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Danh sách đề cử Chủ tịch, Phó chủ tịch VFF khóa mới: cuộc đua hấp dẫn

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách đề cử các chức danh Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra VFF khóa X (nhiệm kỳ 2027-2031).

Danh sách đề cử Chủ tịch, Phó chủ tịch VFF khóa mới: cuộc đua hấp dẫn - Ảnh 1.

Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy - một trong ba đề cử cho chức danh Chủ tịch VFF khóa X - Ảnh: N.K

Tối 21-10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách đề cử các chức danh Ban chấp hành, Ban kiểm tra VFF khóa X (nhiệm kỳ 2027 - 2031) được các tổ chức thành viên gửi lên.

Ở đề cử cho chức danh Chủ tịch, có ba ứng cử viên là ông Nguyễn Đức Thụy (sinh năm 1976) - Phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank); ông Trần Quốc Tuấn (1971) - Chủ tịch VFF khóa IX và ông Nguyễn Xuân Vũ (1981) - Phó chủ tịch VFF khóa IX, Phó chủ tịch HĐQT Sacombank.

Ngoài đề cử chức danh Chủ tịch, ông Nguyễn Đức Thụy còn được đề cử cho chức danh Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ. Tương tự, ông Trần Quốc Tuấn còn được đề cử cho chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn.

Danh sách đề cử Chủ tịch, Phó chủ tịch VFF khóa mới: cuộc đua hấp dẫn - Ảnh 2.

Chủ tịch VFF khóa IX Trần Quốc Tuấn (phải) là một trong ba đề cử cho chức danh Chủ tịch VFF khóa X - Ảnh: VFF

Ông Trần Anh Tú (1963) - Phó chủ tịch VFF khóa IX, Chủ tịch CLB futsal Thái Sơn Nam TP.HCM - được đề cử hai chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn và Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ.

Riêng ông Nguyễn Xuân Vũ được đề cử đến ba chức danh. Ngoài chức danh Chủ tịch, ông Nguyễn Xuân Vũ còn được đề cử cho chức danh Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ và Phó chủ tịch phụ trách truyền thông (ứng viên duy nhất). 

Chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, đề cử còn lại là ông Trần Huy Đức (1981) - Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa IX, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá Việt (Vietfootball).

Danh sách đề cử Chủ tịch, Phó chủ tịch VFF khóa mới: cuộc đua hấp dẫn - Ảnh 3.

Ông Trần Anh Tú (phải) cùng đội tuyển Việt Nam về nước sau FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh: VFF

Chức danh Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ, ba ứng viên còn lại là ông Vũ Quốc Khánh (1981) - Tổng giám đốc Sacombank; ông Nguyễn Trung Kiên (1983) - Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF khóa IX; Lê Văn Thành (1959) - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Động Lực.

Ban chấp hành có 31 đề cử (2 nữ), trong đó có khá nhiều gương mặt mới. Đáng chú ý là ông Phạm Quang Việt - Giám đốc marketing và truyền thông LPBank, Giám đốc điều hành CLB Ninh Bình. 

Ông Phạm Minh Anh - Giám đốc Trung tâm Thể thao Công an TP.HCM, Giám đốc điều hành CLB Công An TP.HCM.

Ông Lâm Văn Thỏa - Giám đốc Công ty CP Thể thao Xuân Thiện/CLB Thép Xanh Nam Định. Ông Nguyễn Võ Huyền Dương - Tổng giám đốc Công ty CP N&V Bridge, đại diện VFF tại Nhật Bản.

Ban kiểm tra có 6 đề cử, trong đó ông Nguyễn Hiền Lương (1960) - Trưởng ban kiểm tra VFF khóa IX được đề cử chức danh trưởng ban.

Đại hội VFF khóa X dự kiến diễn ra vào tháng 12-2026 hoặc tháng 1-2027, nhằm bầu đội ngũ lãnh đạo bóng đá Việt Nam trong 4 năm tới.

Theo quy trình, sau khi được các đơn vị thành viên giới thiệu ra tranh cử ban chấp hành, các vị trí chủ chốt của VFF khóa X, VFF sẽ liên hệ với các ứng viên để xem họ có đồng ý tham gia tranh cử không.

Nếu các ứng viên đồng ý tranh cử, đáp ứng được tiêu chí về vị trí tranh cử, được các đơn vị chủ quản (nếu có, đồng ý bằng văn bản), VFF sẽ gửi hồ sơ ứng viên báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, xem xét.

Khi kiện toàn công tác chuẩn bị, quan trọng nhất là bộ máy nhân sự, VFF mới tiến hành đại hội sau khi được các cơ quan thẩm quyền của Việt Nam, FIFA, AFC chấp thuận.

Đại hội VFF được sự giám sát chặt chẽ của FIFA. Nếu quá trình chuẩn bị đại hội trục trặc, chưa hoàn thành, đại hội VFF có thể lùi thời điểm tổ chức.

Danh sách đề cử Chủ tịch, Phó chủ tịch VFF khóa mới: cuộc đua hấp dẫn - Ảnh 4.Ai được đề cử làm Chủ tịch VFF khóa mới?

Chủ tịch VFF khóa IX Trần Quốc Tuấn, doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (Phó chủ tịch HĐQT Sacombank)... là hai trong số những ứng viên được giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa X, nhiệm kỳ 2026-2030.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: Trần Quốc Tuấn Nguyễn Đức Thụy Chủ tịch VFF phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú

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