồng mỗi năm.

Toàn bộ nguồn lực huy động phải được quản lý, phân bổ và sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, bảo đảm hiệu quả; được kiểm toán bởi Big 4 và chịu sự giám sát của các thành viên.

Chúng tôi muốn mở rộng hợp tác để thường xuyên mời các CLB hàng đầu thế giới sang Việt Nam thi đấu, giao lưu, đào tạo; phối hợp nghiên cứu đăng cai những giải đấu châu lục, thế giới phù hợp với điều kiện và tiêu chuẩn tổ chức".

Cam kết không sử dụng ngân sách nhà nước

Ông Thụy cam kết từ năm 2027 bảo đảm 100% kinh phí hoạt động, phát triển bóng đá thuộc trách nhiệm VFF bằng nguồn xã hội hóa và nguồn thu tự tạo, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao, đề nghị dành khoản ngân sách cấp hằng năm cho các nhiệm vụ bóng đá liên quan (dự kiến khoảng 80 tỉ đồng) để ưu tiên những môn khác cần nguồn lực hơn, nhất là các môn có khả năng cạnh tranh huy chương ASIAD và Olympic.

Bóng đá có sức hút và khả năng huy động xã hội thì cần nhận trách nhiệm tự lo, góp thêm điều kiện cho thể thao nước nhà. Nguồn lực huy động phải được phân bổ công khai và chịu sự giám sát của các thành viên".

Ông Thụy cho biết sẽ hỗ trợ 2-3 tỉ đồng mỗi năm cho mỗi liên đoàn địa phương đủ điều kiện; phối hợp xây dựng gói hỗ trợ 3 tỉ đồng cho mỗi CLB V-League, 2 tỉ đồng cho mỗi CLB hạng nhất và 2 tỉ đồng cho mỗi CLB nữ mỗi mùa...

Quy tụ chuyên gia giỏi trong nước, ông Thụy cho biết sẽ mời chuyên gia quốc tế có năng lực đã được chứng minh để cùng hoạch định chiến lược xuyên suốt từ đào tạo trẻ, phát triển HLV, trọng tài đến các đội tuyển; bổ sung năng lực về y học thể thao và dữ liệu.

Chuẩn bị lãnh đạo đủ uy tín, năng lực cạnh tranh vị trí ở AFF, AFC và FIFA

Ngoài ra, ông Thụy còn muốn nâng tầm vị thế Việt Nam bằng năng lực và đóng góp thực chất. Ông chia sẻ: "Từ năm 2027, dự kiến đào tạo thêm ít nhất 20 cán bộ về ngoại ngữ, quản trị, nghiệp vụ; phấn đấu đến năm 2030 có thêm ít nhất 5-10 nhân sự Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ thường xuyên tại AFF, AFC, FIFA.

Đồng thời chuẩn bị lãnh đạo đủ uy tín, năng lực cạnh tranh vị trí Chủ tịch AFF, Phó chủ tịch AFC, thành viên Hội đồng FIFA khi có kỳ bầu cử phù hợp. Người Việt tham gia sâu hơn sẽ mang thêm tri thức, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác về nước".

Nếu được tín nhiệm, ông Thụy khẳng định sẽ cùng Ban Chấp hành công khai mục tiêu, tiến độ và kết quả để thành viên giám sát. Việc chậm phải rõ nguyên nhân, trách nhiệm và cách xử lý.

Ông nói: "Tôi mong cuối nhiệm kỳ, CLB vững hơn, người làm nghề được chăm lo tốt hơn, đào tạo trẻ có chất lượng hơn và đội tuyển có thêm sức cạnh tranh.

Giá trị để lại phải là một nền tài chính đủ vững, một đội ngũ đủ giỏi và những thế hệ cầu thủ được chuẩn bị tốt, để bóng đá Việt Nam đi xa bằng chính thực lực của mình".