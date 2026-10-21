Ai được đề cử làm Chủ tịch VFF khóa mới?

Các cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - ẢNH: VFF

Hôm 19-10 là hạn chót để các đơn vị thành viên gửi phiếu đề cử ứng viên tham gia ứng cử Ban Chấp hành và các vị trí chủ chốt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa X, nhiệm kỳ 2026-2030. Đại hội VFF khóa X dự kiến diễn ra vào tháng 12-2026 hoặc tháng 1-2027, nhằm bầu đội ngũ lãnh đạo bóng đá Việt Nam trong 4 năm tới.

Những ngày qua, các tổ chức thành viên VFF, trong đó có các CLB bóng đá, các liên đoàn bóng đá địa phương,... đã gửi lên VFF danh sách các ứng viên họ đề cử tham gia tranh cử các vị trí quan trọng này.

Theo thông tin sơ bộ từ các CLB, các liên đoàn bóng đá thành viên, Chủ tịch VFF đương nhiệm - ông Trần Quốc Tuấn, doanh nhân Nguyễn Đức Thụy, Phó chủ tịch truyền thông VFF khóa IX Nguyễn Xuân Vũ... là những cái tên nhận được đề cử cho chức danh Chủ tịch VFF khóa X.

Chưa có tỉ phú USD nào của Việt Nam được các đơn vị giới thiệu ứng cử vào chức danh Chủ tịch VFF, Phó chủ tịch tài chính VFF khóa mới.

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF đương nhiệm - ông Trần Anh Tú tiếp tục được đề cử cho chức danh Phó chủ tịch VFF khóa X.

Hiện tại, tiểu ban nhân sự VFF đang tổng hợp các đề cử trước khi công bố chính thức.

Theo thông tin ban đầu, nếu nhận được sự tín nhiệm cao từ các tổ chức thành viên, ông Nguyễn Đức Thụy sẽ nghiêm túc cân nhắc việc ra tranh cử Chủ tịch VFF và có một chương trình hành động cụ thể.

Trọng tâm của chương trình hành động sẽ nêu rõ đóng góp có thể thực hiện, khả năng thu hút thêm nguồn lực và phương thức kết nối các bên để cùng thúc đẩy bóng đá Việt Nam phát triển.

Trong khi đó Chủ tịch VFF đương nhiệm - ông Trần Quốc Tuấn (hiện đang mang hàm vụ trưởng của ngành thể thao, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý), đã có nhiều năm đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Việc ông Tuấn được nhiều đơn vị thành viên giới thiệu tái tranh cử Chủ tịch VFF khóa X đang được ông Tuấn cân nhắc. Bên cạnh đó, do là người của nhà nước, nên ông Trần Quốc Tuấn cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến chính thức bằng văn bản đồng ý cho ra tranh cử.

Cuộc đua đến chiếc ghế Chủ tịch VFF khóa X dù còn vài tháng nữa mới diễn ra nhưng đã được hâm nóng bởi các thông tin trước đại hội.

Theo quy trình, sau khi được các đơn vị thành viên giới thiệu ra tranh cử Ban Chấp hành, các vị trí chủ chốt của VFF khóa X, VFF sẽ liên hệ với các ứng viên để xem họ có đồng ý tham gia tranh cử không. Nếu các ứng viên đồng ý tranh cử, đáp ứng được tiêu chí về vị trí tranh cử, được các đơn vị chủ quản (nếu có, đồng ý bằng văn bản), VFF sẽ gửi hồ sơ ứng viên báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, xem xét.

Khi kiện toàn công tác chuẩn bị, quan trọng nhất là bộ máy nhân sự, VFF mới tiến hành đại hội sau khi được các cơ quan thẩm quyền của Việt Nam, FIFA, AFC chấp thuận. Đại hội VFF được sự giám sát chặt chẽ của FIFA. Nếu quá trình chuẩn bị đại hội trục trặc, chưa hoàn thành, đại hội VFF có thể lùi thời điểm tổ chức.

Chủ tịch VFF khóa IX Trần Quốc Tuấn (bìa phải) nhận được nhiều đề cử cho chức danh Chủ tịch khóa X - Ảnh: VFF

Chủ tịch VFF khóa IX hiện nay là ông Trần Quốc Tuấn. Ba phó chủ tịch gồm các ông Trần Anh Tú (phụ trách chuyên môn), Nguyễn Trung Kiên (tài chính và vận động tài trợ), Nguyễn Xuân Vũ (truyền thông). Ông Nguyễn Quốc Hội là Ủy viên thường trực Ban Chấp hành. Tổng thư ký VFF hiện tại là ông Nguyễn Văn Phú. VFF khóa IX có 17 thành viên trong Ban Chấp hành. Ông Trần Quốc Tuấn ngoài chức danh Chủ tịch VFF còn đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng ở các tổ chức bóng đá quốc tế. Hiện ông Tuấn là Chủ tịch Ủy ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhiệm kỳ 2023 - 2027, Ủy viên Ban Thường vụ AFC; Ủy viên Ban thi đấu FIFA; Chủ tịch Ủy ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) nhiệm kỳ 2022 - 2026.