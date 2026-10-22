Đại hội VFF khóa mới: Ít đề cử nặng ký

Ông Trần Huy Đức - Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa IX được đề cử chức danh Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn - Ảnh: VIETFOOTBALL

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tối 21-10 đã công bố danh sách đề cử các chức danh Ban chấp hành, Ban kiểm tra VFF khóa X (nhiệm kỳ 2027 - 2031) được các tổ chức thành viên gửi lên.

Ở đề cử cho chức danh chủ tịch, có ba ứng cử viên là ông Nguyễn Đức Thụy (sinh năm 1976) - Phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank); ông Trần Quốc Tuấn (1971) - Chủ tịch VFF khóa 9 và ông Nguyễn Xuân Vũ (1981) - Phó chủ tịch VFF khóa 9, Phó chủ tịch HĐQT Sacombank.

Có thể nói, đây là 3 ứng viên nặng ký cho cuộc đua giành chức Chủ tịch VFF khóa X. Bởi mỗi người đều có thế mạnh nhất định và không có quá nhiều sự chênh lệch.

Tuy nhiên, ở các vị trí còn lại ít có ứng viên nặng ký để cạnh tranh nhau một cách gay gắt. Như chức danh phó chủ tịch phụ trách chuyên môn có 3 đề cử, nhưng người mới khó có thể chen vào.

Cụ thể là ông Trần Huy Đức (1981) - Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa 9, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá Việt (Vietfootball). Tự thân ông Huy Đức chưa thể ngồi vào vị trí quan trọng này khi chưa có nhiều kinh nghiệm lẫn bản lĩnh.

Trong khi 2 đề cử còn lại quá chất lượng. Ông Trần Quốc Tuấn đang là chủ tịch VFF khóa IX, có chuyên môn số một. Còn ông Trần Anh Tú (1963) đang là Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn khóa IX, Chủ tịch CLB futsal Thái Sơn Nam TP.HCM.

Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông khóa IX Nguyễn Xuân Vũ - Ảnh: VFF

Chức danh Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ cũng không có đề cử mới đủ sức mạnh.

Ông Nguyễn Đức Thụy đương nhiên tranh cử chức Chủ tịch nên sẽ không tham dự cuộc đua ở vị trí này. Ông Trần Anh Tú khả năng cũng chỉ tranh cử chức phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. Ông Nguyễn Xuân Vũ cũng gần như chỉ tranh cử chức danh phó chủ tịch phụ trách truyền thông.

Vì thế, cuộc đua cho chức danh Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ có thể sẽ xoay quanh 3 ứng viên còn lại là ông Vũ Quốc Khánh (1981) - Tổng giám đốc Sacombank; ông Nguyễn Trung Kiên (1983) - Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF khóa IX; Lê Văn Thành (1959) - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Động Lực.

Ông Nguyễn Trung Kiên không tạo dấu ấn nào trong nhiệm kỳ rồi. Ông Lê Văn Thành cũng không phải là ứng viên ấn tượng khi đã "thua" chính ông Nguyễn Trung Kiên trong cuộc đua vào ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ.

Cái tên mới Vũ Quốc Khánh cũng không phải ứng viên nặng ký. Trong khi ở những nhiệm kỳ trước nữa, phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ của VFF đều là những nhân vật lớn của giới doanh nhân như ông Lê Hùng Dũng, Đoàn Nguyên Đức....

Thậm chí, chức danh Phó chủ tịch phụ trách truyền thông cũng chỉ có 1 đề cử duy nhất là ông Nguyễn Xuân Vũ. Nghĩa là chưa bầu, ông đã nắm chắc phần thắng.

Theo cơ cấu, Ban chấp hành VFF khóa X sẽ có 17 người. Trong đó gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch cùng 13 ủy viên (trong đó có 1 nữ). Với 31 đề cử (2 nữ) cho chức danh ủy viên, có thể thấy cuộc đua ở vị trí này khá hấp dẫn.

Đại hội VFF khóa 10 dự kiến diễn ra vào ngày 4-1-2027 Theo quy trình, sau khi được các đơn vị thành viên giới thiệu ra tranh cử ban chấp hành, các vị trí chủ chốt của VFF khóa 10, VFF sẽ liên hệ với các ứng viên để xem họ có đồng ý tham gia tranh cử không. Nếu các ứng viên đồng ý tranh cử, đáp ứng được tiêu chí về vị trí tranh cử, được các đơn vị chủ quản (nếu có, đồng ý bằng văn bản), VFF sẽ gửi hồ sơ ứng viên báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, xem xét. Khi kiện toàn công tác chuẩn bị, quan trọng nhất là bộ máy nhân sự, VFF mới tiến hành đại hội sau khi được các cơ quan thẩm quyền của Việt Nam, FIFA, AFC chấp thuận. Đại hội VFF được sự giám sát chặt chẽ của FIFA. Nếu quá trình chuẩn bị đại hội trục trặc, chưa hoàn thành, đại hội VFF có thể lùi thời điểm tổ chức.