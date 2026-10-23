Game thủ Việt Nam đại thắng Brazil, vào tứ kết Giải vô địch thế giới FC Mobile

Phạm Anh Tú tỏa sáng rực rỡ ở Giải vô địch thế giới FC Mobile - Ảnh: FC MOBILE

Chiều 23-10, Phạm Anh Tú, thi đấu với biệt danh FPLxChanh, tiếp tục hành trình ấn tượng tại Giải vô địch thế giới FC Mobile 2026 đang diễn ra ở Seoul (Hàn Quốc). Đây là giải đấu có quỹ tiền thưởng lên đến 250.000 USD (6,5 tỉ đồng).

Đối đầu Reiss06 của Brazil ở vòng 16 game thủ, đại diện Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 2-0, qua đó ghi tên mình vào nhóm 8 tuyển thủ mạnh nhất thế giới.

Chiến thắng này còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi Reiss06 chính là người từng đánh bại Nguyễn Hoàng Bảo (GLOWxHoangBao) ở vòng bảng, góp phần khiến một trong những đại diện Việt Nam phải sớm dừng bước.

Vượt qua đối thủ từng gieo sầu cho đồng đội, Anh Tú tiếp tục trở thành niềm hy vọng của FC Mobile Việt Nam trên hành trình chinh phục danh hiệu vô địch thế giới.

Đáng chú ý, với việc giành quyền vào tứ kết, Anh Tú đã bảo đảm nhận tối thiểu 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng) tiền thưởng. Đây là khoản dành cho các tuyển thủ xếp đồng hạng năm nếu dừng bước tại vòng đấu dành cho tám người mạnh nhất, theo cơ cấu giải thưởng được EA Sports công bố.

Nếu tiếp tục vượt qua tứ kết để góp mặt ở bán kết, số tiền thưởng tối thiểu mà Anh Tú nhận được sẽ tăng gấp đôi, lên 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng).

Trong trường hợp tiến đến trận chung kết, game thủ Việt Nam sẽ nhận ít nhất 40.000 USD (khoảng 1,04 tỉ đồng). Còn nếu đăng quang, anh sẽ bỏ túi 60.000 USD (khoảng 1,56 tỉ đồng), cùng danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử FC Pro Mobile.

Anh Tú (trái) vượt qua đối thủ Brazil - Ảnh: FC MOBILE VIỆT NAM

FC Pro Mobile World Championship 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 25-10, quy tụ 32 game thủ xuất sắc được tuyển chọn thông qua các giải đấu quốc tế, khu vực và quốc gia.

Đây là lần đầu tiên EA Sports tổ chức giải vô địch thế giới dành riêng cho FC Mobile, với tổng quỹ thưởng lên đến 250.000 USD, tương đương khoảng 6,5 tỉ đồng.

Các tuyển thủ được chia thành tám bảng, thi đấu vòng tròn để chọn 16 người vào giai đoạn loại trực tiếp. Từ vòng này, người thua sẽ lập tức dừng cuộc chơi.

Việt Nam có 4 đại diện tham dự gồm Phạm Anh Tú, Nguyễn Hoàng Bảo, Lê Gia Nam và Nguyễn Công Đạo. Tuy nhiên, chỉ Anh Tú vượt qua vòng bảng để tiếp tục tranh tài ở giai đoạn loại trực tiếp.

Trước khi đến Hàn Quốc, Anh Tú đã khẳng định tài năng ở cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Anh từng đăng quang FC Mobile Vietnam Super League 2026, nhận 80 triệu đồng tiền thưởng. Đặc biệt, tại FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs tổ chức ở Bangkok (Thái Lan) hồi tháng 8, Anh Tú xuất sắc giành ngôi á quân, nhận 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng). Thành tích này cũng giúp anh giành suất trực tiếp tham dự giải vô địch thế giới tại Seoul. Như vậy, tính riêng hai giải quốc tế lớn trong năm 2026, Anh Tú đã có thành tích tương ứng với tổng tiền thưởng ít nhất 30.000 USD (khoảng 780 triệu đồng), trong đó 10.000 USD tại giải thế giới hiện tại là khoản đã được bảo đảm nhờ suất tứ kết. Theo lịch thi đấu, vòng tứ kết sẽ tiếp tục diễn ra ngày 24-10. Nếu giành thêm một chiến thắng, Anh Tú không chỉ góp mặt trong nhóm 4 game thủ mạnh nhất thế giới mà còn tiếp tục nâng cao mức thưởng của mình.