CLB Khánh Hòa nối dài mạch bất bại ở Giải hạng nhất

Oleksandr Kurakin ghi bàn thắng duy nhất cho Khánh Hòa - Ảnh: KHFC

Tiếp đón Thép Cần Thơ trên sân 19-8 ở vòng 4, Khatoco Khánh Hòa hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Trước đó đội bóng phố biển lần lượt đánh bại Công An Nhân Dân 4-1 và Long An 1-0, sau trận hòa Phú Thọ 1-1 ngày ra quân.

Đội chủ nhà có lợi thế từ khá sớm. Phút 14, Văn Quý để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến Thép Cần Thơ chịu phạt đền. Trên chấm 11m, ngoại binh Oleksandr Kurakin thực hiện thành công, mở tỉ số cho Khánh Hòa ở phút 15.

Kurakin tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng trên hàng công đội bóng phố biển. Ở vòng trước, anh cũng ghi bàn duy nhất giúp Khánh Hòa giành trọn 3 điểm trên sân Long An.

Tuy nhiên lợi thế dẫn bàn của chủ nhà không được duy trì lâu. Phút 28, Thép Cần Thơ tìm được bàn gỡ từ một tình huống đá phạt cố định. Bóng được treo vào vòng cấm, gây khó khăn cho hàng phòng ngự Khánh Hòa.

Trong tình huống lộn xộn, De Santana Santos Thaileon chớp thời cơ ghi bàn, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Sang hiệp 2, Khánh Hòa có thêm những cơ hội để vượt lên nhưng không tận dụng thành công.

Trận đấu khép lại với tỉ số 1-1, khiến đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội nối dài chuỗi chiến thắng.

Dù vậy, Khánh Hòa vẫn giữ được mạch bất bại từ đầu mùa với 2 thắng, 2 hòa. Sau 4 vòng, đội bóng phố biển ghi 7 bàn, thủng lưới 3 lần và có 8 điểm.

Với Thép Cần Thơ, 1 điểm trên sân khách giúp đội nâng tổng điểm lên 5. Sau thất bại trước Hưng Yên ngày ra quân, họ đã có 3 vòng liên tiếp không thua.