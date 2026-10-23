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CLB Ninh Bình xuất sắc nhất V-League tháng 9

tác giả
NGỌC LÊ
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NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
TUẤN LONG
TUẤN LONG

CLB Ninh Bình ẵm nhiều giải thưởng bình chọn tháng 9 của Ban tổ chức V-League 2026 - 2027.

CLB Ninh Bình xuất sắc nhất tháng 9 - Ảnh 1.

CLB Ninh Bình thi đấu thăng hoa trong tháng 9 vừa qua tại V-League - Ảnh: NBFC

Sáng 23-10, Công ty VPF (ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) công bố kết quả bình chọn các giải thưởng trong tháng 9 của V-League 2026 - 2027. Theo đó, CLB Ninh Bình ẵm 3 giải thưởng, gồm: CLB xuất sắc nhất tháng, HLV xuất sắc nhất tháng (ông Chu Đình Nghiêm) và Cầu thủ xuất sắc nhất tháng (Lucao do Break).

Các giải thưởng này sẽ được Công ty VPF trao tại trận đấu vòng 5 giữa CLB Ninh Bình và Công An TP.HCM, diễn ra ngày 25-10 trên sân vận động Ninh Bình.

Ngoài ra, giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất tháng 9 thuộc về cầu thủ Luiz Antonio (CLB Hà Tĩnh), ghi vào phút 16 trận gặp Thể Công - Viettel thuộc vòng 3 V-League. Giải này được trao vào ngày 24-10 trên sân vận động Hà Tĩnh, trước trận Hà Tĩnh gặp Hải Phòng ở vòng 5.

Trong tháng 9, CLB Ninh Bình thể hiện phong độ ấn tượng với việc giành 2 chiến thắng đậm 4-1 trước Hải Phòng và 2-1 trước Thanh Hóa, giành trọn vẹn 6 điểm.

Hiện tại, CLB Ninh Bình đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League, xếp trên CLB Công An Hà Nội với cùng 10 điểm nhưng còn 1 trận chưa đá. Chỉ cần hòa Công An TP.HCM, đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm sẽ chắc chắn giành ngôi đầu sau vòng 5.

CLB Công An Hà Nội để mất ngôi đầu sau 2 trận thua Hà Nội và hòa Thanh Hóa ở 2 lượt gần nhất. Việc đoàn quân HLV Alexandre Polking phải chia sức đá nhiều đấu trường mở ra cơ hội lớn để Ninh Bình đua vô địch mùa này.

CLB Ninh Bình xuất sắc nhất tháng 9 - Ảnh 2.Lịch trực tiếp V-League vòng 5: Công An TP.HCM đấu Ninh Bình

Tâm điểm của vòng 5 V-League 2026-2027 là cuộc chạm trán giữa CLB Ninh Bình với Công An TP.HCM lúc 18h ngày 25-10.

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NGỌC LÊ - TUẤN LONG
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    Chủ đề: Ninh Bình CLB Ninh Bình Công an TP. HCM Luiz Antonio

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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